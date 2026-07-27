Riazor, el nexo de las dos estrellas

Los jugadores de Irak y España forman en el terreno de juego de Riazor en los prolegómenos del amistoso del pasado mes de junio CARLOTA BLANCO

Riazor es talismán para la selección española. En un país con un equipo nacional ambulante, que solo entre 1983 y 1995 tuvo a Sevilla como sede de sus partidos oficiales, únicamente el coliseo coruñés, el estadio de La Cerámica y la capital hispalense pueden presumir de haber albergado encuentros de España en su camino hacia sus dos títulos mundiales, en 2010 y 2026.

En el césped del estadio herculino se gestó un pedazo de cada una de las dos estrellas que brillan en la camiseta del combinado nacional desde el pasado 19 de julio. Un pedazo, además, de mayor importancia que el que se generó en el recinto de Villarreal y de los campos sevillanos, el Ramón Sánchez-Pizjuán y La Cartuja. En Riazor, la selección disputó un encuentro de la fase de clasificación para Sudáfrica 2010 y el penúltimo amistoso antes del Mundial de este verano. En el estadio antiguamente conocido como El Madrigal, España compareció como local en dos encuentros amistosos en medio de ambos procesos clasificatorios mundialistas. En Sevilla, donde lo hizo en dos recintos distintos, también disputó un partido de la fase previa y otro de carácter amistoso.

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Los encuentros ante Bélgica e Irak sitúan a A Coruña, una vez más, en el epicentro del mundo del deporte y como una referencia a nivel nacional. Si la capital herculina será la próxima temporada la cuarta de España en cuanto a oferta de equipos en las primeras divisiones nacionales de deportes de equipo, su principal recinto deportivo se ha convertido en uno de los escasos puntos de confluencia de los dos mayores éxitos del fútbol español.

Desde el inicio de la campaña clasificatoria de 2010, en septiembre de 2008, hasta su viaje a Sudáfrica, la selección española disputó 25 encuentros, de los que diez correspondieron a la propia fase previa, cinco a la Copa Confederaciones 2009 y los diez restantes tuvieron carácter amistoso. En suelo hispano, la selección entonces dirigida por Vicente del Bosque jugó nueve partidos: Murcia (dos, uno oficial y uno amistoso), Madrid (otros dos, uno en el Santiago Bernabéu y otro en el Vicente Calderón), Albacete, Villarreal, Sevilla (en el Sánchez-Pizjuán), A Coruña y Mérida. El camino a Estados Unidos, México y Canadá fue mucho más corto, por la instauración de la Nations League, que en 2010 no existía. La selección de Luis de la Fuente comenzó su camino al título hace menos de un año, en septiembre de 2025. Desde entonces disputó diez encuentros, seis de clasificación y cuatro amistosos. Seis de ellos tuvieron como escenario localidades españolas: Elche, Valladolid, Sevilla (La Cartuja), Villarreal, Cornellà de Llobregat y A Coruña.

Goleada a Bélgica

El 5 de septiembre de 2009, la selección española regresa a Riazor casi tres lustros después de su anterior visita, ante Uruguay en febrero de 1995. Lo hace para jugar por primera vez en el recinto herculino un encuentro de competición oficial, ya que se mide a Bélgica en la séptima jornada del Grupo 5 de la zona europea de clasificación para el Mundial 2010. Es la España campeona de Europa en 2008, que llega con seis victorias en otros tantos encuentros y ante los ‘Diablos Rojos’ firma la séptima con un contundente 5-0, gracias a los dobletes de David Silva (m.41 y 67) y David Villa (m.49 y 85) y un tanto de Gerard Piqué solo 72 segundos después del primero de Villa. España forma con Iker Casillas; Arbeloa (Albiol, m.82), Puyol, Piqué, Capdevila; Xabi Alonso, Busquets, Xavi (Cesc, m.70); Silva; Villa y Fernando Torres (Riera, m.67) ante una joven Bélgica con estrellas en ciernes como Eden Hazard y Marouane Fellaini en el once titular.

La selección española vuelve en 2022 para batir a Islandia también por 5-0 en un amistoso y el pasado mes de junio regresa al recinto herculino para disputar su último amistoso en España y penúltimo antes de comenzar la fase final mundialista en Estados Unidos. Es el 4 de junio, en un encuentro ante Irak un tanto experimental debido a la ausencia de los futbolistas que disputan las finales europeas. Este hecho provoca que Luis de la Fuente conceda la oportunidad debutar a ocho de los nueve ‘futbolistas de apoyo’ convocados para completar la lista oficial de 26 mundialistas: Jon Martín, Marc Bernal, Gonzalo García, Beñat Turrientes, Javi Guerra, Marc Pubill, el ahora deportivista Leo Román y Javi Rodríguez. El noveno, Jesús Rodríguez, debuta en el primer partido clasificatorio, ante Bulgaria en Sofía.

España forma con Joan Garcia (Leo Román, m.73); Pedro Porro (Javi Rodríguez, m.73), Jon Martín (Marc Pubill, m.59), Laporte (Sergio Gómez, m.46), Grimaldo (Eric Garcia, m.46); Marc Bernal (Turrientes, m.59), Gavi (Javi Guerra, m.59), Dani Olmo (Yeremy Pino, m. 46); Ferran (Gonzalo, m.46), Álex Baena (Merino, m.68) y Borja Iglesias (Jesús Rodríguez, m.46).

Ferran porta el brazalete de capitán y en el minuto 16 abre el marcador. Es su anterior gol al que convierte a España en bicampeona del mundo en Nueva York. Sin embargo, la selección no es capaz de superar al conjunto mesopotámico, que empata poco antes de la media hora por medio de un remate escorado de Merchas Doski que sorprende a Joan García.

Amistosos en Villarreal

Los dos duelos que acogió el estadio de La Cerámica, ambos amistosos, se resolvieron con el mismo marcador. España se impuso por 3-0 a Chile y a Serbia. El encuentro conjunto sudamericano se celebró el 19 de noviembre de 2008, mientras que el duelo frente al combinado balcánico tuvo lugar el último 27 de marzo. Villa (m.36), Fernando Torres (m.66) y Santi Cazorla (m.86) firmaron los goles ante el cuadro chileno, mientras que los autores de los tantos frente al equipo serbio fueron Mikel Oyarzabal (m.16 y 43) y el debutante Víctor Muñoz (m.72).

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Sevilla es la tercera localidad presente en el camino hacia ambas estrellas. Como A Coruña, con un partido oficial y otro amistoso, aunque en estadios distintos. El 11 de febrero de 2009, la selección española venció a la inglesa en el Ramón Sánchez-Pizjuán (2-0), merced a los tantos de David Villa (m.36) y Fernando Llorente (m.82) en el día en que Gerard Piqué se estrenó con el combinado absoluto. La fase previa del Mundial 2026 se cerró, con España ya matemáticamente clasificada tras ganar sus cinco primeros encuentros sin encajar un solo gol, con un empate ante Turquía (2-2) en La Cartuja. Dani Olmo adelantó a España (m.4), pero Deniz Gül (m.42) y Salih Özcan (m.54) dieron la vuelta al marcador antes de que Mikel Oyarzabal (m.62) hiciese el tanto definitivo.