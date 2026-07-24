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José Gragera encadena una nueva cesión y volverá a competir en Segunda Divisón

El Espanyol ultima con el Burgos el préstamo del centrocampista 

Esther Durán
24/07/2026 16:54
José Gragera, durante el partido contra la Cultural
José Gragera, durante el partido contra la Cultural
Patricia G. Fraga
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Tras finalizar su cesión en el Deportivo, José Gragera volverá a competir por segunda temporada consecutiva en LaLiga Hypermotion. Según informa el medio catalán Pericos Marca, el Espanyol está a un paso de cerrar un acuerdo con el Burgos para que el pivote encadene una nueva cesión con el objetivo de seguir ganando minutos y experiencia lejos de Barcelona. Además, Mundo Deportivo añade que la operación incluye una opción de compra obligatoria fijada en torno al millón de euros, en el caso de que el equipo de El Plantío consiga el ascenso a Primera División.

El asturiano llegó el pasado verano a A Coruña como uno de los fichajes que más expectación generó en la afición deportivista, pero no tuvo el protagonismo esperado. El Deportivo finalizó la campaña logrando el regreso a la máxima categoría, pero Gragera solamente disputó 14 partidos, nueve como titular, y un total de 738 minutos entre Liga y Copa del Rey. Además, en las últimas 23 jornadas, solamente se vistió de corto dos minutos, cuando salió en el descuento del partido ante el Huesca. La falta de continuidad hizo que no alcanzara la cifra mínima establecida para que el club coruñés tuviera que ejecutar la cláusula de compra obligatoria tras el ascenso y regresó al Espanyol.

Ahora, el canterano del Sporting llega a la entidad burgalesa ante la necesidad de piezas en la medular tras las bajas de Miguel Atienza e Iván Morante, y se pondrá a las órdenes de Sergio Francisco con el principal objetivo de asumir responsabilidades y volver a sentirse futbolista en un club que busca afianzarse en la zona alta de la tabla de Segunda División. Junto a la marcha de Gragera y la ya oficial salida de Antoniu Roca al Mallorca, el Espanyol continúa buscándole destino a Pablo Ramón, Miguel Rubio y José Salinas dentro de una planificación que trata de llevar a cabo una intensa reestructuración de la plantilla del equipo perico.

Por otro lado, Mulattieri y Stoichkov, los otros dos futbolistas que jugaron a préstamo en el Deportivo el pasado curso y regresaron a sus equipos tras finalizar el curso, continúan en el Sassuolo y en el Granada, respectivamente, a la espera de encontrar un nuevo destino, ya que ninguno entra en los planes de sus entrenadores.

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