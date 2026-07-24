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El Betis se acuerda de Isco en la presentación de sus nuevos fichajes

Facundo Bernal, Fran García y Diego Conde son las tres primeras incorporaciones del conjunto bético para la temporada 2026-27

Efe
24/07/2026 17:46
El presidente del Betis, Ángel Haro (i), y su director deportivo, Manu Fajardo (d), posan junto a los tres primeros fichajes de la entidad, el uruguayo Facundo Bernal (2d), Fran García (2i) y Diego Conde, durante su presentación este viernens en la ciudad deportiva bética, en Sevilla
Ángel Haro (i) y Manu Fajardo (d), posan junto a los tres primeros fichajes de la entidad, Facundo Bernal (2d), Fran García (2i) y Diego Conde, durante su presentación
EFE
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El Real Betis presentó este viernes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol a sus tres últimas incorporaciones para la próxima temporada 2026-27. En primer lugar, el centrocampista uruguayo Facundo Bernal declaró durante su intervención que llega como "mediocentro posicional" que puede "darle dinámica al centro del campo" del equipo que adiestra Manuel Pellegrini. Bernal, que aterriza procedente del Fluminense brasileño y ha fichado hasta junio de 2031, comentó que su "característica principal es que puede ayudar a sacar la pelota con limpieza y aportar mucho compañerismo".

Por su parte, el lateral zurdo Fran García, que firmó hasta 2030 y llega a Sevilla tras finalizar su etapa en el Real Madrid, destacó que "desde que entras" en el Betis, "ves lo grande que es el club", en el que se ha encontrado con "gente dispuesta a ayudar en todo", algo que ya le había anticipado Isco Alarcón. Fran García coincidió en el club blanco con Isco, quien le "recomendó venir antes de que se hiciera oficial su fichaje, porque es un club increíble, con gente maravillosa en todos los estamentos".

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En la misma línea, el portero Diego Conde, cedido por el Villarreal hasta el próximo 30 de junio, subrayó que "este club tiene una gran magnitud social e institucional", por lo que se está "deseando impregnar de todo lo que significa el beticismo" durante un periodo de "adaptación" que es "sencillo porque todo el mundo colabora".

Los tres jugadores fueron acompañados por el director deportivo del club, Manu Fajardo, que se mostró "muy satisfecho" con estas primeras incorporaciones, puesto que "eran la primera opción, tanto para su departamento como para Manuel Pellegrini".

Los tres primeros fichajes del Betis, el uruguayo Facundo Bernal (c), Fran García (i) y el guardameta Diego Conde durante su presentación este viernes en la ciudad deportiva bética, en Sevilla. EFE/ Jose Manuel Vidal
Los tres primeros fichajes del Betis, Facundo Bernal (c), Fran García (i) y el guardameta Diego Conde durante su presentación
EFE

Optimismo por Isco

Fajardo también ha querido lanzar un "mensaje de optimismo con Isco", el capitán bético convaleciente de una lesión de tobillo, quien "va cumpliendo los plazos" para su recuperación. Ha insistido en que "el beticismo puede estar tranquilo" a pesar de que Isco no ha participado en los dos amistosos de este verano, puesto "debe seguir trabajando como lo está haciendo" y ha pedido "no especular" con su lesión porque "el 'timing' es el indicado por los servicios médicos del club". Además, también especificó que tienen claro el perfil de delantero que deben fichar, pero que “el mercado, máxime con un Mundial por medio, está muy inflado".

Por otro lado, no eludió hablar de Dani Ceballos, del que reconoció que "su nombre está ahí" desde que se desvinculó del Real Madrid y "significa mucho porque no es un jugador cualquiera, pero no hay que hacer telenovelas con los fichajes", así que se limitó a mandarle "felicitaciones por su reciente paternidad".

El director deportivo verdiblanco admitió, por último, que Nelson Deossa "no cumplió las expectativas" que había sobre él "la temporada pasada", a pesar de lo cual "mantiene mucho mercado y hay clubes dispuestos a desembolsar cantidades importantes por él".

Ángel Haro, presidente del Betis, también intervino para declarar que está "relativamente tranquilo con el límite salarial", que va a ser "parecido al del año pasado", aunque el club lo ha "apurado bastante". Explicó que "los ingresos ordinarios no basan para cuadrar cuentas" en el Betis, que está "obligado a generar plusvalías que en el ejercicio pasado no se lograron", por lo que presentará "alguna pérdida" a final de año, lo que no impedirá formar "una plantilla equilibrada" que va a "competir de forma digna en los tres torneos".

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