Tres españoles, en el once ideal del Mundial

Rodri Hernández levanta el trofeo de la Copa del Mundo junto al resto de los integrantes de la selección española EFE

El Mundial 2026 ya tiene once de gala votado por los aficionados, en el que están presentes tres futbolistas de la selección española. La campeona del mundo está representada por los laterales Pedro Porro por la derecha y Marc Cucurella por la izquierda, y por el centrocampista Rodri Hernández, quien fue nombrado mejor jugador del torneo. Ni Aymeric Laporte ni Pau Cubarsí estuvieron entre las opciones de votación.

España es el combinado con más jugadores en la alineación, empatado con Francia que ha reunido a Upamecano, a Olise y a Kylian Mbappé. En un segundo escalón está Argentina con dos futbolistas.

Vozinha

El guardameta de 40 años fue una de las revelaciones durante la Copa del Mundo. En su debut mundialista frente a España, el caboverdiano fue nombrado el MVP al realizar siete paradas y dejar su portería a cero a pesar de las constantes ofensivas del conjunto de Luis de la Fuente. Clasificó a los dieciseisavos de final y en esa fase cayó en la prórroga contra Argentina, volviendo a dejar buenas sensaciones al realizar un total de ocho atajadas, tres de ellas a disparos desde dentro del área.

Pedro Porro

El lateral diestro fue una de las figuras más destacadas de la selección española. A pesar de comenzar el Mundial desde el banquillo, se ganó la titularidad a partir de la segunda jornada y fue decisivo tanto en ataque como en defensa. Formó parte de la mejor parcela defensiva del torneo, encajando solamente un gol, y anotó dos tantos -uno de ellos en dieciseisavos contra Austria y el otro para sentenciar el duelo de semifinales contra Francia anotando el 2-0.

Además, el defensor extremeño tuvo un promedio de 1,8 pases clave generados por encuentro y de 1,2 disparos realizados, según los datos de SofaScore.

Lisandro Martínez

El central argentino fue una pieza muy importante para la zaga de Lionel Scaloni y también apareció en un momento de vital relevancia para su selección en los dieciseisavos contra Cabo Verde, donde anotó un gol en la prórroga y repartió la asistencia del 1-0 a Messi. No pudo disputar más de 44 minutos en la final debido a una lesión muscular en su pierna derecha y, en su lugar, entró Nicolás Otamendi. En sus siete encuentros mundialistas, tuvo un promedio de 4,9 despejes por partido, 2,4 balones recuperados y solamente 0,4 veces regateado.

Dayot Upamecano

En un equipo donde la competencia por el centro de la zaga era muy alta, Upamecano se asentó de principio a fin en el once tipo de Didier Deschamps. Solamente no comenzó de inicio en el duelo del tercer y cuarto puesto contra Inglaterra, en el que ingresó al verde en la segunda parte e incluso repartió una asistencia a Dembélé en el descuento. El francés disputó los ocho encuentros y dejó la portería a cero en cuatro de ellos con su combinado, con el que se convirtió en un muro defensivo infranqueable y en un ganador de duelos tanto aéreos como en el suelo.

Marc Cucurella

El catalán hizo un Mundial muy completo y volvió a ofrecer un gran rendimiento después de ser pieza clave en la consecución de la Eurocopa de hace dos años. Con España disputó absolutamente todos los minutos posibles (750), convirtiéndose en un jugador muy relevante en los planes de Luis de la Fuente. Además de su relevancia en la parcela defensiva, su gran rendimiento ofensivo no pasó desapercibido a pesar de ser un torneo corto. Cucurella realizó dos asistencias, las dos en el mismo partido ante Austria en los dieciseisavos de la Copa del Mundo, además de tener una gran presencia en campo contrario en donde obtuvo un 91% de eficacia en sus pases.

Rodri Hernández

Con 30 años, Rodri Hernández ha vuelto a recuperar su mejor versión en este Mundial. Había dudas sobre cómo llegaba físicamente. De hecho, no comenzó bien el torneo a nivel individual, pero el mediocentro español terminó siendo el cerebro de una selección que conquistó su segunda estrella y que fue encontrando su juego a medida que el madrileño se imponía en la medular. Antes de levantar al cielo la Copa del Mundo, el español también recibió el premio al mejor jugador del torneo tras firmar un campeonato sobresaliente, en el que España solo encajó un gol en ocho partidos. En la final volvió a exhibir su dominio, completando 101 de 105 pases y siendo el gran director del juego.

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Jude Bellingham

Demostró que está hecho para las grandes citas. El centrocampista inglés, de 23 años, firmó un Mundial espectacular con siete goles, una cifra inédita para un jugador de su posición, y lideró a Inglaterra hasta las semifinales. Su despliegue físico, llegada al área y personalidad lo consolidaron como uno de los futbolistas más determinantes del torneo y una de las grandes figuras del fútbol mundial.

Michael Olise

Confirmó en el Mundial que es uno de los futbolistas más desequilibrantes del planeta. El extremo o mediapunta francés, de 24 años, terminó como máximo asistente del torneo con siete pases de gol, un récord en una sola edición, y fue la gran fuente de creatividad de una Francia que se quedó a un paso de la final. Su visión y último pase desde una posición más centrada a la que ocupa en el Bayern lo consolidaron entre las grandes estrellas del campeonato.

Leo Messi

Volvió a ser uno de los grandes protagonistas del Mundial, aunque esta vez no pudo revalidar el título conquistado por Argentina en 2022. A sus 39 años, el capitán albiceleste lideró a su selección hasta la final, donde cayó por la mínima frente a España en un partido en el que no le acompañaron sus compañeros y tuvo pocas opciones de cambiar el destino de los dirigidos por Scaloni.

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El ocho veces ganador del Balón de Oro disputó su sexto Mundial en su país de residencia y volvió a dejar actuaciones decisivas, ampliando además su leyenda en la competición. Con ocho en esta edición terminó con 21 tantos mundialistas. Pese a la derrota y la imagen llorando ante la hinchada argentina, Messi volvió a demostrar su enorme influencia en la Albiceleste marcando en todos los encuentros de esta edición salvo en la final y ante Suiza, contra quien asistió.

Erling Haaland

Disputó el primer Mundial de su carrera y no desaprovechó la oportunidad. Después de años viendo la competición por televisión por las ausencias de Noruega, el delantero lideró el regreso de su selección a una Copa del Mundo por primera vez desde 1998.

El atacante del Manchester City firmó un torneo sobresaliente con siete goles, convirtiéndose en una de las grandes sensaciones del campeonato y guiando a Noruega hasta los cuartos de final, donde cayó frente a Inglaterra con honores. Su impacto fue inmediato desde la fase de grupos y confirmó que también puede marcar diferencias en el mayor escaparate del fútbol mundial con una selección que no estaba entre las más a tener en cuenta, consolidándose entre los mejores delanteros del torneo y cargándose por el camino a todo una pentacampeona como Brasil con un doblete.

Kylian Mbappé

Demostró por qué está considerado uno de los mejores futbolistas del mundo. El delantero cerró el Mundial con diez goles y, a sus 27 años, se convirtió en el máximo goleador histórico de la competición. Disputó su tercer Mundial, aunque fue el primero en el que no logró alcanzar la final. Tras conquistar el título en 2018 y quedarse a las puertas en 2022 frente a Argentina, Francia cayó esta vez ante España en semifinales. Mbappé aprovechó el encuentro por el tercer puesto para firmar un doblete y entrar definitivamente en la historia del torneo.