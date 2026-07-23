El Real Oviedo apura para cerrar el fichaje de Carlos Fernández antes de enfrentarse al Dépor

Carlos Fernández Archivo DXT

El Real Oviedo ultima el fichaje de Carlos Fernández para reforzar su delantera de cara a la temporada 2026-27. Tal y como adelantó La Nueva España, el exdeportivista jugará en el Tartiere después de que el conjunto asturiano alcanzase un acuerdo con la Real Sociedad. La noticia llega apenas unos días antes del amistoso de pretemporada que enfrentará este sábado al cuadro ovetense y al Dépor. Un encuentro en el que, en el caso de hacerse oficial, podría vivir sus primeros minutos con su nuevo equipo.

A sus 30 años, el delantero llega a Oviedo después de recuperar su mejor versión en el Mirandés. A pesar del descenso del conjunto jabato, Carlos firmó una destacada temporada con 16 goles en 35 partidos, 31 de ellos como titular, recuperando el protagonismo perdido tras varios cursos marcados por las lesiones y la falta de continuidad. Su rendimiento en Anduva ha convencido a la dirección deportiva de la entidad asturiana, que buscaba un referente ofensivo para afrontar el regreso a la categoría de plata.

El sevillano defendió la camiseta del Deportivo durante la temporada 2018-19, cuando llegó a A Coruña cedido por el Sevilla. Aquel curso anotó ocho goles y terminó como segundo máximo goleador del equipo, aunque las lesiones también condicionaron su etapa blanquiazul. Formó parte del equipo que alcanzó la final del playoff de ascenso a Primera, en la que el Mallorca remontó la eliminatoria en Son Moix y frustró el regreso del club herculino a la élite tan solo un año después del descenso.

Tras su etapa en Riazor, el delantero firmó una brillante campaña en el Granada, donde marcó 14 goles entre Liga y Copa y fue una pieza importante en la histórica clasificación del conjunto nazarí para la Europa League. Ese rendimiento le abrió las puertas de la Real Sociedad, aunque una rotura del ligamento cruzado anterior volvió a frenar su carrera. Desde entonces, pasó por diferentes cesiones sin conseguir recuperar su mejor nivel hasta el pasado curso en el Mirandés.

Ahora, después de resurgir en Segunda División, Carlos Fernández inicia una nueva etapa en el Real Oviedo, donde tratará de aportar los goles que le permitan al conjunto asturiano pelear por regresar cuanto antes a lo más alto del fútbol español... y su primer fin de semana en el Tartiere podría coincidir con un reencuentro frente al Deportivo.