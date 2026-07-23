El seleccionador de Portugal Roberto Martínez en el partido de octavos de final del Mundial entre Portugal y España. EFE/ Lavandeira Jr

Finalmente, y después de mucho sacrificio, la selección española ha conseguido alzar la Copa del Mundo al cielo de Nueva York. El tanto anotado por Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga no solo le ha dado a España su segunda estrella, sino que también ha puesto en valor el trabajo colectivo de todo el equipo, un equipo que no habría sido posible sin la labor de Luis de la Fuente.

Sin embargo, si por algo ha destacado este Mundial ha sido por la inestabilidad en los banquillos. Hasta 16 de los 48 seleccionadores que comenzaron el torneo al frente de sus respectivas selecciones han abandonado el cargo, cada uno por diferentes motivos. Otros, como Tuchel al frente de Inglaterra, están en la cuerda floja y pueden caer en breve.

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Alemania

Aunque varias selecciones tuvieron un rendimiento decepcionante durante el Mundial, si hay que hablar de un auténtico desastre, el caso más llamativo fue el de Alemania.

Tras recibir duras críticas por mostrar una actitud impasible ante Ecuador en fase de grupos, el conjunto dirigido por Nagelsmann afrontó su duelo de dieciseisavos ante Paraguay con la obligación de reivindicarse. Sin embargo hicieron todo lo contrario.

Tras unos 120 minutos en los que los germanos dominaron de forma inocua, el duelo llegó a la lotería de los penaltis. A lo largo de toda su trayectoria mundialista, Alemania nunca había perdido una tanda de penaltis en una Copa del Mundo, hasta aquel 29 de junio. Los fallos de Kai Havertz, Nick Woltemade y Jonathan Tah certificaron un nuevo fracaso mundialista para una Mannschaft que sigue en caída libre.

Las consecuencias de la eliminación no fueron inmediatas, ya que en un primer momento, incluso desde la propia Federación Alemana, se confiaba en la continuidad de Nagelsmann. Sin embargo, días después el técnico anunció su dimisión. Su sustituto será Jurgen Klopp, que ha roto su contrato con Red Bull

Bélgica

El conjunto dirigido por Rudi García sufrió más de lo esperado para clasificarse en un grupo, a priori, asequible. Sin embargo una goleada frente a Nueva Zelanda les aseguró el primer puesto.

Tras vencer en las siguientes rondas a Senegal y a Estados Unidos, se enfrentaron en cuartos a la selección española. Sobre el césped, los de Luis de la Fuente se adelantaron a la media hora de partido, pero Bélgica consiguió igualar el resultado antes del descanso. Tras el paso por vestuarios, los Diablos Rojos apenas lograron inquietar la portería de Unai Simón. El constante asedio español terminó dando sus frutos, y tras la lesión de Thibaut Courtois, Merino adelantó a la selección española tras aprovechar un desafortunado rechace de Lammens.

Horas después de la finalización del torneo, la Federación Belga de Fútbol confirmó que no renovará el contrato de Rudi García. Ambas partes han decidido poner fin a su etapa de mutuo acuerdo, por lo que el técnico francés abandonará oficialmente el cargo el próximo 31 de julio, fecha en la que expira su contrato.

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Corea del Sur

Hong Myung-bo inició su etapa al frente del banquillo surcoreano en el año 2024 y lograba, de nuevo, la clasificación al Mundial para el cuadro asiático.

Las sensaciones previas eran muy positivas; sin embargo, su paso por el Grupo A terminó siendo un completo desastre. Después de vencer a República Checa en la primera jornada y caer derrotada ante México en la segunda, la selección surcoreana afrontaba el último partido de la fase de grupos con la obligación de no perder frente a Sudáfrica.

En dicho encuentro, los dirigidos por Hong Myung-bo pecaron de conservadores y saltaron al campo más preocupados por evitar encajar que por generar peligro en ataque, una decisión que los condenó.

A la hora de partido, Maseko adelantó a los africanos y, tras media hora en la que Corea del Sur no consiguió reaccionar, los Guerreros de Taeguk se despidieron del Mundial antes de lo esperado. Horas más tarde, Hong Myung-bo presentó su renuncia al cargo.

Croacia

“Entrenador, gracias por todo: las victorias, los logros, las clasificaciones, las medallas, la unidad, el respeto y tu compromiso inquebrantable para luchar por Croacia, tanto dentro como fuera del campo”. Con estas palabras, la Federación Croata de Fútbol despidió a Zlatko Dalić, quien, tras la eliminación de su selección en dieciseisavos de final frente a Portugal, decidió poner fin a una etapa de nueve años al frente del combinado balcánico.

Sin embargo, el técnico croata deja tras de sí un legado difícil de igualar. Al mando de una de las generaciones más brillantes de la historia del país, llevó a Croacia a conquistar un subcampeonato del mundo en 2018, un tercer puesto en 2022 y un subcampeonato de la Liga de Naciones en 2023. Además, clasificó a la selección para todas las grandes competiciones disputadas durante su mandato, consolidándola entre las potencias del fútbol internacional y convirtiéndose en el seleccionador más exitoso de la historia del fútbol croata.

Ecuador

Otro entrenador que dejó su puesto en el banquillo fue el argentino Sebastián Beccacece, seleccionador de Ecuador.

El conjunto tricolor tuvo un paso irregular por la fase de grupos, donde se complicó sus opciones de clasificación, aunque una última victoria ante Alemania le sirvió para continuar en la competición.

En los dieciseisavos de final, y con la confianza por las nubes, la selección ecuatoriana se enfrentó a México. Sin embargo, la anfitriona mostró un gran nivel futbolístico ante su público y Ecuador no consiguió hacer frente al dominio del conjunto mexicano.

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Tras la eliminación, Beccacece aceptó con dignidad el recorrido de Ecuador en el Mundial y confirmó el final de su etapa al frente del combinado nacional. "Los resultados hablan por sí solos, y hoy tengo que despedirme de una hermosa y maravillosa familia. No pudimos cumplir con la hazaña que prometimos, que era hacer nuestro mejor Mundial y, por la responsabilidad que conlleva mi cargo, mi contrato finalizaba una vez que terminara el Mundial, y el Mundial terminó para Ecuador", declaró el técnico argentino.

Escocia

Bajo la dirección de Steve Clarke, Escocia consiguió clasificarse para un Mundial por primera vez en 28 años. A pesar de este importante logro para el fútbol escocés, el sorteo no fue favorable y la selección escocesa quedó encuadrada en un grupo junto a Marruecos y la pentacampeona Brasil.

El combinado británico únicamente consiguió una victoria en la primera jornada, ante Haití, un resultado que dejó sus opciones de clasificación muy reducidas. Finalmente, tras confirmarse la eliminación, Steve Clarke decidió dimitir.

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Francia

Otro entrenador que dio por cerrado su ciclo al frente de una selección fue Didier Deschamps. Con independencia del resultado final del torneo, el técnico francés ya había anunciado previamente su decisión de abandonar el cargo tras el Mundial.

Aunque no logró alcanzar su tercera final mundialista consecutiva, Deschamps deja la selección francesa convertido en una figura histórica, ya que forma parte de los dos únicos títulos mundiales conquistados por Francia: uno como jugador en 1998 y otro como entrenador en 2018. Le sucederá Zinedine Zidane

Ghana

El seleccionador portugués Carlos Queiroz aceptó nuevamente el reto de dirigir a una selección con poca trayectoria mundialista. Tomó las riendas del combinado ghanés en abril de 2026, pocos meses antes del inicio de la gran cita, y llegó al torneo con el objetivo de lograr que Ghana superara la fase de grupos. Cumplió su misión.

Tras una victoria ante Panamá y un empate muy trabajado frente a Inglaterra, los dirigidos por Queiroz llegaron al último partido de la fase de grupos contra Croacia con la clasificación prácticamente asegurada, ya que incluso una derrota les permitía avanzar a los dieciseisavos de final.

Sin embargo, el camino de Ghana en el Mundial terminó en la siguiente ronda frente a Colombia. A pesar de haber superado las expectativas iniciales, el portugués decidió poner fin a su etapa como seleccionador una vez consumada la eliminación.

Jordania

El marroquí Jamal Sellami se ganó un lugar en la historia del fútbol al conseguir clasificar a la selección de Jordania para un Mundial por primera vez. Sin embargo, el debut mundialista del combinado jordano no tuvo el desenlace esperado. Tras una fase de grupos en la que no consiguió sumar ningún punto, fue una de las primeras selecciones en despedirse de la competición.

Días después de la eliminación, Ali bin Al Hussein, presidente de la Federación de Fútbol de Jordania, comunicó que el entrenador marroquí no continuaría al frente del equipo nacional.

México

Una de las selecciones que más sorprendió por su rendimiento futbolístico durante este Mundial fue México. El combinado dirigido por Javier Aguirre firmó el mejor registro goleador de su historia en una Copa del Mundo, con diez tantos en los cinco partidos que disputó.

El recorrido del conjunto mexicano llegó a su fin tras una dramática eliminación ante Inglaterra por 2-3 en los octavos de final.

Pese al notable papel realizado por el equipo, Javier Aguirre confirmó el cierre de su tercera etapa como seleccionador de México. En su lugar entrará ahora Rafa Márquez, que ya integraba su staff.

Países Bajos

Después de dejar una buena imagen en los primeros tres partidos, donde incluso terminó como líder de su grupo, la selección dirigida por Ronald Koeman se quedó fuera antes de lo esperado al caer ante Marruecos en los dieciseisavos de final. Horas después, el técnico neerlandés anunció su renuncia al cargo como seleccionador de Países Bajos.

Portugal

El Mundial de la selección dirigida por Roberto Martínez dejó mucho que desear. El combinado luso partía como favorito en un asequible Grupo K. Sin embargo, el combinado portugués comenzó su andadura mundialista con un tropiezo al firmar un empate sin brillo ante República Democrática del Congo.

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Posteriormente, Portugal reaccionó con una contundente victoria por 5-0 frente a Uzbekistán y llegó a la última jornada ante Colombia con la necesidad de ganar para hacerse con la primera posición del grupo, pero la falta de acierto de cara a portería se hizo protagonista y la selección de las cinco quinas no pudo evitar caer al lado más complicado del cuadro.

Tras superar a Croacia en la siguiente ronda, Portugal se enfrentó en octavos de final a España en uno de los duelos más esperados del torneo. El juego de los portugueses no estuvo al nivel y tras la repentina lesión del lateral portugués Nuno Mendes el equipo sufrió un grave desequilibrio, tanto en defensa como en ataque.

La ausencia del futbolista del PSG terminó siendo decisiva y un gol de Mikel Merino en el tiempo añadido confirmó una nueva decepción mundialista para el combinado luso. Poco después de esta eliminación, Roberto Martínez anunció el final de su etapa como seleccionador de Portugal tras tres años y medio en el cargo. Su sucesor es Jorge Jesús, veterano técnico de éxito en el Benfica que hasta hace poco entrenaba a Cristiano Ronaldo en el fútbol árabe.

República Checa

20 años después de su última participación en un Mundial, la selección de República Checa regresaba a la competición más importante del fútbol con Miroslav Koubek como director técnico. Sin embargo, su paso por la Copa del Mundo fue insuficiente, ya que únicamente consiguió sumar un punto en la fase de grupos, convirtiéndose en una de las primeras selecciones europeas en quedar eliminadas.

Tan solo cuatro días después de la eliminación, el entrenador de 74 años anunció su dimisión tras recibir numerosas críticas por parte de los medios de comunicación checos.

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Túnez

Un caso que podríamos calificar de surrealista fue el de la selección de Túnez. Sabri Lamouchi, quien había firmado con el combinado tunecino a principios de año, fue cesado apenas un día después de perder el primer partido del Mundial por 5-1 ante Suecia.

Hervé Renard tomó el relevo, aunque la situación estuvo lejos de mejorar. Las derrotas por 0-4 frente a Japón y 1-3 ante los Países Bajos no solo dejaron a Túnez sin puntuar, sino que también convirtieron a la selección norteafricana en una de las más goleadas del torneo.

Varios días después de la eliminación, Renard confirmó su salida tras permanecer únicamente 18 días en el cargo.

Uruguay

Marcelo Bielsa asumió el cargo de seleccionador de Uruguay en 2023. Tras varios escándalos mediáticos posteriores a la derrota en las semifinales de la Copa América ante Colombia, la relación entre el técnico argentino y el vestuario fue deteriorándose con el paso del tiempo, algo que afectó seriamente a su autoridad como entrenador.

A pesar de esta situación, Bielsa continuó al frente del equipo, aunque ya había anunciado que dejaría el cargo una vez finalizado el Mundial. La participación de los charrúas en la Copa del Mundo terminó siendo un completo fracaso: no consiguieron ganar ninguno de los tres partidos disputados y quedaron eliminados en la última jornada de la fase de grupos ante España.

Senegal

Pape Thiaw fue uno de los últimos seleccionadores destituidos tras el Mundial. El técnico senegalés asumió el cargo a finales de 2024 y, desde entonces, su trabajo había sido notable. Sin embargo, tuvo la mala fortuna de quedar encuadrado en un grupo de máxima exigencia, en el que debía enfrentarse a la Noruega de Erling Haaland y a la Francia de Kylian Mbappé. Las derrotas ante ambas selecciones complicaron seriamente sus opciones de clasificación y dejaron contra las cuerdas a los Leones de Teranga, que necesitaban golear a Irak en el último partido para avanzar a las eliminatorias.

Los de Pape Thiaw salieron al terreno de juego con las ideas muy claras y lograron el objetivo tras imponerse por 5-0 a Irak y beneficiarse de los resultados negativos de sus rivales.

En dieciseisavos de final se cruzaron con Bélgica en un encuentro muy igualado en el que los africanos llegaron a ponerse 0-2 por delante. Sin embargo, los belgas reaccionaron en los minutos finales y el planteamiento excesivamente defensivo de Thiaw no fue suficiente para evitar el empate. Ya en la prórroga, el destino fue especialmente cruel con Senegal: un penalti transformado por Youri Tielemans en el tiempo añadido evitó la tanda de penaltis y condenó al conjunto senegalés a la eliminación. Días después de este decepcionante desenlace, el Comité Ejecutivo de la Federación Senegalesa de Fútbol decidió destituir a Thiaw.