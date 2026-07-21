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Sumar carga contra Ferran Torres por especular con la vivienda en Valencia

El portavoz Alberto Ibáñez criticó al futbolista por su participación en Eleven Future Invest

Agencias
21/07/2026 16:50
Ferrán Torres, celebrando el gol ante Argentina
Ferrán Torres, celebrando el gol ante Argentina
EFE
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El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha cargado este martes contra el delantero de la Selección Española de Fútbol Ferrán Torres por "especular" con la vivienda en la Comunidad Valenciana mediante un fondo de inversión. 

El también diputado de Compromís ha felicitado en una rueda de prensa a la selección por su reciente triunfo en el Mundial de fútbol y ha hecho un repaso de qué cosas han cambiado entre el Mundial de 2010, cuando también ganó España, y el 2026. Ibáñez ha destacado que, aunque el salario mínimo ha pasado de 633 a 1.184 euros, la vivienda se ha encarecido de forma notable, de forma que en 2010 un piso entero costaba en Valencia una media de 500 euros, y hoy por ese precio no da ni para una habitación en un piso compartido, pues se va a una media de 550 euros. 

En ese punto, el diputado ha incidido en que es necesario tomar "medidas valientes", una de ellas, a su juicio, es la proposición de ley de su partido "para impedir que empresas y fondos buitre como Eleven Future Invest, empresa de Ferrán Torres, que según Forbes acapara ya 20 viviendas en Valencia, puedan comprar casas para especular".

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