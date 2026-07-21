Keegan, el adiós de una gran leyenda del fútbol inglés

Kevin Keegan antes de un partido con el Liverpool ARCHIVO DXT

Una noche de mayo de 1984 un helicóptero bajó del cielo tras un amistoso entre Newcastle y Liverpool y se llevó al delantero de los primeros y gloria de los segundos, Joseph Kevin Keegan, mito del fútbol setentero inglés, pieza imprescindible para entender un tiempo irrepetible en el que se concatenaron alegrías y decepciones. Este lunes falleció a los 75 años víctima de un cáncer.

Keegan fue el primer gran jugador inglés en salir de las Islas y se convirtió en figura central del fútbol europeo, ganador dos veces (1978 y 1979) del Balón de Oro pese a una carrera lastrada por los fracasos de la selección inglesa, que no logró clasificarse para dos Mundiales consecutivos (Alemania 1974 y Argentina 1978) justo cuando él estaba en su mejor momento, motor del Liverpool que ganó la Copa de la UEFA un año después de ficharlo del modesto Scunthorpe por 33.000 libras. Bill Shankly dirigía a un equipo que triunfó a lomos de un delantero brillante por talento, movilidad y capacidad goleadora, un tipo que podía impactar como extremo, pero también de segunda punta, con gigantes al lado como John Toshack, primero, o Horst Hrubesch, después. Aquel atardecer de mayo Keegan colgó las botas con apenas 33 años y se dirigió a una plácida y tempranera jubilación en su villa de Marbella. Pero se cansó de jugar al golf y regresó para ser entrenador, entre otros, del Newcastle, el equipo de su corazón, y ejercer como seleccionador inglés.

“Me encantaría sacarme una foto contigo”, le decía la gente a Keegan. “Me encantaría” es su frase fetiche, la que se convirtió en un meme del fútbol inglés antes de que se inventasen los memes, un arrebato televisivo de furia de Keegan cuando como entrenador del Newcastle luchaba con el Manchester United por el título de la Premier en la campaña 1995-96. Álex Ferguson, que aún no era Sir, había advertido de que los rivales del Newcastle no se iban a esforzar en ganarles. Keegan estalló. “Me encantaría ganarles”, bramó. No lo consiguió. Semanas después se encontraron en un club de golf y regaron las rencillas con varias pintas de cerveza. “Era un tipo que no conocía el rencor”, le describe Ferguson. “Yo le tenía mucho respeto”, zanja el mítico manager del Manchester United.

Clase obrera

Keegan era un tipo con valores, hijo de un veterano de guerra que trabajaba en la mina, siempre declaró su simpatía con el laborismo y tenía hilo directo con Tony Blair. Fue azote del thatcherismo y pionero en agregar en sus contratos cláusulas que le otorgaban libertad de decisión en tiempos en los que los futbolistas apenas tenían voz. Por eso, en un impactante movimiento, forzó para dejar el Liverpool cuando acababa de alzar su primera Copa de Europa para incorporarse al Hamburgo, que en 1977 era el sexto clasificado de la Bundesliga. En la portuaria ciudad hanseática se le consideraba como una suerte de quinto Beatle que había realizado el camino contrario al cuarteto de Liverpool.

El coste de la operación, medio millón de libras, fue un récord para la época. Con Keegan se festejó en Hamburgo la primera Bundesliga y solo una desdichada final en el Bernabéu contra el Nottingham Forest les impidió alzar la Copa de Europa. Luego regresó a Inglaterra para jugar en el Southampton antes de acabar en el Newcastle.

Mostrarse en St James’ Park era su ilusión. Y la cumplió aunque tuviese que hacerlo en Segunda División y ello supusiese dejar de contar para la selección, de la que era capitán. Comandó al equipo hacia el ascenso y entonces apareció el helicóptero y se llevó a Mighty Mouse (Súper Ratón).

Keegan disputó 63 encuentros con la selección inglesa y marcó 21 goles. Fue seleccionador en la Eurocopa del 2000. Su único Mundial le llegó en España, en 1982, lesionado en la espalda apenas jugó veinte minutos. “Fallé un gol clarísimo contra España que nos impidió llegar a las semifinales. Era el tipo de cabezazo que había marcado toda mi vida”, relataba con un típico y cáustico humor británico. Fue así como anunció que padecía un cáncer. “Tuve un accidente automovilístico y, a través de eso, tuve que someterme a una operación. Mientras me la realizaban, descubrieron que tenía cáncer”, escribió a principios de este año en redes sociales.

“Teníamos telepatía”, le recuerda Toshack, con el que conformó una dupla inolvidable a la que en su día se disfrazó de Batman y Robin, mágicos ejecutores del fútbol más antiguo del mundo. Big John bajaba los pelotazos y Súper Ratón los llevaba a la red.