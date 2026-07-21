España, la gran potencia mundial del siglo XXI

Pedri González (c) de España y jugadores celebran con el trofeo del Mundial de la FIFA 2026 este domingo, tras vencer a Argentina en la final en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares

Hay generaciones que dejan recuerdos. Otras dejan un legado. Y unas pocas cambian para siempre la manera en la que se mide la historia. La selección española pertenece desde hace tiempo a esta última categoría. El Mundial conquistado en 2026 no solo devuelve a España al trono del fútbol dieciséis años después de Johannesburgo. También coloca a la Roja en un lugar reservado para las grandes potencias históricas del balompié y en la cima dentro del siglo XXI.

Con seis títulos desde el año 2000, España solo tiene por delante a Brasil en el palmarés global de selecciones nacionales. La diferencia es mínima: siete trofeos para la Canarinha, seis para la Roja. Pero el peso específico de los éxitos españoles resulta difícil de discutir. Dos Mundiales (2010 y 2026), tres Eurocopas (2008, 2012 y 2024) y una Liga de Naciones (2023) dibujan una colección de títulos que ninguna selección europea puede igualar.

Porque el fútbol de selecciones suele ser un territorio de ciclos breves. Una generación brillante aparece, conquista uno o dos campeonatos y acaba diluyéndose. España ha roto esa lógica. Entre la primera Eurocopa de Luis Aragonés y el Mundial de 2026 han pasado dieciocho años y varias generaciones de futbolistas, pero la selección ha seguido encontrando el camino hacia la victoria a través de un estilo que varía en matices, pero mantiene el ADN.

Es cierto que Brasil continúa encabezando la clasificación del siglo con siete títulos en su vitrina. El Mundial de Corea y Japón en 2002 abrió una etapa con la que parecía que la dinastía era cada vez más tiránica. La marcha triunfal se sostuvo después con tres Copas América y tres Copas Confederaciones.

Más dominio

Sin embargo, la ausencia de un segundo Mundial en este periodo impide que la distancia respecto a España sea mayor. La Canarinha conserva la ventaja numérica, pero la Roja ha construido un palmarés de mayor prestigio competitivo al haber levantado dos Copas del Mundo —más que ningún otro país desde el 2001— y dominar también el campeonato continental europeo, en el que ya lucen tres entorchados además del logrado en 1964.

Por detrás del equipo hispano aparecen Argentina y Francia, ambas con cuatro títulos. La Albiceleste encontró su redención con el Mundial de Catar 2022 y lo acompañó con dos Copas América y una Finalísima. Francia, mientras tanto, sumó el Mundial de Rusia 2018, dos Confederaciones en el inicio del siglo y la Nations League de 2021, consolidando una presencia casi permanente entre las grandes potencias.

Un escalón más abajo se sitúan Italia, Alemania, Chile y Portugal, todas ellas con dos conquistas. Los italianos alternaron el Mundial de 2006 con la Eurocopa de 2020. Alemania levantó el Mundial de Brasil 2014 y la Copa Confederaciones de 2017. Chile protagonizó una de las historias más inesperadas de las últimas décadas al enlazar las Copas América de 2015 y 2016 frente a la Argentina de Messi. Portugal, por su parte, transformó una generación liderada por Cristiano Ronaldo en la primera gran campeona de su historia con la Eurocopa de 2016 y la Nations de 2025.

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Con un único gran título aparecen Colombia, campeona de la Copa América de 2001; Uruguay, vencedora de la edición de 2011; y Grecia, autora probablemente de la mayor sorpresa del fútbol moderno con aquella inolvidable Eurocopa de 2004

Pero las cifras solo cuentan una parte de la historia. Los trofeos sirven para ordenar el pasado, aunque no siempre explican la dimensión de una selección. España no solo ha ganado seis campeonatos. Ha marcado dos épocas. La primera revolucionó el fútbol con el dominio del balón, una generación irrepetible encabezada por Casillas, Xavi, Iniesta, Xabi Alonso, Villa o Puyol. La segunda, culminada en 2026, demuestra que la Roja ha sabido reinventarse sin renunciar a una identidad reconocible, mezclando el talento emergente con la ambición competitiva. Que puede ser vértigo, pero también control.

Esa continuidad es, quizá, el mayor éxito. Mientras otras potencias han alternado explosiones de brillantez con largos periodos de reconstrucción, España ha conseguido mantenerse durante casi dos décadas en la conversación permanente por todos los grandes títulos. Ha cambiado de entrenadores y de referentes, pero no ha perdido la esencia de su juego combinativo ni la costumbre de competir.

El Mundial de 2026 vale mucho más que una segunda estrella. Es la confirmación de que la edad de oro del fútbol español ya no puede entenderse como un capítulo aislado de la historia. Y en un siglo en el que las hegemonías duran cada vez menos, España ha encontrado la fórmula para seguir escribiendo la suya.