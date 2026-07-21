El triple salto de Álex Baena

Álex Baena (i) de España disputa el balón con Julián Álvarez de Argentina en el partido de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina Angel Colmenares / EFE

Llamado a ser uno de los líderes del nuevo proyecto del Atlético de Madrid, tras un primer curso difícil, duro, entre lesiones y un rendimiento por debajo de las expectativas, el Mundial 2026 ha sido un salto de convicción para Álex Baena. El almeriense se ha reencontrado con su nivel y la diversión del fútbol para convertirse campeón único en la historia de España del Mundial, la Eurocopa y los Juegos Olímpicos de 2024 a 2026.

"Siempre me ha costado más de lo normal hacerme un sitio en todos los lados. Tengo eso que me ha inculcado mi familia de no bajar los brazos en los peores momentos y al final siempre trae buenas recompensas", expresó a TVE después de la final del Mundial 2026, su séptimo partido seguido como titular con el equipo español. Una demostración de confianza. Necesaria.

Lo relanza para su segundo año en el Atlético. Después de un curso complicado. Trabajó emocionalmente para superar las etapas complejas que se cruzaron en su camino después de ser el flamante fichaje del pasado verano desde el Villarreal. Una pieza que debía dar el salto de juego en el ataque del conjunto dirigido por Diego Simeone.

Lo cerró con 46 encuentros, 28 de titular, dos goles y tres asistencias. Una lesión muscular lo frenó tras la primera jornada, una apendicitis aumentó la frustración y, cuando mejor se sentía, una dolencia muscular en el Camp Nou lo mermó de nuevo de diciembre hasta enero.

Mente limpia

"Estoy recuperando la confianza en mí mismo que quizá había perdido esta temporada, sobre todo en los últimos meses. Me ha venido muy bien para limpiar un poco la mente. Volver a verme jugando bien, disfrutando dentro del campo, que hacía tiempo que me estaba costando mucho… y estoy muy feliz”, expresó a EFE antes de las semifinales del Mundial.

"Fue un cúmulo de cosas. Nunca me había lesionado ni pasado nada y justo a principio de temporada me pasó. Y cuando mejor estaba volví a lesionarme y me afectó un poco. Luego tuve cosas físicas que me afectaron y me costó coger el tono físicamente. Todo eso te va mermando un poco la mente. También entendía al míster (Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid), era normal que no me pusiera si no estaba bien físicamente. Son momentos que no había pasado nunca, experiencias nuevas, y ha sido un año de adaptación que me ha venido bien para aprender todo y ahora estoy en mi mejor momento”, abundó.

"Es un jugador enorme. Por eso está haciendo el Mundial que está haciendo y por eso el seleccionador (español, Luis de la Fuente) apuesta sin duda por él. Nosotros empezamos exactamente igual y tuvo el infortunio de tener una lesión en el primer partido de Liga y, después, el proceso de apendicitis. Eso le lastró de alguna manera, pero no tengo ninguna duda de que va a seguir el nivel que está dando en el Mundial la próxima temporada en el Atlético de Madrid", aseguró el pasado viernes Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club rojiblanco en los medios de la entidad.

El 'triplete' único de Baena

Ahora tiene tres semanas de vacaciones antes de reiniciarse con el Atlético. Y como campeón del mundo. Pero no sólo eso, sino como un jugador diferencial capaz de lograr algo único con la selección española: en dos años ha ganado la Eurocopa, los Juegos Olímpicos y el Mundial. Más expectativas.

Del 14 de julio de 2024, en el estadio Olímpico de Berlín, con la victoria en la final europea por 2-1 contra Inglaterra, al 19 de julio de 2026 en el MetLife de East Rutherford, en Nueva Jersey, ante la Albiceleste, pasando por el oro olímpico de París 2024, el 9 de agosto de 2024, con un triunfo por 3-5 en la prórroga ante Francia.

Un ciclo inigualable en España y el mundo, aunque sí ha habido dos futbolistas en Argentina, por ejemplo, que lograron los tres títulos también más importantes a nivel de selecciones, pero de forma más escalonada y separada en el tiempo. Lionel Messi y Ángel di María lo consiguieron entre 2008, cuando obtuvieron el oro olímpico en Pekín hasta 2022, cuando ganaron el Mundial en Catar 2022 en la final en los penaltis con Francia. También ganaron la Copa América.

La selección recorre las abarrotadas calles de Madrid Más información

Baena, cuyo vigésimo quinto cumpleaños fue este mismo lunes, sólo ha necesitado 29 partidos, entre los 24 que acumula con la selección absoluta española y los cinco que disputó con el combinado olímpico, con cinco tantos, para ser el ganador de todo lo que se puede ganar con la selección en cuanto a las competiciones más grandes posibles. De la Liga de Naciones fue subcampeón en 2025, tras caer en los penaltis con Portugal.

Debutante el 12 de septiembre de 2023, justo después del triunfo de la España de Luis de la Fuente en la Liga de Naciones de ese año, el protagonismo de Baena ha sido muy diferente de la Eurocopa 2024 a los Juegos Olímpicos de ese mismo año, dirigido por Santi Denia, y al Mundial de este verano, cuando ha sido titular en siete de los ocho encuentros y ha anotado un gol.

En la Eurocopa 2024 en Alemania, el hoy centrocampista ofensivo del Atlético de Madrid, entonces estaba en el Villarreal, disputó dos encuentros, en la segunda y la tercera jornada de la fase de grupos, con sendas victorias por 0-1 ante Italia, con 19 minutos jugados, y Albania, con apenas seis. No jugó el resto de partidos. Ni los octavos ni los cuartos ni las semifinales ni la final, cuando fue campeón en Berlín.

Fue esencial un mes después en los Juegos Olímpicos, a las órdenes de Santi Denia y como referencia del equipo español para esa competición, con cinco de los seis duelos como titular (en uno fue baja por unas molestias musculares), incluidos los cuartos, las semifinales y la final, cuando marcó un gol y dio otro en el duelo decisivo.

En el Mundial también ha sido una pieza fundamental desde el extremo izquierdo. Reserva en la primera cita ante Cabo Verde, con un empate sin goles, en cada uno de los siete siguientes encuentros ha sido titular en el esquema de Luis de la Fuente, cuya convicción es absoluta en el talento de Baena, goleador crucial en el 0-1 a Uruguay que certificó la primera posición del grupo y campeón del mundo como titular, rumbo a su segundo año con el Atlético. Más presión.