Desde Riazor hasta Nueva Jersey: el camino de España hacia la segunda estrella

Ferran Torres celebra el gol en Riazor contra Irak Quintana

La aventura comenzó en A Coruña. El último encuentro que disputó la selección en España antes de volar hacia Estados Unidos fue en Riazor y, a partir de ahí, el resto ya es historia. Los de Luis de la Fuente jugaron contra Irak y Perú como preparación a un Mundial en el que, a pesar del empate inicial ante Cabo Verde, sobrepasaron a Arabia Saudí, Uruguay, Austria, Portugal, Bélgica, Francia y finalmente Argentina.

El 4 de junio, nueve días antes del estreno mundialista, España se midió ante el combinado iraquí en el estadio deportivista. Como de costumbre y como se ha visto durante toda la competición, la selección tuvo un dominio absoluto del balón, aunque solo llegó a materializar una de sus ocasiones en la que Ferran marcó el 1-0 y ya ofreció un adelanto para lo que se iba a ver en la futura final. A pesar del tanto, Irak logró el 1-1 en una jugada aislada y el encuentro se saldaría con tablas.

Igual que en Nueva Jersey, el 'tiburón' no consiguió su doblete por centímetros porque en el minuto 40 el palo repelió su disparo que se hubiese convertido en el 2-1 para los locales. Sin embargo, en el siguiente partido de planificación pudieron imponerse contra Perú y vencieron por 1-3 con tantos de Oyarzabal, Pedri y un gol en propia de Gallese.

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El 15 de junio empezaba lo serio. Contra Cabo Verde, una debutante en la Copa del Mundo. Pero España se las vio ante una selección totalmente replegada y cómoda en defensa con una actuación de matrícula de honor del portero rival, Vózinha. El duelo terminó en empate sin goles y el combinado nacional recibió su primer susto en la primera jornada.

Contra Arabia Saudí y Uruguay tocaba sacar los puntos fuese como fuese. Y se consiguió. La selección goleó a los árabes por 4-0, en un partido que además sirvió para recuperar sensaciones con la vuelta de Lamine al once, y también venció a los uruguayos con un solitario gol de Baena. España se plantaba en dieciseisavos terminando como primera de su grupo con siete puntos de nueve posibles.

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En las eliminatorias mano a mano fue la mejor. Tanto en juego, como en ocasiones y en fiabilidad. España cimentó su dominio a base de posesión y su estilo se pudo descifrar a la perfección en los dieciseisavos contra Austria. A pesar de no ser un rival candidato a llevarse el Mundial, el conjunto dirigido por Rangnick terminó totalmente neutralizado y fue la primera víctima del campeón que ganó con solvencia por 3-0.

En octavos esperaba Portugal, una de las favoritas, y la eliminatoria fue bastante igualada hasta la lesión de Nuno Mendes. El lateral izquierdo estaba siendo un quebradero de cabeza para los ataques de Lamine Yamal y con su sustitución España ganó verticalidad y desborde. Con el partido a punto de entrar en la prórroga, los de Luis de la Fuente se llevaron el duelo en el minuto 91 con el gol de Mikel Merino y presentaron seriamente su candidatura.

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La selección no clasificaba a unos cuartos de final desde el 2010 y se midió contra Bélgica por un hueco en el top 4 del Mundial. Contra los diablos rojos no fue el paseo que muchos se esperaban y España sufrió, encajó su primer y único gol en el torneo, pero volvió a aparecer la leyenda de Merino. Siempre al servicio del equipo cuando este está contra las cuerdas y en esta ocasión aprovechó un rechace en el área para poner el 2-1 en el 88'.

Y se plantó en las semifinales. Olise, Dembéle, Mbappé, Doué, Barcola y todos los jugones que reunió Deschamps para la Copa del Mundo buscaban hacer historia y clasificar a Francia a una final mundialista por tercera edición consecutiva. Pero para eso primero tenía que eliminar a un bloque como el de España.

Los españoles hicieron uno de sus mejores partidos en todo el Mundial y borraron del mapa a una selección plagada de estrellas. Prácticamente, hicieron lo que quisieron durante todo el duelo y desplegaron todo su fútbol ante una Francia que cada vez que se sumaban los minutos estaba más incómoda. España ganó por 2-0 y dejó fuera a un equipo que había sido de lo más dominante en las eliminatorias anteriores y llegaba a la final.

El estilo de juego fue muy reconocido, una posesión madura para buscar los huecos del rival y para utilizar las bandas con el fin de generar desequilibrio. Así también planteó la final contra Argentina porque no se iba a tocar lo que ya estaba funcionando. Contra la albiceleste, a España no le quemó el balón y lo utilizó incluso para defenderse ante el cuadro de Scaloni, que tiene mucho peligro con espacios.

Tal fue el domino que Argentina no disparó ni una sola vez entre los palos, ni en los 90 minutos reglamentarios ni en la prórroga, en la que apareció Ferran Torres como ya había hecho en Riazor para darle la segunda estrella a España e impartir justicia en el resultado.

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Con siete victorias, un empate, catorce goles anotados y solamente uno encajado, España volvió a controlar el mundo del fútbol por segunda vez en su historia y A Coruña volvió a ser el precedente de la consecución de un Mundial después de la victoria ante Bélgica por 5-0 nueve meses antes de que se iniciara la Copa del Mundo 2010.