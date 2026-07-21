Leandro Paredes en un forcejeo con Gavi, después de la final de la Copa del Mundo LAVANDEIRA JR (EFE)

La selección española de fútbol logró imponerse en una sufrida final de la Copa del Mundo, que terminó ganando al término de la prórroga. España fue superior a su rival durante gran parte del encuentro: dominó y encerró a Argentina en prácticamente todo el partido y, pese a lo ajustado del resultado, apenas concedió ocasiones a un conjunto dirigido por Lionel Scaloni que tuvo dificultades para generar peligro.

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Desde los primeros minutos, el combinado albiceleste recurrió a un juego muy físico que, en no pocas acciones, rozó el límite de lo permitido por el reglamento.

Mientras la selección española trataba de mover el balón y generar ocasiones de gol, Argentina evitó asumir riesgos en ataque y se benefició de un arbitraje permisivo por parte del esloveno Slavko Vinčić, que no mostró la primera tarjeta amarilla hasta el minuto 41. Buena parte de la polémica arbitral se centró en el criterio aplicado a las acciones defensivas del centro del campo argentino.

En los primeros minutos, Pedro Porro se marchaba en carrera hacia la portería defendida por Emiliano Martínez cuando fue derribado en la frontal del área por un blocaje de Alexis Mac Allister. Una acción que, habitualmente, se sanciona al menos con falta, aunque el colegiado decidió no señalar infracción. Poco después llegó otra jugada controvertida, en la que Mac Allister derribó a Dani Olmo con una dura entrada con las dos piernas. El centrocampista argentino no fue amonestado en esa acción y no vería su primera tarjeta amarilla hasta la prórroga.

El único expulsado del encuentro fue Enzo Fernández. El centrocampista argentino recibió su primera tarjeta amarilla en el minuto 82 por protestar una decisión arbitral. Apenas unos minutos después protagonizó una dura entrada sobre Pau Cubarsí tras llegar tarde al balón e impactar con fuerza sobre la pierna del defensa español, que cayó brutalmente al suelo tras dar una vuelta de campana. Vinčić mostró una segunda amarilla, aunque la acción podría considerarse de roja directa por juego brusco grave.

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Pero, sin ningún ápice de dudas, el protagonista negativo de la final fue el centrocampista Leandro Paredes. Apenas siete minutos después de ingresar desde el banquillo, en el descanso, vio la tarjeta amarilla por empujar por la espalda a varios futbolistas españoles cuando el juego estaba detenido y había un jugador tendido sobre el césped.

Sin embargo, las acciones polémicas de Paredes no cesaron. Tras el pitido final y después de un gesto lamentable de Nahuel Molina con Rodri, el centrocampista se vio involucrado en una tangana en la que empujó y agredió a varios futbolistas españoles, entre ellos Gavi y Eric García. El árbitro terminó mostrándole la tarjeta roja una vez concluido el encuentro.

La actuación del futbolista argentino también generó repercusión internacional. El diario alemán Süddeutsche Zeitung escribió: “Que Leandro Paredes solo haya sido expulsado después del pitido final por un uso abierto de la violencia es algo cuyas razones seguirán siendo un secreto de Slavko Vinčić. Con todo el respeto al torneo realizado por Argentina, en la final no aportó más que infracciones al reglamento de distinta gravedad”. Por su parte, desde Países Bajos algunos medios calificaron a Paredes como “un futbolista con un largo historial de provocaciones y enfrentamientos”, mientras que desde Turquía comentan que, al final del partido, el campo se convirtió en "un ring de boxeo".