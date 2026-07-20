Vídeo | Las lágrimas de Scaloni cuando le preguntan por su futuro con Argentina

Scaloni en el césped del MetLife Stadium tras caer en la final con España EFE

Lionel Scaloni fue uno de los protagonistas del pospartido que dejó el triunfo de España sobre Argentina en la final del Mundial. El exdeportivista valoró la derrota de su equipo y aguantó con entereza hasta el momento en el que le preguntaron por su futuro en el banquillo de la Albiceleste.

Scaloni termina contrato a final de este año y por sus palabras parece complicado que siga más allá de esa fecha. "Voy a hablar con el presidente. Tengo una idea de lo que hacer. Cumplo el contrato en diciembre y ya veo. No sé si se va a poder hacer algo más grande que esto y hay que ver. Al presidente le agradezco la oportunidad de estar en el lugar que estoy. Es el lugar soñado para todos. Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo. Es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo. Este lugar es maravilloso, un lugar soñado. En mi vida pensé estar en ese lugar. Para seguir se necesitan un montón de cosas: volver a resetear, a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar y me duele en el alma… lo siento"

"TENGO UNA IDEA DE LO QUE QUIERO HACER, CUMPLIRÉ EL CONTRATO"



Lionel Scaloni, entre lágrimas, sobre su futuro en la Selección Argentina. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/XWu5UYJPYR — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

Con ese "lo siento" terminó de romperse. El técnico no pudo aguantar las lágrimas y abandonó la sala de prensa entre aplausos no sin antes reconocer la superioridad de la selección española y valorar al mismo tiempo lo que hizo Argentina. “Han sido mejores hoy la verdad, pero yo me quedo con lo que hemos hecho hasta acá. Estamos demostrando que sabemos perder. Asumimos las cosas. Agradecer a la gente, a mis jugadores y decirle al pais que lo dimos todos. Llegamos en un momento justo, es la realidad, pero si lo dejamos todo… Yo creo que es difícil hacerle entender a la gente que tiene que disfrutar igual un subcampeonato. Es un triunfo también. Creo y deseo que la gente es consciente de lo que se ha conseguido y de la manera que se ha conseguido. Yo ya lloré todo lo que tenía que llorar en el vestuario. Cada jugador español que vino a saludarnos nos dijo que le sorprendió la forma que teníamos de competir”.