La selección española llega a Madrid con la Copa para vivir una fiesta inolvidable

La selección española, en su llegada a Madrid EFE

La selección española de fútbol, campeona del mundo tras vencer en la final a Argentina, llegó este lunes a Madrid tras conquistar su segunda 'estrella' para lucir el ansiado trofeo dorado que brindará a su afición, que esta tarde vivirá una fiesta en el centro de la capital con sus ídolos. Con una hora y media de retraso sobre el horario inicialmente previsto, el avión del combinado nacional aterrizó a las 14.25 hora local en el aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez, al que acudieron centenares de personas para ver de cerca a sus ídolos, aunque los jugadores no salieron por la zona de llegadas.

Tras aterrizar el avión, los primeros en aparecer por la escalerilla del Iberia A350 fueron el capitán Rodri Hernández, que, con camiseta roja y pantalón corto, brindó al cielo de Madrid el trofeo dorado, junto al seleccionador Luis de la Fuente, vestido de chándal, y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, con traje y camisa blanca. Todos ellos se mostraron felices al asomar por la escalerilla del avión, al igual que el resto de jugadores, cuerpo técnico y personal de la federación, a los que se vio con caras contentas, pero también cansadas, tras la celebración en Estados Unidos, motivo por el cual se retrasó una hora la salida del vuelo hacia España.

Rodri Hernández, junto a Luis de la Fuente y Rafael Louzán en la llegada de la selección española a Madrid EFE

En ese avión se pudo leer el rótulo 'Despega un equipo, vuela un país', lema con el que viajaron y regresaron de Estados Unidos, donde lograron la segunda 'estrella' mundial para España tras la conquistada en Sudáfrica 2010. Los integrantes de la selección fueron recogidos a pie de pista por un autobús serigrafiado con las palabras 'Enhorabuena, campeones', en el que se montaron rumbo a un hotel de Madrid, donde comerán y ultimarán los preparativos de una intensa jornada de recibimientos oficiales y festejos.

Las celebraciones oficiales comenzaron a las 17.30 horas, cuando La Roja fue recibida por la Casa Real en La Zarzuela y, posteriormente, se dirigirá a la Moncloa para ser recibida por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, antes de iniciar sobre las 19.00 el recorrido por el centro de Madrid en autobús descubierto. La rúa recorrerá algunos de los lugares más emblemáticos de Madrid hasta concluir en la plaza de Cibeles, donde tendrá lugar el acto central de la celebración.

Además, desde las 18.00 horas, el escenario instalado en Cibeles acogerá una completa programación de música, animación y espectáculos que amenizará la espera hasta la llegada de los jugadores y cuerpo técnico, prevista, aproximadamente, sobre las 21.00 horas, con la participación de DJ de primer nivel, destacados artistas y numerosas sorpresas, según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Los jugadores de la selección española, en su llegada a Madrid EFE

Los 26 jugadores que han hecho historia con España en este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá son los porteros Unai Simón, David Raya y Joan García; los defensas Marcos Llorente, Pedro Porro, Eric García, Marc Pubill, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo; los centrocampistas Pedri, Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Pablo Páez 'Gavi', Rodri Hernández, Alex Baena y Mikel Merino; y los delanteros Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, Nico Williams, Yeremy Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Víctor Muñoz y Lamine Yamal.