Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Más Fútbol

La promesa cumplida de Cucurella a Capdevila

Los dos laterales izquierdos campeones del mundo protagonizan una cábala que tuvo continuidad en la final de este domingo

Esther Durán
20/07/2026 17:55
Marc Cucurella persigue la pelota durante la final del Mundial
Marc Cucurella persigue la pelota durante la final del Mundial
C. NEUNDORF
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El exjugador Joan Capdevila, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, desveló este lunes que pidió al Marc Cucurella que enterrara una moneda en el césped del campo antes de empezar la final contra Argentina, como hizo él en Johannesburgo (Sudáfrica) cuando la selección española ganó su primer Mundial en 2010 ante Países Bajos.

"Ahora os cuento un secreto. En 2010 enterré una moneda en el césped antes de comenzar el partido. Lo he contado millones de veces. Le pedí a Cucurella que hiciera lo mismo ayer... Marc, te quiero mucho. ¡Eres campeón del mundo!", narró Capdevila en redes sociales.

Capdevila, que también fue campeón con España de la Europa de 2008 frente a Alemania, acompañó su mensaje con un vídeo en el que se ve al ya exjugador del Chelsea y nuevo futbolista del Real Madrid saludar a sus compañeros poco antes del comienzo de la final y recorrer después parte del césped del estadio Nueva York/Nueva Jersey para dirigirse hasta detrás de la línea de banda y enterrar un objeto.

"Lo ha hecho chaval" se escucha después decir a Joan Capdevila, que finalmente pudo solucionar sus problemas con el ESTA (visado electrónico para entrar en Estados Unidos) y viajar a Nueva York junto a su excompañero en el Villarreal y la selección Marcos Senna para presenciar la final.

A través de redes sociales Capedevila comunicó que le habían denegado el ESTA por haber jugado hace diez años un partido en Irán de leyendas y pidió ayuda para solucionar el problema y poder acudir, como finalmente ocurrió a ver la final, invitado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como integrante de la plantilla que se proclamó campeona hace 16 años en Sudáfrica.

El caso del exjugador también de clubes como Espanyol, Atlético de Madrid y Deportivo tuvo tanto recorrido que el chef José Andrés, presidente de la ONG World Kitchen y toda una institución en Estados Unidos, pidió en redes sociales que las autoridades del país ayudasen a su compatriota.

José Andrés interpeló directamente a Donald Trump, presidente estadounidense, Marco Rubio, secretario de Estado, y a la FIFA en su mensaje: "@realDonaldTrump, @marcorubio, @POTUS, @FIFAWorldCup. ¿Pueden ayudar a @capde11, un campeón del Mundo, a llegar a la Final, por favor? ¡Gracias!".

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Ferrán Torres, celebrando el gol ante Argentina

La pregunta más buscada en Google durante la final del Mundial
EFE
Selección española Madrid

La selección española llega a Madrid con la Copa para vivir una fiesta inolvidable
EFE
Marc Cucurella persigue la pelota durante la final del Mundial

La promesa cumplida de Cucurella a Capdevila
Esther Durán
Scaloni en el césped del MetLife Stadium tras caer en la final con España

Vídeo | Las lágrimas de Scaloni cuando le preguntan por su futuro con Argentina
Jorge Lema