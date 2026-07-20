La promesa cumplida de Cucurella a Capdevila

Marc Cucurella persigue la pelota durante la final del Mundial C. NEUNDORF

El exjugador Joan Capdevila, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, desveló este lunes que pidió al Marc Cucurella que enterrara una moneda en el césped del campo antes de empezar la final contra Argentina, como hizo él en Johannesburgo (Sudáfrica) cuando la selección española ganó su primer Mundial en 2010 ante Países Bajos.

"Ahora os cuento un secreto. En 2010 enterré una moneda en el césped antes de comenzar el partido. Lo he contado millones de veces. Le pedí a Cucurella que hiciera lo mismo ayer... Marc, te quiero mucho. ¡Eres campeón del mundo!", narró Capdevila en redes sociales.

Capdevila, que también fue campeón con España de la Europa de 2008 frente a Alemania, acompañó su mensaje con un vídeo en el que se ve al ya exjugador del Chelsea y nuevo futbolista del Real Madrid saludar a sus compañeros poco antes del comienzo de la final y recorrer después parte del césped del estadio Nueva York/Nueva Jersey para dirigirse hasta detrás de la línea de banda y enterrar un objeto.

"Lo ha hecho chaval" se escucha después decir a Joan Capdevila, que finalmente pudo solucionar sus problemas con el ESTA (visado electrónico para entrar en Estados Unidos) y viajar a Nueva York junto a su excompañero en el Villarreal y la selección Marcos Senna para presenciar la final.

A través de redes sociales Capedevila comunicó que le habían denegado el ESTA por haber jugado hace diez años un partido en Irán de leyendas y pidió ayuda para solucionar el problema y poder acudir, como finalmente ocurrió a ver la final, invitado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como integrante de la plantilla que se proclamó campeona hace 16 años en Sudáfrica.

El caso del exjugador también de clubes como Espanyol, Atlético de Madrid y Deportivo tuvo tanto recorrido que el chef José Andrés, presidente de la ONG World Kitchen y toda una institución en Estados Unidos, pidió en redes sociales que las autoridades del país ayudasen a su compatriota.

José Andrés interpeló directamente a Donald Trump, presidente estadounidense, Marco Rubio, secretario de Estado, y a la FIFA en su mensaje: "@realDonaldTrump, @marcorubio, @POTUS, @FIFAWorldCup. ¿Pueden ayudar a @capde11, un campeón del Mundo, a llegar a la Final, por favor? ¡Gracias!".