La pregunta más buscada en Google durante la final del Mundial

Ferrán Torres, celebrando el gol ante Argentina EFE

La consulta en Google "¿Cuánto dura la prórroga en fútbol mundial?" se disparó hasta su máximo histórico en 20 años en España, según informó este lunes el buscador.

De acuerdo con los datos de Google Trends de las últimas 24 horas, las cinco preguntas más buscadas en España fueron: "¿Ferran Torres de dónde es?", "¿Cuándo llega la selección española a Madrid?", "¿Cuándo es la celebración de España si gana el Mundial?', "¿Quién metió el gol del Mundial de España?" y "¿En qué equipo juega Ferran Torres?".

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Tras el pitido final y la proclamación de España como campeona, el interés de compra creció y "Camiseta España 2 estrellas" se situó como la segunda tendencia nacional, junto a "camiseta nueva de España".

Tras la derrota, Argentina se convirtió en las siguientes 24 horas en el país número uno del mundo que más buscó información sobre el Mundial 2030.

A nivel internacional, la popular fotografía en la que Leo Messi baña a Lamine Yamal cuando este era bebé fue la tendencia número uno a nivel mundial.

Vibraciones con el gol de Ferran

Los sismómetros repartidos por toda España registraron el pasado domingo vibraciones del suelo provocadas por la celebración del gol de Ferran Torres en la final del Mundial, que dio la segunda estrella a la selección española, según ha informado el CSIC este lunes en un comunicado.

Los registros del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y del Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya (ICGC), procesados por el investigador de Geociencias Barcelona (GEO3BCN-CSIC) Jordi Díaz, muestran señales originadas en puntos como Algeciras, Alcoy, Cádiz, Granada, Elda, Huelva, Granollers, Barcelona y Lleida.

Los datos revelan tres picos de movimiento diferenciados durante la retransmisión, correspondientes al gol de Torres, a un tanto posterior que el VAR acabó anulando y a la sacudida más intensa de la noche tras el pitido final.

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En Cataluña, los sensores de la Red Sísmica Educativa del GEO3BCN-CSIC radiografiaron también la agitación en Mollet del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, Banyoles, Olot y Torroella de Montgrí, tras haber detectado picos de movimiento en Sabadell durante las semifinales contra Francia.

De la misma manera, en los octavos ante Portugal, un acelerómetro del IGN en Algeciras captó las vibraciones generadas por la celebración del gol de Mikel Merino.

Este fenómeno de sismicidad inducida por actividad humana registró un precedente similar en la final de la Eurocopa 2024 contra Inglaterra, cuando los registros de Madrid y Barcelona captaron los tantos de Nico Williams y Mikel Oyarzabal.