La Familia Real recibe a la selección en la Zarzuela: "Habéis sido piña, solidarios, generosos y además habéis ganado con gallardía"

Los reyes Felipe VI y doña Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, recibieron en el Palacio de la Zarzuela a la selección española, tras proclamarse campeones del mundo ante Argentina EFE

Con el recibimiento por parte de los reyes y sus hijas en el Palacio de la Zarzuela, la selección española de fútbol ha iniciado en Madrid este lunes las celebraciones oficiales del título de campeona del mundo, antes de dirigirse al Palacio de la Moncloa para luego comenzar un recorrido por las calles de la capital. Al igual que hace dos años, cuando los reyes y sus hijas recibieron a la selección tras conquistar la Eurocopa por cuarta vez en su historia, los campeones del mundo han pasado por el salón de audiencias del Palacio Real, donde les esperaban Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía, estas últimas con la segunda camiseta de la selección.

La expedición, encabezada por Rodri, el capitán, y por el seleccionador, Luis de la Fuente, llegó con casi media hora de retraso al Palacio de la Zarzuela, después de que el avión en el que viajó desde Nueva York aterrizara también una hora y media después de lo previsto.

Antes de encontrarse con los reyes y sus hijas, la selección fue homenajeada por los trabajadores de la Zarzuela, que se reunieron a la entrada del palacio para hacer un pasillo a los jugadores que han traído la Copa del Mundo a España, el segundo de estos trofeos logrados por España tras el conquistado en Sudáfrica 2010.

El rey ha dado la enhorabuena al combinado nacional por un "triunfo épico" en el Mundial, una "odisea" en la que un equipo "solidario y generoso", que ha sido "una piña", ha ganado el campeonato con garra y aguante para toda España. Con estas palabras, acompañado de la reina, de la princesa Leonor y de la infanta Sofía, el rey ha felicitado a todos los jugadores en los jardines del palacio de la Zarzuela. "Venís cansados, pero qué cansancio más rico", les ha dicho.

Los jugadores de la selección española, durante el recibimiento en el Palacio de la Zarzuela EFE

El rey ha reconocido que el camino hasta la victoria ha sido largo, que los jugadores han sufrido, regresan "algo magullados" y también tuvieron críticas, "ya esfumadas", pero "¿qué es todo eso comparado con la alegría de traer la copa a casa?", se ha preguntado. Ha elogiado el juego de la selección, su técnica, su control y dominio del campo, "combinando cabeza y corazón, armados de paciencia sin desesperarse y siendo fieles" a su estilo. "Habéis sido piña, equipo, solidarios, generosos y además habéis ganado con gallardía; lleváis para siempre esas dos estrellas", ha dicho Felipe VI, convencido de que son "un conjunto estelar y legendario" para la historia del fútbol español.

El rey no ha olvidado que España es doblemente campeona del mundo, ya que la selección femenina ganó el Mundial de 2023. Sí, cuando juega la selección, juega España, el rey ha asegurado que la victoria es también de todo el país y ha animado a los futbolistas a disfrutar de cada segundo, de cada mirada y de cada sonrisa que van a recibir a partir de hoy.