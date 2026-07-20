Ferran Torres: “He sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero creo que el destino está escrito"

Ferran Torres fue el autor del gol que hizo a España campeona del mundo EFE

Los jugadores de la selección española fueron pasando por zona mixta tras vencer a Argentina con un gol de Ferrán Torres y lograr la segunda estrella para España. Después de las palabras de Luis de la Fuente, que se mostró muy orgulloso de sus futbolistas, otros protagonistas como Ferrán Torres, Rodri Hernández, Oyarzabal o Pedro Porro atendieron a los medios de comunicación presentes en Nueva York.

Ferran Torres

Ferran Torres, protagonista del partido al anotar el gol del triunfo y convertirse en heredero de Andrés Iniesta, destacó que el “gol ha sido de 47 millones de personas”, no suyo; recordó que ha sido “muy criticado a lo largo del Mundial” y recalcó que “Dios le da las cosas a quien más se lo merece”. “Al final, el gol ha sido de 47 millones de personas. No ha sido mío ni de los 26 jugadores. El destino estaba escrito y estaba hecho para que ganáramos lejos de nuestra gente”, valoró en ‘TVE’ a pie de campo.

El gol ha sido “una liberación muy grande” para él. “He sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero creo que el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esa fuerza para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece”, insistió. “Ya sabéis que me gusta fallar las fáciles y meter las difíciles”, bromeó. Ferran expuso que “todas las finales son difíciles cuando tienes a Messi en el equipo contrario”. “Siempre entra ese nerviosismo, pero siempre hemos dependido de nosotros, de plantear nuestro fútbol y lo hemos demostrado una vez más”, declaró.

Rodri Hernández

Mientras, Rodri Hernández, capitán de la selección, explicó que el triunfo “parece el guion perfecto”. “Yo trabajé para esto, pero ni mucho menos lo esperaba así. Pero sí me gustaría que las nuevas generaciones pudiesen ver que si tienes un mal momento, te puedes levantar”, añadió. Sobre lo duro del partido, apuntó que “es Argentina. Campeón del mundo, equipo hipercompetitivo. Han generado poco, pero es difícil progresar. Han tratado de trabar el partido, pero no lo han conseguido porque España es muy buena”. En los micrófonos de las teles con derechos, el centrocampista citó como clave del equipo “la madurez”. “Es uno de los atributos más importantes. Hemos dado un paso más con respecto a la Euro. Hemos jugado partidos diferentes. De defender, de jugar a la contra...”, terminó.

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Pedro Porro

Pedro Porro, aprovechó su comparecencia en los micrófonos de DAZN para preguntar “cómo está España”. “Lo primero que se me ha venido a la cabeza es cómo está España, sobre todo la familia que se ha quedado allí y que ha apoyado desde el primer minuto. No me lo creo”, recalcó. “Para mí es un orgullo grandísimo estar aquí y anoche volví a ponerme el documental de 2010. Lo que sale bien, hay que repetirlo. Esto también es vuestro (de los campeones en Sudáfrica) porque fuisteis un ejemplo”, añadió el lateral derecho extremeño.

Oyarzabal

El delantero titular de la selección, Mikel Oyarzabal, explicó que “dentro del campo se sufre mucho menos. Contentos con lo que ha pasado”, expresó. “Sabíamos que iba a ser un partido duro. Aquí nadie regala nada y mucho menos una final. Inmensamente felices del grupo, de lo que hemos vivido durante 51 días. No me quiero imaginar cómo estará España”. “El partido en general ha sido nuestro. Para nosotros es un momento increíble. Muchos de los que estamos aquí dentro llevábamos 10 o 12 años compartiendo momentos, muchas victorias y alguna derrota, pero sobre todo momentos felices”.

Mikel Merino

Por su parte, Mikel Merino, autor de goles clave en las eliminatorias del Mundial 2026 que al final ganó España tras ganar en la final a Argentina, destacó la unidad del grupo, clave en el triunfo, y el sueño cumplido de un niño. "Es una locura lo que hemos conseguido todo el grupo y la afición, una barbaridad. Es muy merecido", dijo en Televisión Española el jugador del Arsenal.

Merino estuvo involucrado en el gol anulado a Nico Williams por falta en ataque. "Lo he celebrado como un loco, pero me dicen que hice falta yo. Son detalles que pueden salir caros para uno u otro al final, pero el fútbol se ha impuesto al final y hemos ganado", recordó. "Los últimos minutos han empujado pero por lo general hemos hecho un gran torneo desde el principio. un gran torneo, de todo el grupo", indicó Mikel Merino, que destacó la unidad del grupo, de toda la selección.

"Son muchos días juntos, cincuenta y tantos, más la concentración y tal... Son muchos días y si se dice la palabra familia en la plantilla es por algo. Es así", subrayó Merino, que cumplió su sueño. "Era un niño que lo soñaba cuando era un crío y un hombre que ahora lo hace realidad", concluyó.

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Álex Baena

Alex Baena reconoció que vive un sueño con la conquista del título de campeón del mundo ante Argentina, con el gol de Ferran en la prórroga. "Es un sueño desde niño sueñas con este momento. Hemos hecho historia", subrayó el jugador a Televisión Española. El jugador del Atlético Madrid se hizo con un hueco en el ataque, beneficiado por las dificultades físicas de Nico Williams. Y fue titular hasta el final.

"Nico también ha aportado cuando le ha tocado. Pero siempre me ha costado más que a los demás hacerme un hueco; pero tengo eso que me ha enseñado mi familia y al final tengo mi recompensa", indicó el centrocampista, que dedicó el triunfo a la gente que lo pasó mal en situaciones complicadas como el covid o las inundaciones en Valencia. "A esa gente. Han sido unos años complicados en España por gente que perdió gente querida por culpa del covid y por lo que pasó en Valencia. A esa gente", indicó.

"Quiero dar las gracias a toda la gente porque hemos estado con mucha gente detrás que nos ha alentado cada momento siempre. A la gente que lo pasa mal espero que hayamos dado una alegría", confió.