España también reina en los premios individuales

Pau Cubarsi, Rodri y Unai Simón con los premios individuales del Mundial EFE

España ha tocado el cielo este domingo en el MetLife de Nueva Jersey. El combinado nacional ha bordado su segunda estrella en el pecho después de imponerse a Argentina con un gol de Ferran Torres. La selección española se lleva la Copa del Mundo y su superioridad también se ha visto recompensada en forma de premios individuales, en este caso, para Rodrigo Hernández, Pau Cubarsí y Unai Simón.

El centrocampista de la selección española Rodri Hernández, fue elegido mejor jugador, Balón de Oro, del Mundial 2026. El futbolista del Manchester City, que ganó el Balón de Oro en el 2024, fue designado este domingo como el futbolista más destacado del Campeonato del Mundo disputado en Estados Unidos, México y Canadá. Creció a lo largo del torneo hasta erigirse como el pilar fundamental del juego del combinado dirigido por Luis de la Fuente.

Y si el torneo de Rodri fue excepcional, el de Pau Cubarsí no fue para menos. El central ejerció como un veterano al lado de Aymeric Laporte y su solidez y madurez le sirvieron para ser elegido el mejor jugador joven del Mundial 2026. Ante Argentina, volvió a ejercer con una seriedad impropia de su edad, no solo a la hora de mantener a raya a los futbolistas de la Albiceleste, sino también para sacar el balón jugado. España tiene central para rato.

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Solo un jugador del Mundial fue capaz de hacerle gol –De Ketelaere, de Bélgica en los cuartos de final–, así que no podía ser de otra forma: Unai Simón se coronó como el mejor portero de todo el Mundial después de solo encajar una diana.