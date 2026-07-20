España logra su segundo Mundial 16 años después
El palmarés histórico lo lidera Brasil, con cinco títulos, uno más que Alemania e Italia
La selección española se proclamó campeona del mundo por segunda vez en su historia, 16 años después de la primera, conquistada en Sudáfrica 2010, y afianzó el dominio europeo de la competición más grande del planeta, con cinco ganadores de ese continente por uno de América en las últimas seis ediciones del torneo.
El anterior campeonato de España, en 2010, lo consiguió con una victoria en la final por 0-1 contra Países Bajos con el famoso gol de Andrés Iniesta en la prórroga. Este domingo también venció en el tiempo extra, por medio de Ferran Torres.
El palmarés histórico aún lo lidera Brasil, con cinco títulos, uno más que Alemania e Italia, con cuatro cada uno de ellos. Brasil no es campeón del mundo desde la edición en Japón y Corea 2002. Argentina va después, con tres. Francia y Uruguay han ganado dos, mientras que Inglaterra y España suman uno. Son los únicos ocho campeones.
En cuanto a continentes, Europa, con su decimotercer título, agranda la diferencia con América, con nueve, tras ganar cinco de los seis más recientes: Italia en Alemania 2006, España en Sudáfrica 2010, Alemania en Brasil 2014, Francia en Rusia 2018 y ahora de nuevo España en 2026. Sólo lo interrumpió Argentina, campeona en 2022.
Historial de la Copa del Mundo
EE.UU. México y Canadá 2026
España 1 - Argentina 0
Qatar 2022
Argentina 3 (4) - Francia 3 (2)
Rusia 2018
Francia 4 - Croacia 2
Brasil 2014
Alemania 1 - Argentina 0
Sudáfrica 2010
España 1 - P. Bajos 0
Alemania 2006
Italia 1 (5) - Francia 1 (3)
Corea y Japón 2002
Brasil 2 - Alemania 0
Francia 1998
Francia 3 - Brasil 0
EEUU 1994
Brasil 0 (3) - Italia 0 (2)
Italia 1990
RF Alemania 1 - Argentina 0
México 1986
Argentina 3 - RF Alemania 2
España 1982
Italia 3 - RF Alemania 1
Argentina 1978
Argentina 3 - P. Bajos 1
Alemania 1974
Alemania 2 - P. Bajos 1
México 1970
Brasil 4 - Italia 1
Inglaterra 1966
Inglaterra 4 - RF Alemania 2
Chile 1962
Brasil 3 - Checoslovaquia 1
Suecia 1958
Brasil 5 - Suecia 2
Suiza 1954
RF Alemania 3 - Hungría 2
Brasil 1950
Uruguay 2 - Brasil 1
Francia 1938
Italia 4 - Hungría 2
Italia 1934
Italia 2 - Checoslovaquia 1
Uruguay 1930
Uruguay 4 - Argentina 2