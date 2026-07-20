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Mundial 2026

España logra su segundo Mundial 16 años después

El palmarés histórico lo lidera Brasil, con cinco títulos, uno más que Alemania e Italia

Efe
20/07/2026 00:32
Nico Williams, durante el partido ante Argentina
Nico Williams, durante el partido ante Argentina
EFE
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La selección española se proclamó campeona del mundo por segunda vez en su historia, 16 años después de la primera, conquistada en Sudáfrica 2010, y afianzó el dominio europeo de la competición más grande del planeta, con cinco ganadores de ese continente por uno de América en las últimas seis ediciones del torneo.

El anterior campeonato de España, en 2010, lo consiguió con una victoria en la final por 0-1 contra Países Bajos con el famoso gol de Andrés Iniesta en la prórroga. Este domingo también venció en el tiempo extra, por medio de Ferran Torres.

Momento del gol de Ferran Torres en el España-Argentina

Crónica | Ferran Torres hace campeona del mundo a España (1-0)

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El palmarés histórico aún lo lidera Brasil, con cinco títulos, uno más que Alemania e Italia, con cuatro cada uno de ellos. Brasil no es campeón del mundo desde la edición en Japón y Corea 2002. Argentina va después, con tres. Francia y Uruguay han ganado dos, mientras que Inglaterra y España suman uno. Son los únicos ocho campeones.

En cuanto a continentes, Europa, con su decimotercer título, agranda la diferencia con América, con nueve, tras ganar cinco de los seis más recientes: Italia en Alemania 2006, España en Sudáfrica 2010, Alemania en Brasil 2014, Francia en Rusia 2018 y ahora de nuevo España en 2026. Sólo lo interrumpió Argentina, campeona en 2022.

Historial de la Copa del Mundo

EE.UU. México y Canadá 2026

España 1 - Argentina 0

Qatar 2022

Argentina 3 (4) - Francia 3 (2)

Rusia 2018

Francia 4 - Croacia 2

Brasil 2014

Alemania 1 - Argentina 0

Sudáfrica 2010

España 1 - P. Bajos 0

Alemania 2006

 Italia 1 (5) - Francia 1 (3)

Corea y Japón 2002

Brasil 2 - Alemania 0

Francia 1998

Francia 3 - Brasil 0

EEUU 1994

Brasil 0 (3) - Italia 0 (2)

Italia 1990

RF Alemania 1 - Argentina 0 

México 1986

Argentina 3 - RF Alemania 2

España 1982

Italia 3 - RF Alemania 1

Argentina 1978

Argentina 3 - P. Bajos 1

Alemania 1974

Alemania 2 - P. Bajos 1

México 1970

Brasil 4 - Italia 1

Inglaterra 1966

Inglaterra 4 - RF Alemania 2

Chile 1962

Brasil 3 - Checoslovaquia 1

Suecia 1958

Brasil 5 - Suecia 2

Suiza 1954

RF Alemania 3 - Hungría 2

Brasil 1950

Uruguay 2 - Brasil 1

Francia 1938

 Italia 4 - Hungría 2

Italia 1934

Italia 2 - Checoslovaquia 1

Uruguay 1930

Uruguay 4 - Argentina 2

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