Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Más Fútbol

De la Fuente: “Esta generación es un ejemplo para España, juntos somos más fuertes”

El seleccionador español recalcó emocionado su orgullo por haberlos acompañado hasta la cima

Efe
20/07/2026 00:48
Luis de la Fuente, durante el partido ante Argentina
Luis de la Fuente, durante el partido ante Argentina
EFE
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Luis de la Fuente, seleccionador español, expresó este domingo, tras vencer a Argentina y proclamarse campeón del mundo, el orgullo que siente por haber acompañado hasta la cima a una generación de futbolistas que considera que son un ejemplo para España.

“Hemos hablado mucho con los jugadores y me decían: ‘Míster, hemos ganado todo’. Y eso es maravilloso. Una generación de futbolistas que son un ejemplo para el deporte español, para la juventud española, para España. Juntos somos más fuertes. Que no quepa duda a nadie”, afirmó emocionado en declaraciones a la TVE al término del choque.

“Especialmente, mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dando un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de grandes futbolistas, con un potencial y un talento excepcional, especialmente orgulloso de haberles acompañado en este recorrido, en esta trayectoria, y para mí es un honor”, resaltó.

Momento del gol de Ferran Torres en el España-Argentina

Crónica | Ferran Torres hace campeona del mundo a España (1-0)

Más información

Para él, el partido se podría haber “decantado bastante antes”. “Las grandes intervenciones de ‘Dibu’ (Martínez) ha impedido que el partido se ganara antes y que nos pusiéramos por delante en el marcador con más solvencia. Esta es una final de un Mundial y, aunque con diez, tienes que sufrir. Hemos demostrado otra vez que estamos preparados para todo”, apuntó. 

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Scaloni, durante el partido entre España y Argentina

Scaloni: "Yo sí que me acuerdo de los segundos porque llegar hasta aquí cuesta"
EFE
Luis de la Fuente, durante el partido ante Argentina

De la Fuente: “Esta generación es un ejemplo para España, juntos somos más fuertes”
EFE
Ferrán Torres, celebrando el gol ante Argentina

El 1x1 de la selección: Ferran Torres se viste de Iniesta para tocar el cielo en Nueva Jersey
EFE
Nico Williams, durante el partido ante Argentina

España logra su segundo Mundial 16 años después
EFE