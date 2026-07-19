Yamal-Tagliafico, Messi-Simón, Rodri-Enzo y la final del Mundial en 5 duelos

Lionel Messi protege el balón ante Harry Kane en la semifinal del Mundial 2026 EFE / Cristóbal Herrera

Messi, el gigante de la historia del fútbol, contra España en concreto y Unai Simón en particular. Lamine Yamal, su posible heredero, frente a un lateral izquierdo experto que arrancó como suplente el Mundial. En estos cinco duelos se define la final de la Copa del Mundo.

1. El goleador contra el menos goleado

Lionel Messi es el goleador del Mundial 2026 y de los Mundiales. La estrella de Argentina y del torneo, con vigencia absoluta a sus 39 años. El líder inigualable de la Albiceleste. Y la amenaza expresiva y estresante para España y Unai Simón. El portero de la Roja es la referencia bajo los palos en Estados Unidos, México y Canadá. El guardameta menos goleado, con apenas un tanto en contra en sus siete choques disputados del torneo. Solo lo batió De Keteleare, en el encuentro ante Bélgica en cuartos, con un cabezazo. Además es un especialista en los penaltis, si llega el caso de la tanda definitiva. Ha hecho 14 paradas en este torneo en total.

2. Duelo decisivo por el extremo

Lamine Yamal enfoca a la final con toda la convicción. Es un ganador. Listo para el choque, titular indudable, su inspiración en el regate, en el pase y en el remate serán fundamentales para el éxito de la selección española. El extremo de 19 años deberá superar a Nicolás Tagliafico, lateral izquierdo rival, experto y campeón del mundo ya en Qatar 2022 aunque suplente de inicio en este Mundial. Pero no solo a él, sino que se esperan ayudas por ese sector izquierdo albiceleste.

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3. La proyección contra el control

Dani Olmo ha sido una incursión decisiva. Su giro entre líneas, su visión y sus movimientos han dado vértigo y recursos a España frente a los bloques compactos. Ahora, está ante el más difícil todavía contra Argentina, intensa, férrea y con la jerarquía de Leandro Paredes, con un estatus fundamental en el medio campo de Scaloni, en cuanto a la contención y el dominio de los espacios.

4. Referencias diferentes

El papel de Rodrigo Hernández, con España, y Enzo Fernández, con Argentina, marca el partido. El dominio desde un lugar tan amplio y exigente como es controlar todo lo que ocurre en el medio centro y a su alrededor. Lo hace a la perfección Rodri, el capitán de España, descomunal dueño de los tiempos. Un líder. También lo es Enzo Fernández, esencial en la transición, la llegada, la presión y las soluciones en una parte tan clave del juego.

5. Presente contra futuro

Julián Álvarez frente a Pau Cubarsí. Ya se han enfrentado en los choques entre el Atlético de Madrid y el Barcelona de las dos últimas campañas. Son nueve duelos entre ellos, con cuatro goles y dos asistencias del atacante argentino, con un tanto y una expulsión del central español y con más victorias de Cubarsí.