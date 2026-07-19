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Mundial 2026

España-Argentina en directo | La Roja busca su segunda estrella

El combinado nacional se mide al vigente campeón en la final del Mundial a partir de las 21.00 horas

Sergio Baltar
19/07/2026 19:50
Mikel Merino y Dani Olmo
Mikel Merino y Dani Olmo
EFE / Carlos Ramírez
1'
¡Arranca la final del Mundial!

Mueve Argentina el balón

21:00 h.
El himno argentino suena en el Metlife

María Becerra canta el himno de la Albiceleste.

20:58 h.
¡Suena el himno de España!

Los acordes del himno, a tope en el Metlife con instrumentos de viento.

20:56 h.
Saltan las dos plantillas al césped

Los 52 jugadores ya están en el verde para el rito de los himnos.

20:54 h.
Amplia mayoría de argentinos en la grada

Tom Cruise ejerce de maestro de ceremonias y apela a los hinchas españoles y argentinos para griten, con evidente superioridad numérica albiceleste.

20:50h.
Actuaciones previas y la copa

Tras las actuaciones, llega la Copa del Mundo al césped del Metlife custodiada por Andrés Iniesta y Mario Kempes.

20:46 h.
La afición argentina también reclama su espacio

Cientos de seguidores de la Albiceleste calientan motores en las calles coruñesas

La afición argentina también sale a la calle en A Coruña
La afición argentina también sale a la calle en A Coruña
CARLOTA BLANCO
20:43 h.
Ambientazo en María Pita

La plaza coruñesa vuelve a llenarse para seguir la final

Aficionados en María Pita para seguir la final entre España y Argentina
Aficionados en María Pita para seguir la final entre España y Argentina
GERMÁN BARREIROS
20:33 h.
La afición coruñesa es optimista

Miles de coruñeses se han acercado a ver el partido en María Pita y estas son las predicciones en la porra de DXT

20:30 h.
Capdevila estará finalmente presente en la final

El exdeportivista ha vivido una auténtica odisea durante el fin de semana para poder estar presente en el MetLife, pero finalmente lo ha conseguido 

20:23 h.
Los equipos ya calientan sobre el campo

España y Argentina salen a ejercitarse en el césped del MetLife Stadium entre la ovación de los aficionados. Los graderíos del estadio ya están prácticamente repletos cuando falta algo más de media hora para el inicio de la final del Mundial.

Unai Simón se ejercita durante el calentamiento
Unai Simón se ejercita durante el calentamiento
SHAWN THEW
20:17 h.
Nadal tiene confianza en el triunfo

Rafa Nadal habló en DAZN sobre la final, que verá en su casa en Porto Cristo. "Lo veo bien. España ha sido el mejor equipo en los últimos cuatro años. Pero las finales hay que jugarla", apunta el mejor deportista español de la historia.

19:57 h.
También hay alineación titular de Argentina

Scaloni sale con 'Dibu' Martínez; Montiel, Cuto Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; De Paul, Enzo Ferández, MacAllister, Nico González; Messi, Julián Álvarez.

19.56 h
Ya hay once confirmado de Luis de la Fuente

España sale con Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena, Mikel Oyarzabal

19.50 h.
Llega el momento de la verdad en Nueva Jersey

España y Argentina ya están en el MetLife Stadium, donde dentro de poco más de una hora disputarán la final del Mundial 2026

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