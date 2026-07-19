España-Argentina en directo | La Roja busca su segunda estrella
El combinado nacional se mide al vigente campeón en la final del Mundial a partir de las 21.00 horas
Mueve Argentina el balón
María Becerra canta el himno de la Albiceleste.
Los acordes del himno, a tope en el Metlife con instrumentos de viento.
Los 52 jugadores ya están en el verde para el rito de los himnos.
Tom Cruise ejerce de maestro de ceremonias y apela a los hinchas españoles y argentinos para griten, con evidente superioridad numérica albiceleste.
Tras las actuaciones, llega la Copa del Mundo al césped del Metlife custodiada por Andrés Iniesta y Mario Kempes.
Cientos de seguidores de la Albiceleste calientan motores en las calles coruñesas
La plaza coruñesa vuelve a llenarse para seguir la final
Miles de coruñeses se han acercado a ver el partido en María Pita y estas son las predicciones en la porra de DXT
El exdeportivista ha vivido una auténtica odisea durante el fin de semana para poder estar presente en el MetLife, pero finalmente lo ha conseguido
España y Argentina salen a ejercitarse en el césped del MetLife Stadium entre la ovación de los aficionados. Los graderíos del estadio ya están prácticamente repletos cuando falta algo más de media hora para el inicio de la final del Mundial.
Rafa Nadal habló en DAZN sobre la final, que verá en su casa en Porto Cristo. "Lo veo bien. España ha sido el mejor equipo en los últimos cuatro años. Pero las finales hay que jugarla", apunta el mejor deportista español de la historia.
Scaloni sale con 'Dibu' Martínez; Montiel, Cuto Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; De Paul, Enzo Ferández, MacAllister, Nico González; Messi, Julián Álvarez.
España sale con Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena, Mikel Oyarzabal
España y Argentina ya están en el MetLife Stadium, donde dentro de poco más de una hora disputarán la final del Mundial 2026