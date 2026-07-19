De la Fuente-Scaloni: rivalidad y cariño desde los banquillos

El seleccionador de España, Luis de la Fuente (d), abraza a su hómologo de Argentina, Lionel Scaloni, durante una rueda de prensa conjunta este vienes, en Nueva York (EE.UU.). EFE/ Lavandeira Jr

La final soñada entre España y Argentina será, para Luis de la Fuente, “un grandísimo espectáculo con dos superselecciones llenas de talento”. Así definió el partido el técnico español en una comparecencia previa en la que elogió a sus jugadores, pero también a un rival comandado por un técnico que es “amigo”, Lionel Scaloni.

“Tenemos una gran relación y nos hace muchísima ilusión. Somos dos grandes competidores y sentimos reconocimiento y admiración mutua por el otro. Nos hace muy felices este partido”, reconoció el riojano, para quien Argentina le merece toda su “admiración” y “respeto”. “Siento mucha admiración por una selección que viene de ser campeona de América en dos ocasiones, campeona del mundo y que vuelve a estar en una final del Mundial. Respeto mucho a Argentina porque está haciendo algo que nunca nadie más ha hecho”, recalcó.

“Cómo no me va a preocupar España, es un gran equipo que viene haciendo una etapa con Luis y me pone contento”, apuntó por su parte Lionel Scaloni en su rueda de prensa.

Y es que el preparador de La Roja fue profesor del argentino durante el período de formación de este último como técnico en la Real Federación Española de Fútbol. Ahora, varios años después, ambos se cruzan en el partido más importante del panorama futbolístico.

Un encuentro en el que, cree el argentino, no pesará la experiencia que poseen gran parte de sus jugadores, que ya saben lo que es jugar —y ganar— una final de un Mundial: “Ellos también tienen jugadores que han jugado en grandes escenarios. Eso de la presión, cuando empieza a rodar la pelota, el jugador se olvida. No creo que sea un hándicap, al contrario. no es fundamental que nosotros hayamos jugado una final, ellos también han jugado la final de la Eurocopa y la Nations League”.

Disfrutar

“Estoy tranquilo porque solo quiero disfrutar de este momento. Somos muy afortunados por poder vivir algo así. Pelearemos por ganar, claro que sí”, matizó De la Fuente, que explicó que “Argentina ha sabido reconducir adversidades en los últimos partidos”. “Pero a nosotros también nos ha pasado hace no demasiados. Creo que los dos equipos tenemos muchas similitudes, ya que Lionel Scaloni y yo también las tenemos. Debemos de ser fieles a nuestras ideas y trataremos de imponernos. Creo que puede ser un partido muy, muy igualado”, contrapuso el riojano.

“Somos dos selecciones que basamos todo en la pelota. Los patrones de juego, está claro, pasan por el balón, con algunos matices pero pensamos parecido en ese sentido. Pasarán 100 años y el fútbol seguirá siendo con la pelota, y los jugadores talentosos marcarán diferencia. España y Argentina han encontrado una manera de jugar clara y, creo sin desmerecer a nadie, que merecen estar en la final”, desarrolló el que fuera jugador del Deportivo, ahora a un paso de hacer historia en los Mundiales con dos títulos.

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En ese sentido, Scaloni apuntó que su cuerpo técnico viene “analizando desde diciembre a los posibles rivales del Mundial”. “No es que hayamos analizado más a España que a otro. El sobreanálisis tampoco está bueno. Somos selecciones que se conocen”, recalcó.

“Siento un agradecimiento eterno de parte del cuerpo técnico a estos jugadores. No es fácil competir durante tantos años a este nivel, es algo maravilloso. Ojalá que ganemos, pero el camino ha sido increíble y un ejemplo para todos”, continuó el de Pujato.

Messi y Lamine

En relación a esto último, Scaloni habló sobre la trascendencia de la figura de Leo Messi: “Haber podido llegar a una final como ha llegado Leo en el momento que está, con 39 años, es increíble. Tenemos que valorar lo que hace y la historia y la leyenda que es él y este grupo de jugadores que nos han llevado a años maravillosos”.

Mientras, De la Fuente habló también sobre su estrella particular, Lamine Yamal, y confirmó que pese a no entrenar tras el choque ante Francia, será titular: “Recibió un golpe fuerte en la acción del penalti. Tenía una ligera molestia y preferimos que descansara. Lamine tiene que ser él mismo, el que siempre hemos conocido, porque tiene un potencial increíble. Messi es inigualable, tiene un talento descomunal y es un ejemplo para los más jóvenes con su edad todo lo que está haciendo en el Mundial”.