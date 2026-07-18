Rodri Hernández: “Hay que tener más ganas de ganar que miedo a perder”

Rodri, capitán de la selección española EFE

Rodrigo Hernández, capitán de la selección española, aseguró que la consigna, ante la final del Mundial contra Argentina es que “hay que tener más ganas de ganar que miedo a perder”.

“Ya se lo de dije a los muchachos antes de la semifinal, que hay que tener más ganas de ganar que miedo a perder y es lo que vamos a hacer”, indicó en la conferencia de prensa oficial previa a la final.

“El objetivo era estar el domingo donde vamos a estar y ahora, el objetivo es ganarla. Teníamos ese objetivo y ahora nos toca el rival que más ha demostrado en los últimos años y que está en mejor forma. Es un test, ver si somos capaces de levantar la copa contra el rival más en forma”, dijo Rodri, que reafirmó su idea de que “hay que ser ambicioso”.

“Venimos de un proceso gradual de crecimiento. Hemos visto a un equipo madurar a lo largo de los últimos años. Lo dije en su día, esta generación iba a dar que hablar. El camino hasta llegar a lo más grande que puede conseguir un futbolista es el que hemos hecho. Ir demostrando primero a pequeña escala, con la Liga de Naciones, luego la Eurocopa y estar ahora en la final de un Mundial. Estamos contentos del proceso, nuestra ambición va más allá. El domingo tenemos un reto muy bonito para hacer inolvidable a una generación”, destacó.

“Nuestro objetivo cuando vinimos era ganar el Mundial. Teníamos el convencimiento de que así podía ser. Hemos demostrado que esta selección puede ganar a grandes rivales y ahora toca el rival que más en forma ha estado los dos últimos años. Será un test para saber si podemos levantar este Mundial contra el rival más en forma”, completó.

Difíciles

En relación exclusiva con el partido, el madrileño confía en las posibilidades de España al considerarse un rival “difícil de batir”. “No te lo voy a decir públicamente -las debilidades de España-, que tomarán nota”, bromea. “Todos tenemos fortalezas y debilidades. Nosotros somos un equipo muy completo y difícil de batir, lo hemos demostrado todo el torneo. Manejamos muy bien nuestra área, la rival y el centro del campo. Tenemos pocas debilidades, pero me las reservo”, aseguró.

Por otro lado, explicó cómo vive su rol de capitán de España antes de afrontar la final del Mundial: “Ahora me toca ser el capitán, que es un pasito más del rol de liderazgo que entendía tenía que tener. Aprendiendo de los capitanes anteriores, de lo que supone ser capitán”.

El centrocampista explicó cómo superó las críticas iniciales durante el Mundial hasta alcanzar su mejor nivel. “Al principio intenté no escuchar demasiado y confiar en mí mismo. Una de mis grandes cualidades en el campo es esa precisión con la pelota. Estoy muy feliz con mi progresión como jugador y como grupo. Contra Francia hicimos uno de nuestros mejores partidos como equipo, contra Argentina tenemos que hacerlo incluso mejor porque son los campeones”, señaló.