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Mundial 2026

La odisea de Capdevila para presenciar la final del Mundial en Estados Unidos

El campeón del mundo con la selección española pide ayuda para poder entrar en territorio estadounidense

Efe
18/07/2026 23:18
El exfutbolista Joan Capdevila durante la presentación de la primera lista de 29 jugadores convocados para la disputa de la Eurocopa 2024, este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).
El exfutbolista Joan Capdevila durante la presentación de la primera lista de 29 jugadores convocados para la disputa de la Eurocopa 2024, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).
EFE/Fernando Alvarado
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El exfutbolista Joan Capdevila, que se proclamó campeón del Mundo con la selección española en Sudáfrica 2010, ha pedido ayuda en las redes sociales tras denegarle la entrada a Estados Unidos para presenciar la final del Mundial que hoy van a disputar España y Argentina. 

El que fuera lateral izquierdo del Deportivo y titular con el combinado de Vicente del Bosque no puede viajar a Estados Unidos al serle denegado el ESTA, documento para poder entrar en Estados Unidos. 

“Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA”, denuncia en X –antiguo Twitter– Capdevila, que había aceptado la invitación de la Federación Española de Fútbol a los integrantes de aquella plantilla que se proclamó campeona del mundo. “¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo para animarles”, añade en su cuenta. 

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A raíz de su petición, el chef José Andrés, presidente de la ONG World Kitchen y una institución en Estados Unidos, pidió a través de sus redes sociales que las autoridades del país ayuden y permitan el ingreso del exjugador para que pueda asistir a la final del Mundial con el siguiente mensaje: “@realDonaldTrump, @marcorubio, @POTUS, @FIFAWorldCup. ¿Pueden ayudar a @capde11, un campeón del Mundo, a llegar a la Final, por favor? ¡Gracias!”, escribió el chef en su perfil de X. 

A la espera del desenlace, Capdevila agradeció la iniciativa y le respondió a través de la misma vía con un mensaje de agradecimiento, al que acompañó con un corazón: “No sabes cuánto te lo agradezco...”. 

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