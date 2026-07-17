Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mundial 2026

¿Cómo conseguir la camiseta blanca de España en A Coruña?

Las grandes superficies, las pocas tiendas especializadas y hasta los vendedores ambulantes han agotado la segunda equipación de la selección para adultos

Guillermo Parga
Guillermo Parga
17/07/2026 20:35
Venta de camisetas en la Calle Real
Venta de camisetas en la Calle Real
Carlota Blanco
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El próximo 26 de septiembre se cumplirán 40 años de la llegada de El Corte Inglés a A Coruña. Fue entonces cuando empezó a extenderse la idea de “si no está en El Corte Inglés es que no se puede conseguir”, en relación al poderío y las oportunidades que ofrecía la nueva superficie de Ramón y Cajal. Sin embargo, hace semanas que ni allí ni en ningún punto de venta de la ciudad está disponible la famosa camiseta blanca de España, para muchos influencers y especialistas en moda la prenda del año. 

Desde la eliminatoria contra Portugal, y también con motivo de la instalación de la pantalla gigante en María Pita, muchos coruñeses han comenzado una especie de búsqueda del Santo Grial que siempre termina de forma infructuosa, o con la opción de la primera equipación, la roja, como consuelo menor. Curiosamente, es ese color tradicional el que lucirán este domingo los pupilos de Luis de la Fuente contra Argentina. Pero no se trata de eso. Es cuestión de hacerse con una prenda que, para muchos, trasciende lo deportivo. Desde que salió a la venta, la camiseta blanca de España ha sido el outfit de muchos en las noches de verano, en San Juan o en las principales discotecas de A Coruña. Lo de la personalización nombre y número ya da para un capítulo aparte.

Puntos oficiales

La quinta planta de El Corte Inglés de Ramón y Cajal, la de deportes, es evidentemente un altar a la selección. Pero allí la apuesta es todo al rojo. No queda restos de la blanca, ni siquiera para exposición. Uno de los trabajadores se sabe de memoria el discurso para las decenas de ‘buscones’ que recibe cada día. “Está más que agotada y ya ni siquiera es posible pedirla a nivel individual. Suponemos que, cuando Adidas pueda, repondrá el stock, pero todo depende qué pase este domingo y cómo siga esa demanda”, explica, mientras atiende a una madre que buscaba hasta tres ejemplares para su hijo y dos amigos. De hecho, los cálculos son que podría demorarse varios meses, y de nuevo empezar la odisea con motivo de las compras navideñas.

Jugadores de España celebran un gol de Mikel Oyarzabal (c) este martes, en el partido de semifinales del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y España en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos).

De la 'Finalissima' pendiente a la final del Mundial 114 días después

Más información

Si bien hace unos años era numerosas las tiendas en las que poder comprar camisetas oficiales de fútbol, la competencia de internet y de las imitaciones asiáticas han limitado mucho el abanico de alternativas para una ciudad como A Coruña. La histórica Sanco se ha transformado en Dequip. “No queda en ninguna tienda del grupo”, resumen nada más escuchar blanca y España. Lo mismo sucede con Fútbol Emotion y Sprinter, ambos en Marineda City. La recomendación de los dependientes es pedir a la carta, pero sin una fecha de entrega. “No les queda ni en la propia web de Adidas”, advierte uno de ellos. Y ahí se terminan las alternativas para comprar camisetas de fútbol oficiales en A Coruña. Los que un día compraron en Gudi, Intersport o Deportes Cimáns no dan crédito.

Calle Real

Pero, sin duda, el gran termómetro de la fiebre por la blanca, como podría rebautizarse a los aficionados de España en este Mundial, es la calle Real. Esa marea de compradores tardíos han desbordado incluso la logística de la imitación y el low cost. Así, los vendedores ambulantes podrían haber hecho su agosto en pleno mes de julio de haber recibido mucho más stock. Es cierto que, en este caso, hay camisetas blancas. Pero echemos un ojo a los condicionantes.

De los seis puestos que habitualmente ofertan camisetas, en todos ellos quedan tallas de niño. De niño pequeño sobre todo. Y es ahí donde las aficionadas más menudas intentan hacer majas para entrar, de la forma más ajustada posible, en una de esas prendas. “He dicho que de niño”, reitera el vendedor, cansado de disuadir a las adolescentes más optimistas. También queda alguna unidad suelta de la camiseta blanca para adultos. Algunas son de manga larga. Otras tienen el cuello ya demasiado estirado, incluso para el comprador menos exigente. Son 45 euros, algo menos de la mitad que cuesta la oficial en perfectas condiciones.

Para los sin complejos existe un último recurso: la camiseta blanca de 2026, con el nombre y número de jugadores que llevan años retirados, o bien que no han entrado en la convocatoria de Luis de la Fuente. Es el caso del madridista Huijsen, o de Sergio Ramos y David Villa. Quizás, para los más desesperados de última hora, es una forma de unir las dos estrellas, la que llegó en 2010 y la que puede brillar desde este domingo.

Por lo tanto, los que luzcan la blanca para animar a la Roja de cara a la final son aquellos que creyeron desde hace mucho tiempo.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Venta de camisetas en la Calle Real

¿Cómo conseguir la camiseta blanca de España en A Coruña?
Guillermo Parga
02 agosto 2023A Coruña.- Lionel Scaloni, reciente campeón del mundo como entrenador de la selección argentina y deportivista hasta la médula, recibió un merecido homenaje por partida doble por parte de la afición del Deportivo y la parroquia coruñesa tanto en el estadio de Riazor como en la plaza de María Pita. el seleccionador dio el pregón de apertura de las fiestas en María Pita

Scaloni, del balcón de María Pita a la final de Nueva York
Omar Bello
Jugadores de España celebran un gol de Mikel Oyarzabal (c) este martes, en el partido de semifinales del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y España en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos).

De la 'Finalissima' pendiente a la final del Mundial 114 días después
Agencias
GR2038. ARLINGTON (ESTADOS UNIDOS), 14/07/2026.- Jugadores de España celebran un gol de Pedro Porro este martes, en el partido de semifinales del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y España en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos). EFE/ Lavandeira Jr

Los diez mejores partidos de España
Omar Bello