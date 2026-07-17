¿Cómo conseguir la camiseta blanca de España en A Coruña?

Venta de camisetas en la Calle Real Carlota Blanco

El próximo 26 de septiembre se cumplirán 40 años de la llegada de El Corte Inglés a A Coruña. Fue entonces cuando empezó a extenderse la idea de “si no está en El Corte Inglés es que no se puede conseguir”, en relación al poderío y las oportunidades que ofrecía la nueva superficie de Ramón y Cajal. Sin embargo, hace semanas que ni allí ni en ningún punto de venta de la ciudad está disponible la famosa camiseta blanca de España, para muchos influencers y especialistas en moda la prenda del año.

Desde la eliminatoria contra Portugal, y también con motivo de la instalación de la pantalla gigante en María Pita, muchos coruñeses han comenzado una especie de búsqueda del Santo Grial que siempre termina de forma infructuosa, o con la opción de la primera equipación, la roja, como consuelo menor. Curiosamente, es ese color tradicional el que lucirán este domingo los pupilos de Luis de la Fuente contra Argentina. Pero no se trata de eso. Es cuestión de hacerse con una prenda que, para muchos, trasciende lo deportivo. Desde que salió a la venta, la camiseta blanca de España ha sido el outfit de muchos en las noches de verano, en San Juan o en las principales discotecas de A Coruña. Lo de la personalización nombre y número ya da para un capítulo aparte.

Puntos oficiales

La quinta planta de El Corte Inglés de Ramón y Cajal, la de deportes, es evidentemente un altar a la selección. Pero allí la apuesta es todo al rojo. No queda restos de la blanca, ni siquiera para exposición. Uno de los trabajadores se sabe de memoria el discurso para las decenas de ‘buscones’ que recibe cada día. “Está más que agotada y ya ni siquiera es posible pedirla a nivel individual. Suponemos que, cuando Adidas pueda, repondrá el stock, pero todo depende qué pase este domingo y cómo siga esa demanda”, explica, mientras atiende a una madre que buscaba hasta tres ejemplares para su hijo y dos amigos. De hecho, los cálculos son que podría demorarse varios meses, y de nuevo empezar la odisea con motivo de las compras navideñas.

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Si bien hace unos años era numerosas las tiendas en las que poder comprar camisetas oficiales de fútbol, la competencia de internet y de las imitaciones asiáticas han limitado mucho el abanico de alternativas para una ciudad como A Coruña. La histórica Sanco se ha transformado en Dequip. “No queda en ninguna tienda del grupo”, resumen nada más escuchar blanca y España. Lo mismo sucede con Fútbol Emotion y Sprinter, ambos en Marineda City. La recomendación de los dependientes es pedir a la carta, pero sin una fecha de entrega. “No les queda ni en la propia web de Adidas”, advierte uno de ellos. Y ahí se terminan las alternativas para comprar camisetas de fútbol oficiales en A Coruña. Los que un día compraron en Gudi, Intersport o Deportes Cimáns no dan crédito.

Calle Real

Pero, sin duda, el gran termómetro de la fiebre por la blanca, como podría rebautizarse a los aficionados de España en este Mundial, es la calle Real. Esa marea de compradores tardíos han desbordado incluso la logística de la imitación y el low cost. Así, los vendedores ambulantes podrían haber hecho su agosto en pleno mes de julio de haber recibido mucho más stock. Es cierto que, en este caso, hay camisetas blancas. Pero echemos un ojo a los condicionantes.

De los seis puestos que habitualmente ofertan camisetas, en todos ellos quedan tallas de niño. De niño pequeño sobre todo. Y es ahí donde las aficionadas más menudas intentan hacer majas para entrar, de la forma más ajustada posible, en una de esas prendas. “He dicho que de niño”, reitera el vendedor, cansado de disuadir a las adolescentes más optimistas. También queda alguna unidad suelta de la camiseta blanca para adultos. Algunas son de manga larga. Otras tienen el cuello ya demasiado estirado, incluso para el comprador menos exigente. Son 45 euros, algo menos de la mitad que cuesta la oficial en perfectas condiciones.

Para los sin complejos existe un último recurso: la camiseta blanca de 2026, con el nombre y número de jugadores que llevan años retirados, o bien que no han entrado en la convocatoria de Luis de la Fuente. Es el caso del madridista Huijsen, o de Sergio Ramos y David Villa. Quizás, para los más desesperados de última hora, es una forma de unir las dos estrellas, la que llegó en 2010 y la que puede brillar desde este domingo.

Por lo tanto, los que luzcan la blanca para animar a la Roja de cara a la final son aquellos que creyeron desde hace mucho tiempo.