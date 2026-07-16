Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mundial 2026

Scaloni, del balcón de María Pita a la final de Nueva York

El seleccionador argentino será rival el domingo de Luis de la Fuente, profesor suyo en la escuela de entrenadores

Omar Bello
Omar Bello
16/07/2026 19:30
02 agosto 2023A Coruña.- Lionel Scaloni, reciente campeón del mundo como entrenador de la selección argentina y deportivista hasta la médula, recibió un merecido homenaje por partida doble por parte de la afición del Deportivo y la parroquia coruñesa tanto en el estadio de Riazor como en la plaza de María Pita. el seleccionador dio el pregón de apertura de las fiestas en María Pita
Lionel Scaloni, aclamado por la afición deportivista, que abarrotó la plaza de María Pita para recibirle en el verano de 2023 |
Javier Alborés
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Lo de salir campeón no es algo nuevo para Lionel Scaloni. Este domingo buscará su segundo Mundial como seleccionador de Argentina, a quien guió además a la conquista de la Copa América en dos ocasiones y también se hizo con el triunfo en la única edición de la Finalissima que disputó. Pero en A Coruña ya se sabía del carácter ganador del argentino desde un par de décadas atrás. Cuando todavía era un joven veinteañero, disfruto como el que más en la celebración del título liguero con el Dépor, convirtiéndose en líder de los festejos desde el balcón de María Pita ante una ciudad rendida a los pies del aquel histórico grupo de futbolistas con el pelo teñido y la resaca más agradable de sus vidas. Con el Dépor ganó más cosas, como la Copa del Centenariazo, en la que también fue protagonista. Y esta vez no solo en la fiesta, sino también como titular en el lateral derecho en aquella inolvidable noche del 6 de marzo de 2002.

Llegó a ser capitán del Dépor, sin duda el equipo de su vida en su etapa como futbolista. Y aunque su salida del club no fue la soñada, sigue siendo un referente para buena parte de la afición, a la que él tampoco olvida y de la que presume además de formar parte. En España jugó después en otros equipos, como el Racing de Santander o el Mallorca, ciudad que elegiría como la de su residencia una vez colgadas las botas.

Y es que durante su etapa como futbolista de la escuadra balear conoció a su esposa, Elisa Montero, y Mallorca es también la ciudad de sus hijos, Ian y Noah. A día de hoy vive a caballo entre la isla y Pujato, su localidad natal. No cabe duda de que la final del domingo será especial para él. “Vivo en España, tengo familia española, pero el domingo, lo siento, vamos a intentar ganarles”, aseguraba el seleccionador después de eliminar a Inglaterra, en un encuentro de mucha tensión. Tanta, que no pudo evitar las lágrimas tras el encuentro.

Jugadores de España celebran un gol de Mikel Oyarzabal (c) este martes, en el partido de semifinales del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y España en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos).

De la 'Finalissima' pendiente a la final del Mundial 114 días después

Más información

Poco más de medio año después de proclamarse campeón del mundo en Catar, Scaloni regresó con su familia a A Coruña. Lo hizo para volver al estadio de Riazor, su casa, y para ser el pregonero en las fiestas de la ciudad. 23 años después de la celebración del título liguero, Scaloni regresaba al balcón  de María Pita ante una plaza que volvía a estar abarrotada. Y esta vez habían ido a verlo expresamente a él.

Por aquel entonces, él ya era campeón del mundo y el Deportivo llevaba ya tres temporadas en el barro de la tercera categoría del fútbol nacional. Estaba a pocas semanas de afrontar la cuarta, que resultaría ser la última. Pero a Lionel, tan ídolo ya en su propio país como lo era desde hace años en A Coruña, todo eso le daba igual. “Entrenaré en algún momento al Dépor, me da igual la categoría”, aseguraba tajante.

Tres años después, ese sueño de sentarse como local en el banquillo de Riazor continúa pendiente. A cambio, el técnico está a pocos días de disputar una nueva final de la Copa del Mundo. Y esta vez, ante España, su otro país.

GR2038. ARLINGTON (ESTADOS UNIDOS), 14/07/2026.- Jugadores de España celebran un gol de Pedro Porro este martes, en el partido de semifinales del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y España en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos). EFE/ Lavandeira Jr

Los diez mejores partidos de España

Más información

En el banquillo de enfrente estará, además, un viejo conocido. Y es que Luis de la Fuente fue profesor de Scaloni hace no tanto tiempo. En concreto, en el año 2017, en los cursos de UEFA PRO (el máximo nivel para entrenar) que organizaba la Real Federación Española de fútbol. En aquella promoción había otros ilustres, como el ahora técnico del Liverpool tras su paso por el Bournemouth, Andoni Iraola.

Será una final emotiva para España y Argentina. Y para Scaloni, por partida doble.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

02 agosto 2023A Coruña.- Lionel Scaloni, reciente campeón del mundo como entrenador de la selección argentina y deportivista hasta la médula, recibió un merecido homenaje por partida doble por parte de la afición del Deportivo y la parroquia coruñesa tanto en el estadio de Riazor como en la plaza de María Pita. el seleccionador dio el pregón de apertura de las fiestas en María Pita

Scaloni, del balcón de María Pita a la final de Nueva York
Omar Bello
Jugadores de España celebran un gol de Mikel Oyarzabal (c) este martes, en el partido de semifinales del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y España en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos).

De la 'Finalissima' pendiente a la final del Mundial 114 días después
Agencias
GR2038. ARLINGTON (ESTADOS UNIDOS), 14/07/2026.- Jugadores de España celebran un gol de Pedro Porro este martes, en el partido de semifinales del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y España en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos). EFE/ Lavandeira Jr

Los diez mejores partidos de España
Omar Bello
Segundo gol argentino a Inglaterra, testarazo de Lautaro

Argentina remonta (1-2) a Inglaterra y jugará la final del Mundial contra España
EFE