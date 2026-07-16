Scaloni, del balcón de María Pita a la final de Nueva York

Lionel Scaloni, aclamado por la afición deportivista, que abarrotó la plaza de María Pita para recibirle en el verano de 2023 | Javier Alborés

Lo de salir campeón no es algo nuevo para Lionel Scaloni. Este domingo buscará su segundo Mundial como seleccionador de Argentina, a quien guió además a la conquista de la Copa América en dos ocasiones y también se hizo con el triunfo en la única edición de la Finalissima que disputó. Pero en A Coruña ya se sabía del carácter ganador del argentino desde un par de décadas atrás. Cuando todavía era un joven veinteañero, disfruto como el que más en la celebración del título liguero con el Dépor, convirtiéndose en líder de los festejos desde el balcón de María Pita ante una ciudad rendida a los pies del aquel histórico grupo de futbolistas con el pelo teñido y la resaca más agradable de sus vidas. Con el Dépor ganó más cosas, como la Copa del Centenariazo, en la que también fue protagonista. Y esta vez no solo en la fiesta, sino también como titular en el lateral derecho en aquella inolvidable noche del 6 de marzo de 2002.

Llegó a ser capitán del Dépor, sin duda el equipo de su vida en su etapa como futbolista. Y aunque su salida del club no fue la soñada, sigue siendo un referente para buena parte de la afición, a la que él tampoco olvida y de la que presume además de formar parte. En España jugó después en otros equipos, como el Racing de Santander o el Mallorca, ciudad que elegiría como la de su residencia una vez colgadas las botas.

Y es que durante su etapa como futbolista de la escuadra balear conoció a su esposa, Elisa Montero, y Mallorca es también la ciudad de sus hijos, Ian y Noah. A día de hoy vive a caballo entre la isla y Pujato, su localidad natal. No cabe duda de que la final del domingo será especial para él. “Vivo en España, tengo familia española, pero el domingo, lo siento, vamos a intentar ganarles”, aseguraba el seleccionador después de eliminar a Inglaterra, en un encuentro de mucha tensión. Tanta, que no pudo evitar las lágrimas tras el encuentro.

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Poco más de medio año después de proclamarse campeón del mundo en Catar, Scaloni regresó con su familia a A Coruña. Lo hizo para volver al estadio de Riazor, su casa, y para ser el pregonero en las fiestas de la ciudad. 23 años después de la celebración del título liguero, Scaloni regresaba al balcón de María Pita ante una plaza que volvía a estar abarrotada. Y esta vez habían ido a verlo expresamente a él.

Por aquel entonces, él ya era campeón del mundo y el Deportivo llevaba ya tres temporadas en el barro de la tercera categoría del fútbol nacional. Estaba a pocas semanas de afrontar la cuarta, que resultaría ser la última. Pero a Lionel, tan ídolo ya en su propio país como lo era desde hace años en A Coruña, todo eso le daba igual. “Entrenaré en algún momento al Dépor, me da igual la categoría”, aseguraba tajante.

Tres años después, ese sueño de sentarse como local en el banquillo de Riazor continúa pendiente. A cambio, el técnico está a pocos días de disputar una nueva final de la Copa del Mundo. Y esta vez, ante España, su otro país.

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En el banquillo de enfrente estará, además, un viejo conocido. Y es que Luis de la Fuente fue profesor de Scaloni hace no tanto tiempo. En concreto, en el año 2017, en los cursos de UEFA PRO (el máximo nivel para entrenar) que organizaba la Real Federación Española de fútbol. En aquella promoción había otros ilustres, como el ahora técnico del Liverpool tras su paso por el Bournemouth, Andoni Iraola.

Será una final emotiva para España y Argentina. Y para Scaloni, por partida doble.