Los diez mejores partidos de España

Los jugadores de España celebran el gol de Pedro Porro ante Francia EFE

A lo largo de décadas de historia, la selección española ha sido protagonista de grandes gestas. El Mundial de Sudáfrica en 2010 y las cuatro Eurocopas conquistadas, con sus respectivas finales, suponen los mayores éxitos obtenidos hasta el momento. Sin embargo, no siempre es necesario que haya un título en juego para que un partido pase a la historia por la brillantez del juego desplegado o por la importancia de la victoria. A continuación, un repaso a diez encuentros irrepetibles y legendarios de la selección española, disputados a lo largo de más de un siglo y con protagonistas inolvidables.

Francia-España (0-2). Semifinales Mundial. 14-7-2026

Francia llegaba al encuentro como la clara favorita para hacerse con el Mundial, liderada por un Mbappé en estado de gracia rodeado por otras estrellas como Dembélé, Olise, Barcola o Doué. Por su parte, España buscaba la segunda final de sus historia en el torneo con una apuesta basada en el bloque. Lamine Yamal, su jugador más desequilibrante, llegaba al torneo lejos de su mejor nivel después de una lesión, mientras que Nico Williams ni siquiera era titular porque tampoco estaba en condiciones de serlo.España desactivó el ataque francés, y se llevó el triunfo gracias a los goles de Oyarzabal de penalti y de Pedro Porro.

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España-Inglaterra (2-1). Final Eurocopa. 14-7-2024

Después de eliminar a dos gigantes como Alemania y Francia, España se plantaba en el Olímpico de Berlín en busca de su cuarta Eurocopa. Enfrente, un rival necesitado de títulos liderado por un Harry Kane que ni siquiera acabó el partido. Nico Williams adelantó a España, pero Palmer empató en el tramo final del encuentro. Cuando la final parecía abocada a la prórroga, apareció Oyarzabal para anotar un gol histórico y certificar un nuevo título para España.

España-Alemania (6-0). Fase de grupos Liga de Naciones. 17-11-2020

En la última jornada de la fase de grupos, España necesitaba vencer a Alemania para meterse en la Final Four de la Liga de Naciones. Y el conjunto dirigido por Luis Enrique no solo cumplió, sino que lo hizo con una goleada absolutamente histórica. El encuentro tuvo un protagonista claro: Ferrán Torres, autor de tres de los goles. También marcaron Morata, Rodri y Oyarzabal. Alemania, con un líder como Kross y un portero de talla mundial como Neuer, nada puedo hacer ante el vendaval español en el estadio de La Cartuja.

España-Italia (4-0). Final Eurocopa. 1-7-2012

Aunque ahora lleve tres Mundiales seguidos sin comparecer, Italia era hace no tanto tiempo una selección temible. En 2012, seis años después de ser campeona del mundo, se plantó en la final de la Eurocopa ante España, que era la vigente campeona. El equipo de Vicente del Bosque esperaba un encuentro a cara de perro, pero que al final acabó en fiesta con goleada incluida en Kiev. Antes del primer cuarto de hora, David Silva ya había adelantado a España, y Jordi Alba ampliaba la cuenta antes del descanso. En el tramo final del encuentro, los goles de Fernando Torres y Mata establecían el definitivo 4-0. Italia, plagada de jugadores de renombre como Buffon, Bonucci, Chiellini, Pirlo o Balotelli, nada puedo hacer.

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Alemania-España (0-1). Semifinales Mundial. 7-7-2010

Dos años después de conquistar la Eurocopa, España empezaba a creerse que podía ser también campeona del mundo. Superar a Alemania en semifinales suponía darle a esa posibilidad toda la verosimilitud del mundo. En un partido en el que el gol no llegaba, todo cambió en el minuto 72. Xavi Hernández puso un córner medido al primer palo, y Puyol entró al remate con esa convicción propia de los campeones. Su estratosférico testarazo superó a Neur como hubiese superado a cualquiera que se hubiese puesto por delante. El siguiente gol de España ya sería el de Iniesta en la final.

España-Austria (9-0). Fase de clasificación para la Eurocopa. 17-3-1999

Mestalla vivió en la primavera del 99 un encuentro prácticamente perfecto de la selección española, que arrasó a Austria. Le endosó nueve goles en un encuentro dominado de principio a fin por el equipo de José Antonio Camacho. Y por lo visto en el campo, el resultado fue hasta corto. Raúl anotó cuatro goles, Urzaiz anotó un doblete, y completaron la goleada Hierro, el deportivista Fran y Wetl en propia puerta. Fue en el día del debut con la selección de Munitis y Mendieta.

España-Malta (12-1). Fase de clasificación para la Eurocopa. 21-12-1983

Por mucho que el rival fuese infinitamente inferior, ganar un partido por once goles de diferencia siempre es una tarea que roza lo imposible en una fase de clasificación para una Eurocopa. Eso es lo que necesitaba España aquella tarde en el Benito Villamarín ante Malta. Y lo logró. Le endosó un 12-1 inolvidable, con cuatro goles de Santillana, otros tantos de Poli Rincón, dos de Maceda, uno de Sarabia y uno de Señor, el último y el más recordado. Bajo palos estaba el betanceiro y exjugador del Deportivo Paco Buyo.

España-Unión Soviética (2-1). Final Eurocopa. 21-6-1964

El Santiago Bernabéu acogía la final de la segunda edición de la Eurocopa, con una selección española plagada de talento gallego. Amancio y Luis Suárez ponían la dosis de talento en un equipo que se impuso en el partido decisivo a la Unión Soviética. Chus Pereda adelantó en el marcador al equipo dirigido por José Villalonga, pero Khusainov establecía el empate. El gol de la victoria española lo anotaría otro gallego, Marcelino, gracias a un certero remate de cabeza que suponía el primer gran triunfo de la selección.

España-Inglaterra (1-0). Primera fase de Grupos del Mundial. 2-7-1950

La actuación de España en el Mundial de Brasil de 1950 fue la mejor de la selección en toda su historia hasta la consecución del título en 2010. Su encuentro más recordado fue el disputado ante Inglaterra en Maracaná, en la primera fase de grupos. Inglaterra, considerada en aquel momento la mejor selección del mundo, venía de perder sorprendentemente ante Estados Unidos, y necesitaba la victoria para pasar a la ronda final, ante una España a la que valía el empate. Un gol de Zarra dio la victoria al equipo español, en un encuentro que fue seguido en España por millones de personas a través de la retransmisión de Radio Nacional, con la narración de Matías Prats. En aquel Mundial, formaba parte de la convocatoria el portero coruñés Juan Acuña.

Dinamarca-España (0-1). Juegos Olímpicos. 28-8-1920

Fue el primer partido de España en unos Juegos Olímpicos, y tuvo lugar en Amberes. Las crónicas de la época hablan de un duelo muy competido, de gran nivel, que se llevó España gracias a un gol de Patricio Arabolaza a pase de Pagaza. En el once español, jugadores míticos como el guardameta Ricardo Zamora o el delantero Pichichi. A pesar de que ha pasado ya más de un siglo de su disputa, sigue siendo uno de los encuentros con más importancia de la selección.