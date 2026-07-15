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Mundial 2026

Un "pleno" De la Fuente: "Una de las mejores selecciones se enfrentó al mejor equipo del mundo"

El seleccionador recalcó que España minimizó "a una grandísima selección"

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
15/07/2026 00:06
De la Fuente, durante el Francia-España
De la Fuente, durante el Francia-España
EFE
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Luis de la Fuente, seleccionador nacional, se mostró “emocionado” al término del Francia 0-2 España. “Tengo una satisfacción deportiva plena y el orgullo por un equipo de jugadores extraordinarios, maravillosos, que interpretan bien todas las fases del juego. Son geniales”, apuntó sobre su plantilla, antes de recalcar que su equipo había hecho “un partidazo”. “Hemos minimizado a una grandísima selección”, expresó en DAZN

“Nos hemos medido a una de las mejores selecciones del mundo, pero lo hemos dicho en la charla: se iban a enfrentar al mejor equipo del mundo. Tenemos unos jugadores extraordinarios, pero además comprometidos en una causa, con valores y con una actitud ante la vida fantástica”, destacó. 

“Veo a un vestuario feliz y claro que estoy emocionado. Hemos sido capaces de recuperar el espíritu del 2010, de unidad y de ver a todo el mundo en la calle. Todos los que no han participado se han quedado entrenando. Eso habla de la causa que tiene el equipo”, añadió. 

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Preguntado por lo que sentía él a nivel personal, reconoció que “estas cosas no son casualidad”. “Me refugio mucho en mi fe y un amigo dice que todo está escrito. Esto es mérito de mucha gente y un ejemplo de que no hay que cejar en el empeño, que hay que seguir luchando. ¿Quién me iba a decir a mi esto hace 13 años? Hoy estamos en la antesala de una final de un Mundial. Y como digo yo: ‘¿Y si sí?’”, finalizó. 

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