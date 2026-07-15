Rodri: "Teníamos que crecer y se ha hecho el partido más completo del Mundial"

Rodri disputa la pelota a Olise EFE

Rodri Hernández, capitán de la selección, destacó que España había hecho "el partido más completo del torneo". "Hablábamos de lo que es este equipo, que había que tener paciencia para ir creciendo en el torneo y hoy se ha visto a este equipo que quiere ir a por el torneo”, apuntó.

“Sabíamos la calidad que tienen. Ha sido sensacional. Los laterales, las ayudas de los extremos... Es clave en este partido”, expresó el mediocentro a preguntas de DAZN.

Ya mirando hacia el domingo y el partido por el título, dijo: “Evidentemente que el equipo está eufórico y hay que celebrarlo porque es la segunda vez que estamos en una final. Pero paso a paso. Estar tranquilos, descansar porque va a ser una final. Es solo un paso más”.