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Rodri se prepara para el partido más importante de su vida

El mediocentro español elogia el trabajo de sus compañeros tras un partido "completo"

Óscar Maya Belchí
15/07/2026 00:02
Rodri disputa la pelota al delantero francés Barcolá
Rodri disputa la pelota al delantero francés Barcolá
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Rodrigo Hernández, capitán de la selección española, explicó este martes, tras clasificarse para la final del Mundial 2026 con una victoria por 0-2 contra Francia, que los jugadores tienen ahora “el partido más importante” de su “vida” en el duelo decisivo que los enfrentará el próximo domingo ante Argentina o Inglaterra.

“Muy contento, muy orgulloso, sobre todo de mi equipo, de mi país, lo que representa esto para nosotros. Tenemos que descansar y recuperar bien porque enfrente tenemos seguramente el partido más importante de nuestra vida. Descansar y un grandísimo partido”, expresó en declaraciones a Televisión Española al término del encuentro.

“Ha sido un partido tremendamente exigente, donde necesitamos de todos, de la ayuda tanto Fabián como Dani Olmo han estado sensacionales ayudándome en el medio campo contra un equipo muy físico. Ha sido un partido muy completo de todos”, añadió.

Rodrigo explicó que el objetivo era “anular un poco al rival”. “Era llevar el equipo y el partido a nuestro terreno. El equipo ha estado excepcional, anulando completamente a sus jugadores, la presión tras pérdida ha sido impresionante…”, expuso.

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Agencias