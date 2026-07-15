Previa | Regresa un clásico histórico entre Inglaterra y Argentina

Leo Messi en el partido de cuartos de final del Mundial 2026 contra Suiza CHRISTOPHER NEUNDORF

Argentina e Inglaterra se citan esta noche en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta para disputar la segunda semifinal del Mundial 2026, en un clásico que ha marcado la historia de la Copa del Mundo durante décadas y que, en esta ocasión, tendrá un premio mucho más valioso: un billete para la gran final del MetLife Stadium ante la selección española.

La última vez que ambas selecciones se enfrentaron en una Copa del Mundo fue hace 24 años, en Corea-Japón 2002, cuando Inglaterra se impuso por 1-0 gracias a un gol de David Beckham de penalti. En el historial de enfrentamientos mundialistas, los ingleses también llevan la ventaja: de las cinco ocasiones en que se han cruzado, los Three Lions han ganado tres, mientras que la Albiceleste se ha impuesto en dos.

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Ambas selecciones llegan a esta cita después de superar numerosas dificultades en las rondas previas. El combinado inglés ha tenido un camino especialmente exigente. Los de Tuchel han tenido que remar contra viento y marea durante todas las eliminatorias: remontaron frente a la República Democrática del Congo, supieron conservar su ventaja ante México y volvieron a sobreponerse a un marcador adverso contra la Noruega de Erling Haaland.

Argentina, por su parte, también ha sufrido para mantener vivo el sueño de revalidar el título. A pesar de haberse enfrentado, en teoría, a rivales de menor nivel, la albiceleste necesitó una prórroga para superar a Cabo Verde en dieciseisavos, remontó un 0-2 en contra frente a Egipto en octavos y se vio superada por momentos ante Suiza en cuartos, aunque aprovechó su superioridad numérica para alcanzar las semifinales.

El duelo llega cargado de historia y con el inevitable recuerdo de aquel inolvidable enfrentamiento de cuartos de final del Mundial de México 1986, inmortalizado por los dos goles de Diego Armando Maradona: el polémico tanto conocido como "La mano de Dios" y el considerado por muchos como "el Gol del Siglo".

Sobre el césped, todo apunta a que Inglaterra intentará monopolizar la posesión del balón, mientras que Argentina buscará hacer daño mediante transiciones rápidas y la calidad de sus hombres de ataque. Buena parte de las opciones de ambos equipos dependerán del rendimiento de sus grandes referentes. Jude Bellingham está firmando un Mundial sobresaliente, con cifras propias de un delantero pese a desempeñarse como centrocampista. En el lado argentino, Lionel Messi continúa demostrando que su talento sigue marcando diferencias. Su campeonato está siendo memorable y hace honor a la frase de que "las estrellas brillan más cuando están a punto de apagarse", compartiendo además el liderato de la clasificación de goleadores con Kylian Mbappé.

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Sea como sea, el ambiente promete convertir el Mercedes-Benz Stadium en un auténtico caldero de emociones. Inglaterra buscará alcanzar una nueva final mundialista 60 años después, mientras que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni intentará dar un paso más hacia la defensa del título y volver a luchar por el trofeo más prestigioso del fútbol. En la final espera España.

Alineaciones probables

Inglaterra: Pickford; O'Reilly, Ghehi, Stones, Spence; Anderson, Rice; Bellingham; Gordon, Kane, Saka.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Mac Allister; Enzo Fernández; Messi, Julián Álvarez.

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos).