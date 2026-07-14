Pedro Porro: "Ha sido increíble"

Pedro Porro celebra su gol, que ponía el 0-2 a favor de España ante Francia EFE

Pedro Porro, autor del segundo gol de España ante Francia que metió al conjunto hispano en la final del Mundial, reconoció al término del partido que el triunfo había sido "increíble".

“Estoy muy feliz por la victoria del equipo que es lo más importante. Sabíamos que teníamos que dominar muchas cosas. Hemos estado muy bien en los duelos y en los segundos balones. Hemos estado muy serios durante todo el partido. Ha sido increíble”, reconoció en palabras a DAZN, una de las televisiones con derechos.

“Somos una familia. Justo ayer, para motivarme, me puse el documental de lo que pasó en el 2010. Es muy difícil igualar aquello, pero le ponemos garra, coraje y corazón y, así, todo es posible”, matizó el lateral derecho extremeño.