El camino de la segunda estrella de España se cruza con Mbappé

Rodri, capitán de la selección española EFE

El camino hacia la segunda estrella, el sueño español de volver a jugar la final de la Copa del Mundo, dieciséis años después de su única conquista, pasa el martes por eliminar en Dallas a la selección francesa, el conjunto que mejores sensaciones ha dado en el torneo, con Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé en estado de gracia.

La selección española afronta el salto definitivo; dejar en el camino al favorito de la competición, la selección con mayor repertorio ofensivo, que hace de su ataque su mayor defensa. Francia ha encajado tan sólo un gol más que España (2), porque acostumbra a jugar en campo contrario.

Pero el equipo de Luis de la Fuente, el menos goleado con récord incluido de Unai Simón (650 minutos) llega a las semifinales plena de confianza. Desde la expedición se defiende que estar entre las cuatro mejores del mundo, algo que sólo se ha logrado en 2010, cuando fue campeona, y en Brasil 1950 -no hubo eliminatorias y sí una liguilla final-, ya es un éxito, pero quieren más.

El objetivo sigue marcado en el calendario: la final del 19 de julio en Nueva Jersey. Para ello, España deberá eliminar a Francia en semifinales, como ha hecho en los dos últimos torneos en los que se han enfrentado, los dos con Luis de la Fuente al mando y con triunfo final.

Victoria en la Eurocopa de 2024, remontando un gol de Randal Kolo Muani en el minuto 9, y en la Liga de Naciones 2025, con un 5-4 en un partido que marchó 5-1, hasta el minuto 79.

Curiosamente, de ese partido parte el cambio de Francia. A imagen de España, el técnico francés, Didier Deschamps rejuveneció al equipo, con la vista puesta en el Mundial, y le dio mayor vértigo. Barcola, Doue, Olise... un repertorio que, junto la eficacia de Mbappé y Dembelé, le han permitido alcanzar las semifinales con pleno de victorias.

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Porque de eficacia se trata. Francia ha disparado las mismas veces que España (110) y ha marcado 5 goles más, mientras que el conjunto de De la Fuente ha tenido que recurrir al sentido del oportunismo en los minutos finales de Mikel Merino, héroe ante Portugal y Bélgica, para sobrevivir.

España, en cualquier caso, aún espera la mejor versión de Lamine Yamal, la gran estrella, un fenómeno en Estados Unidos que aparece en anuncios y vallas publicitarias y es reconocible para el gran público.

Es, quizá, la única gran estrella de la que aún se espera su despegue, porque el extremo, que inició la concentración lesionado, ha ido adquiriendo ritmo de competición pero aún le falta ese segundo, ese centímetro, para superar a los rivales y ser decisivo de forma directa de cara a gol. Sólo lleva uno en el torneo, ante Arabia Saudí, y ha llegado su momento.

Lamine Yamal lidera la mentalidad de España de no tener miedo a Francia, pese a que 'Les Bleus' han ganado 17 de sus últimos 20 partidos mundialistas y no han perdido más que dos encuentros oficiales en dos años. Pero esas dos derrotas, precisamente, han sido contra el equipo de Luis de la Fuente.

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El seleccionador español, que continúa su racha de pleno de torneos, llegando al menos a semifinales, ha ido moviendo piezas con éxito. La última, en el once titular. Ante Bélgica tomó la difícil decisión de dejar a Pedri en el banquillo y colocar a Fabián Ruiz de inicio.

Fabian marcó el 1-0, un acierto, pero en el minuto 55, con empate en el marcador, dejó su sitio a Pedri. Quién saldrá de inicio es la incógnita que maneja Luis de la Fuente en su once titular, que resolverá la noche antes del partido y que comunicará, como siempre, dos horas antes del encuentro a los futbolistas.

Deschamps, mientras, recupera a Aurélien Tchoaumeni, ausente en octavos y cuartos, lo que puede relegar al banquillo a Manu Koné.

El martes, en el AT&T de Dallas, donde España puso fin a la carrera mundialista de Cristiano Ronaldo, el equipo de De la Fuente afronta el mayor reto posible, con la ilusión de asegurarse una plaza el domingo en el Metlife de Nueva York/Nueva Jersey, para jugar por coser una segunda estrella a su camiseta.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri o Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal y Álex Baena. Seleccionador: Luis de la Fuente.

Francia: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué o Barcola; Mbappé. Seleccionador: Didier Deschamps.

Árbitro: Iván Barton (El Salvador)

Estadio: AT&T de Arlington.

Hora: 21.00