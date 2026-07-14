Crónica | Una España inevitable ya está en la final del Mundial (0-2)

Pedro Porro celebra con sus compañeros el segundo gol de España ante Francia EFE

España peleará el próximo domingo por bordar su segunda estrella en el pecho después de imponerse a Francia (0-2) en un encuentro que consagra a una generación que va camino de ser legendaria. La personalidad y el aplomo de la Roja desdibujaron al que hasta ahora estaba siendo el equipo del torneo gracias a un ataque demoledor que ni siquiera hizo acto de presencia en el encuentro ante la capacidad del cuadro español de anestesiar a cualquiera con la pelota.

La responsabilidad de una cita del calibre de una semifinal de un Mundial provoca que la mayoría de equipos salgan a, primero, a no perder. A equivocarse lo menos posible y dilatar el desenlace de una contienda en la que los 120 minutos en lugar de los 90 suelen ser asumidos con gusto. Siempre hay tiempo para romper el cristal en caso de emergencia y activar el plan B. La obsesión por el control marcó los instantes iniciales de un partido en el que España volvió a exhibir todas las virtudes que le había llevado a ese momento. Mermada y mucho menos espectacular que en 2024, pero mayor y desde luego mucho más sabia. De la electricidad de Lamine entonces al cerebro que ahora pone un Rodri que se ha ido agigantando con el avanzar de la Copa del Mundo hasta mover todos los hilos a su antojo.

Consciente de que era muy difícil atacar sin exponerse, la selección salió a defenderse, pero con la pelota. A hipnotizar gracias a la posesión a un rival tan exuberante en lo físico como disperso en alguno de sus eslabones más débiles. Uno obvio era Lucas Digne, señalado como la vía a explotar por Luis de la Fuente y los suyos hasta la saciedad en la previa. Y a la primera, premio. El lateral no se comió ningún amago de Lamine ni perdió una carrera. Simplemente pensó que tenía todo el tiempo del mundo para dejar volar un balón antes de tratar de despejarlo. Lamine estuvo más listo. Fue suficiente con tocar la pelota, dándole la espalda ya como esperando la patada de su rival. Penalti y gol de Oyarzabal que hacía saltar las contemplaciones iniciales por los aires.

Porque Francia tuvo entonces que acelerar. En su caso sin balón, como hasta este Mundial le había gustado a Deschamps, el cuadro galo había decidido dejarle hacer a España. Sabiendo que por más lejos que estuvieran de la meta de Unai Simon, las piernas de sus sobresalientes atacantes les permitirían cubrir cualquier distancia para castigar la más mínima pérdida. Verse por detrás en el marcador y recibir el duro golpe de la lesión de Saliba envalentonaron a un grupo en el que Mbappé y Olise decidieron que ya estaba bien. Aumentó el ritmo en la presión y la sensación de peligro, pero entonces apareció la España más sólida para abortar cualquier intento blue. De hecho, la mejor ocasión desde el gol y hasta el descanso fue de nuevo para el combinado nacional. Un robo alto dio paso a una genialidad entre Lamine y Olmo en la frontal del área que no fue capaz de dirigir entre los tres palos Fabián Ruiz llegando desde atrás.

Pedro Porro, factor X

La subida de la marea continuó en la segunda parte, pero el combinado español encontró varios muros de contención de primer nivel. A la jerarquía de Rodri se sumó la finura de Dani Olmo para meter a Francia en un rondo gigante. No había velocidad para aprovechar el espacio a la espalda de la defensa gala, que subía la línea de forma suicida, pero sí había paciencia y sobre todo talento para esperar el momento de dar la estocada. El protagonista fue Pedro Porro, que puso la guinda a un partido catedralicio. Aburrió primero a Barcola y luego a Doué en defensa, rajó la última línea francesa apoyándose en un toque maravilloso de Dani Olmo para batir a Maignan y hacer el 0-2 contribuyendo también en la parcela ofensiva.

Quedaba media hora. Suficiente tiempo como para pensar que el grupo liderado por los Mbappé, Doué, Olise, Dembélé y compañía tendría algo que decir. Solo hubo silencio. Se encargó de ello España, reforzando su apuesta por el balón y toreando a los jugadores franceses hasta el punto de hacerle perder los nervios a alguno. Tuvo ocasiones España incluso de hacer algún tanto más, pero no fue necesario porque Unai Simón volvió a terminar un encuentro sin apenas tener que intervenir. 90 minutos separan a España de volver a dominar el planeta fútbol 16 años después.