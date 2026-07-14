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Ander Herrera sigue los pasos de Lucas Pérez para sacar al Zaragoza del 'barro'

El centrocampista regresa al club maño quince años después

Sergio Baltar
14/07/2026 19:14
Ander Herrera en su anterior paso en el Zaragoza, hace quince años
Ander Herrera en su anterior paso en el Zaragoza, hace quince años
EFE
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El Real Zaragoza ha oficializado el regreso de Ander Herrera después de que el jugador vistiese la elástica blanquilla por última vez en la 2010-11 en Primera División. El centrocampista de 36 años firma por una temporada procedente de Boca Juniors donde jugó 29 encuentros en las últimas dos campañas.

El vasco llega con el objetivo de devolver al equipo en el que debutó como profesional a Segunda División y será dirigido por el exdeportivista Ibai Gómez. También compartirá vestuario con Rubén Díez y Sergio Escudero, recientes refuerzos durante este mercado.

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Su fichaje se une a las otras diez incorporaciones del cuadro maño que, además de Herrera, cerró a Emil, Hansson, Jokin Gabilondo, Jaume Jardí, Sem, Westervel, Peter Ademo, Edu Espiau, Raúl Pereira, Anartz Peña y los ya mencionados Escudero y Díez.

Desde que dejó a los leones, Ander ha pasado por equipos top de España como el Athletic, por los mejores clubes de Europa como el Manchester United o el Paris Saint-Germain y por uno de los gigantes de América como Boca Juniors. A nivel de clubes ganó un total de doce títulos (siete con el PSG, cuatro con el United y uno con el Athletic) y también fue campeón con España del Europeo sub-19.

El recuerdo de Lucas Pérez

"Yo no vengo a jugar en Primera Federación, vengo a jugar en el Deportivo", decía Lucas en la presentación de su fichaje tras dejar el Cádiz de Primera División para firmar con el Dépor. Seguramente Ander se sienta identificado con estas declaraciones del de Monelos, cuyo objetivo es exactamente el mismo: devolver a un grande al fútbol profesional.

En el comunicado que emitió el Zaragoza también recuerda a lo que hizo el delantero coruñés el 31 de diciembre de 2022. "El regreso de Ander es una inequívoca muestra de sentimiento de pertenencia y supone la vuelta de un zaragocista en un momento deportivo clave para el futuro de la entidad".

Con la vuelta de Lucas, el Deportivo no pudo conseguir el ascenso en su primer año a pesar de los nueve goles y las ocho asistencias que realizó el atacante en solamente 21 duelos. Sin embargo, una temporada después hizo una segunda vuelta de matrícula de honor y marcó el tanto del ascenso contra el filial del Barcelona para materializar el ascenso. 

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