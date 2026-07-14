A Coruña lía la mundial en María Pita al ritmo de la Roja

Miles de personas siguieron el partido en María Pita Patricia G. Fraga

Era un día importante para España. Y la gente lo sabía. La Roja llegaba por segunda vez en su historia a unas semifinales de un Mundial y María Pita no podía ser la única plaza de España sin pantalla gigante e, igual que muchos otros municipios del territorio nacional, A Coruña no falló a su cita en la plaza municipal. Y es que, faltaba más de una hora para que comenzase el partido ante Francia y en la plaza municipal ya había cientos de personas disfrutando de una jornada que acabaría siendo inolvidable para muchos. Para amenizar la espera y evitar que muchos acabaran con sus uñas, un dj trajeado de la selección pinchó los mejores temas nacionales. Así, no pudo faltar el habitual ‘Yo soy español’, que a muchos recordaba el oro de Sudáfrica en 2010.

María Pita esta vez no se enfundó la casaca roja, como sí hizo en los partidos decisivos del Deportivo, Básquet Coruña y Liceo. Aunque no hizo falta. La marea rojigualda presente en la plaza del Ayuntamiento llenaba de color el centro de A Coruña. Aunque tampoco faltaron las camisetas blancas, en honor a la vestimenta oficial del partido contra el conjunto galo. La mayoría de ellas, con los nombres de Pedri, Lamine Yamal o Rodri. Aunque algunos también portaban la de Mikel Oyarzabal. Puede que algo se vieran venir.

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La mayoría de presentes lucían optimistas. “Ganamos 4-0”, decían los más confiados. “Solo pido que no haya penaltis”, comentaban los que no lo tenían tan claro. Y es que, el partido se antojaba difícil de pronosticar inclusos para los más expertos. La selección, que llegaba al choque tras eliminar con comodidad a Austria en dieciseisavos, y a Portugal y Bélgica en las siguientes rondas con un Mikel Merino puntual a la cita del gol, no iba a regalar nada. Prueba de ello es que hasta el momento solo había recibido un gol en contra. En frente, una Francia desatada. Campeona del mundo en 2018 y plata en el último mundial, llegaba a Dallas como máxima goleadora del torneo intercontinental. Algo que no intimidó a los once elegidos por Luis de la Fuente.

El partido

España se jugaba mucho. Y María Pita lo sabía. A Coruña vibró como nunca para alentar a la Roja desde el inicio. Ni siquiera el épico himno francés intimidó a los coruñeses, que, concentrados en el partido y la importancia de la eliminatoria, silbaron tímidamente ‘La marsellesa’ y, como no podía ser de otra manera, entonaron el ‘lo lo lo’ habitual en el himno nacional. Se guardó un minuto de silencio por el décimo aniversario del trágico atentado de Nantes. A partir de ahí, el griterío se desató.

La plaza vibró con la selección española Patricia G. Fraga

Y no era para menos. España comenzó muy bien el partido. El equipo, lejos de cometer riesgos, se acercaba sutilmente al área francesa. También sabía de la importancia del choque el extremo culé Lamine Yamal, quien aprovechó el desliz de Lucas Digne para provocar un penalti. Sin que apenas diera tiempo a que el VAR lo revisara, las cervezas ya volaban por la plaza municipal. Asumía la responsabilidad Mikel Oyarzabal. Por unos segundos, A Coruña mantuvo la respiración y…, “¡gol!”, corearon eufóricos los miles de aficionados. España convencía y eso era motivo de felicidad en la plaza herculina.

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Tras un descanso en el que los coruñeses aprovecharon para coger fuerzas -y provisiones-, y apenas mucho tiempo para que cada uno volviese a sus sitios, Pedro Porro hacía el segundo y desataba la locura por completo entre los aficionados. Como si de una comunión jugadores-grada se tratase, María Pita empezó a bailar al ritmo de la Roja. Tras el pitido final de Barton, A Coruña respiraba aliviada. Y España también. Las gargantas cedieron. Aunque seguro dejaron alguna cuerda vocal disponible para el próximo domingo, el día de la gran final.