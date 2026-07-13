La peña Fende Testas rechaza el cambio de modelo en la grada de animación de la SD Compostela

Los jugadores del Compostela, tras lograr el ascenso NACHO CASTAÑO

Deportivo y Compostela se enfrentan este sábado en el Vero Boquete de San Lázaro (20.00 horas) en el que será el primer amistoso de pretemporada para ambos conjuntos. Pero los primeros pasos del verano para herculinos y santiagueses están unidos por algo más que el duelo en el césped, ya que los dos clubs tienen en estos momentos a parte de su afición en contra después de poner en marcha cambios en los requisitos para la renovación de los abonos en gradas concretas.

Mientras que en Riazor la polémica se centra en Marathón Inferior y las protestas de la Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces por las restricciones impuestas en ese fondo, en San Lázaro el rechazo al club ha llegado desde la peña Fende Testas, que en redes sociales anunció que no formará parte del proyecto compostelanista después de 30 años animando. "Dende Fende Testas rexeitamos frontalmente o novo modelo de grada de animación imposto polo clube. Entendemos que é unha forma de control e coerción ao estar absolutamente todo, dende o material de animación que se introduza na bancada ata os cánticos que se realicen dende a mesma, baixo a atenta mirada tanto do propio clube como da policía. Non imos formar voluntariamente parte dun espazo no que se pretende vulnerar a nosa liberdade de expresión entre outros dereitos".

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El grupo también se muestra crítico con algo que puede sonarle a muchos aficionados de la grada de Marathón Inferior: la imposibilidad de ceder su abono al ser personal e intransferible. "Tamén estamos en contra das novas medidas dos abonos, que ademais de fomentar as devanditas medidas de control, imposibilita a cesión do abono a un amigo, familiar, etc. salientando tamén que é unha medida que só se vai tomar nesa bancada".

Marco de actuación obligatorio

Según apunta el Correo Gallego, el reglamento difundido por la SD Compostela establece un marco común de actuación para los integrantes de la grada de animación, que también incluye la posibilidad de verificar la identidad de los titulares del abono y contempla sanciones para quien incumpla dichas reglas.

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El club santiagués asegura que se limita a cumplir con las obligaciones expuestas en la normativa de la RFEF y la Ley del Deporte, además de las indicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el propio Concello de Santiago.