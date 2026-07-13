Cuatro campeones, cuatro caminos distintos a la gloria

Noor Al Rawabdeh disputa un balón con Exequiel Palacios en el partido entre Argentina y Jordania, que con su puesto 73 en el ranking FIFA ha sido el rival más ‘sencillo’ de los cuatro semifinalistas EFE/CARLOS RAMÍREZ

Mucho se está hablando durante el Mundial de que Argentina, la vigente campeona, ha tenido un cómodo camino en Estados Unidos, México y Canadá. Los números dan la razón a los críticos, puesto que la Albiceleste es la única de las cuatro semifinalistas –todas ellas, por cierto, ya campeonas del mundo en alguna ocasión– que todavía no ha tenido que enfrentarse a un top 10 del ranking FIFA y la posición media en el mismo de los seis equipos con los que se ha cruzado es bastante más alta que las de los adversarios que han tenido que sortear España, Francia e Inglaterra.

Ya desde el sorteo de la fase final las redes sociales se llenaron de memes, bromas y comentarios jocosos. Argentina cayó en el Grupo J con Argelia, Austria y la debutante Jordania como rivales. Además, el cruce de dieciseisavos de final que la lógica parecía reservar a un duelo fratricida frente a Uruguay, le deparó un choque ante la modesta y sorprendente Cabo Verde. En octavos, batió a Egipto con una increíble remontada en el cuarto de hora final y en cuartos de final se deshizo de Suiza en la prórroga. Por orden de dificultad según la última clasificación publicada por la FIFA, antes de comenzar el Mundial, los pupilos del exdeportivista Lionel Scaloni se enfrentaron a Suiza (14), Austria (23), Egipto (24), Argelia (29), Cabo Verde (64) y Jordania (73). Es decir, la posición media de sus rivales es la número 38.

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El conjunto argentino no se ha enfrentado a un solo equipo del top 10 y solo a uno del top 20, mientras que Inglaterra y Francia han tenido un rival de entre los 10 primeros y España a dos, las tres selecciones ya han tenido que afrontar duelos ante tres selecciones de las 20 mejores.

La segunda que más sencillo lo ha tenido es, precisamente, su rival del próximo miércoles. Inglaterra se ha visto las caras con México (10), Croacia (13), Noruega (19), RD Congo (41), Panamá (44) y Ghana (65), lo que da como resultado un rival medio en el puesto 32, siete por encima de Argentina.

El camino de España ha sido el segundo más duro según los números. La selección de Luis de la Fuente ha tenido que afrontar a Portugal (7), Bélgica (8), Uruguay (20), Austria (23), Arabia Saudí (58) y Cabo Verde (64), lo que significa el 30º puesto medio. Eso sí, España ha tenido la, a priori, dificultad añadida de ser la única de las cuatro supervivientes del torneo que ha tenido tres rivales europeos.

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La clasificación de la FIFA dice que el camino más duro, pese a que los resultados parezcan dictar lo contrario, ha sido el de Francia. La plaza promedio de sus adversarios ha sido la 29. Les Bleus han tenido que sortear a Marruecos (6), Senegal (18), Noruega (19), Paraguay (34), Suecia (37) e Irak (63).

Otro signo de la sencillez de la ruta argentina es que también es la selección que más contrarios por encima del puesto 48 –número de selecciones participantes en la fase final– ha afrontado. Han sido dos. Igual que España. Francia e Inglaterra, solo uno.

Cuatro campeones, cuatro caminos. Al menos en lo que a incumbe a la teórica dureza de los rivales.