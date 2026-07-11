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Mundial 2026

Mikel Merino: "No sé en qué me estoy convirtiendo"

El centrocampista bromea con su acierto de cara a puerta en los momentos decisivos. "Estaba preparado para esto", afirma Fabián

Dani Fernández
Dani Fernández
11/07/2026 00:18
Mikel Merino celebra el gol que clasifica a España para lñas semifinales del Mundial
Mikel Merino celebra el gol que clasifica a España para las semifinales del Mundial
EFE
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Fue héroe en los cuartos de final de la Eurocopa ante Alemania. Lo fue también contra Portugal el lunes. Y volvió a serlo ayer frente a Bélgica. Mikel Merino entró al terreno de juego en el minuto 86 en sustitución de Dani Olmo y, una vez más, rescató a España con una irrupción decisiva.

Cuando el partido agonizaba y la prórroga parecía inevitable, apareció para desequilibrar el encuentro con una acción de esas reservadas para los futbolistas que marcan diferencias.  Con el olfato que solo unos elegidos tienen en el área. Ya convertido en el revulsivo de confianza del seleccionador, volvió a responder en el momento de máxima tensión y firmó otro gol que pasa ya a la historia del fútbol español.

“Ya estaba gastada la celebración. Es increíble. No sé qué decir”. Mikel Merino apenas encontraba las palabras para explicar otra noche en la se disfrazó en el héroe inesperado de la selección española. El centrocampista, que salió desde el banquillo fue decisivo de nuevo y reconoció que empieza a quedarse sin formas de celebrar tantos momentos inolvidables.

Lejos de reivindicar un puesto en el once, Merino insistió en que su deber es estar preparado para cuando llegue la oportunidad. “Hay que estar preparado por si te toca entrar. Yo he tenido suerte”, afirmó antes de dejar claro que su compromiso con el equipo está por encima de cualquier consideración individual. “Yo estaré disponible para lo que quiera el míster, bien sea de titular o de suplente”.

Preguntado por su condición de especialista en resolver partidos trascendentales, el navarro respondió con naturalidad. “No sé en qué me estoy convirtiendo ni tampoco cómo estará la gente en casa”..

Pese a la euforia por la clasificación, Merino mantuvo el discurso de prudencia que impera en el vestuario. “Para nosotros esto solo es un paso más. Ahora nos quedan dos”.

Mikel Merino celebra su gol en el España-Bélgica

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Fabián Ruiz verbalizó el mismo discurso. El andaluz entró en el once inicial en el sitio de Pedri y marcó el 0-1 que adelantó a la selección y se lo dedicó a su hijo recién nacido. Fabián confesó que no sabía que iba a partir de titular y agradeció que todo hubiese salido a pedir de boca. “Hasta un rato antes no sabíamos la alineación. Nuestro trabajo es estar preparado y yo lo estaba para lo que Luis (De la Fuente) necesitase. Él no me ha dicho nada. Simplemente hacer lo que trabajamos a diario. Por suerte ha salido bien y hemos ganado.

España se enfrentará el martes a Francia y, si alguien conoce bien el potencial del conjunto dirigido por Didier Deschamps, ese es el jugador del PSG. “Yo conozco muy bien a los que juegan conmigo. Hablo mucho con ellos, sobre todo con Dembele que es amigo íntimo”. 

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