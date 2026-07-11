María Pita ruge con España: “Llegaremos a la final”

Miles de personas se reunieron en la plaza de María Pita para seguir el España-Bélgica en pantalla gigante QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA

Quedaban aún 45 minutos para que rodase el balón en el España-Bélgica y en María Pita comenzaba el hormigueo. Poco a poco se iban rellenando huecos en la plaza, cada espectador buscaba su sitio y las terrazas más cercanas a la pantalla gigante empezaban a volverse impracticables. Nadie quería perderse el segundo partido de los cuartos de final del Mundial, en el que España buscaba un billete a semifinales tras eliminar en octavos a Portugal y a Austria en dieciseisavos. A pocos metros de una ‘marea roja’ con miles de personas, una pareja salía del Palacio Municipal entre aplausos y una lluvia de arroz.

La plaza del Ayuntamiento se tornó rojigualda para la ocasión, aunque la prenda protagonista de este año, la camiseta color hueso de la Selección, se repitió en los outfits de los coruñeses. Entre los nombres que se veían en las elásticas, los de Pedri, Williams Jr. y, cómo no, Lamine Yamal. También, con la moda de las camisetas retro, se vislumbraban las que históricos como David Villa, Luis Enrique o Julen Guerrero lucieron con España.

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Los pronósticos variaban entre los presentes, desde los rotundos “ganamos fijo” y “llegaremos a la final” hasta el de una joven que decía haber pasado “un día malo” y se mostraba pesimista: “Creo que pasará Bélxica por 0-1 e vai ser finalista”. La ausencia de Pedri en el once inicial no parecía alarmar a los congregados en María Pita y el sentir general era que España dominaría desde el primer minuto.

Cuando empezó el partido en Los Ángeles, la multitud en la plaza herculina contrastaba con una estampa semivacía de Riego de Agua o la calle Real. Se guardó el minuto de silencio por las víctimas de los incendios de Almería y el ánimo se calentó, con gritos de emoción con las primeras internadas en el área de los de Luis de la Fuente.

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También hubo quien se tomó el partido como un plan más con sus amigos: varios grupos no dudaron en sentarse –la mayoría estaba de pie– bien avituallados con bocadillos de locales próximos o hamburguesas de franquicias de comida rápida.

Con las primeras ocasiones llegaron los ‘uy’ y la indignación fue total en el minuto 12.41, cuando se reclamaba un penalty a favor de España por una mano, que se calificó como involuntaria. Avanzados 25 minutos, en la pausa de hidratación, había inquietud por que la selección marcase cuanto antes y la tranquilidad del principio ya no era tanta: “Es que falta Pedri”, se escuchó en la primera fila. Pero llegó el gol de Fabián –que en este partido ocupaba de inicio el puesto del mediocentro del Barça– en el minuto 30 y todo estalló.

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El gol de De Ketelaere, el primero que recibe España en el Mundial, apagó momentáneamente la euforia en la plaza y la presión de Bélgica en los minutos posteriores no ayudó a mitigar el nerviosismo. Lo único que logró una ovación en ese momento fue la aparición de Brad Pitt en el palco del SoFi Stadium de Los Ángeles.

Un dj amenizó el descanso, pero muchos aprovecharon para rebajar la tensión con una cerveza o un helado, provocando una ligera desbandada. Durante la segunda parte hubo abucheos con cada agarrón a los españoles y tensión en aumento al ver cada vez más factible una temida prórroga.

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La incertidumbre se apoderaba de los aficionados y muchos resoplaban. La entrada de Nico Williams generó una ovación y no fueron pocos los que reclamaron a Mikel Merino, el autor del gol ante Portugal el lunes. Visionarios: el del Arsenal hizo el 2-1 en el 88 y la locura fue absoluta.

A Coruña vibró con España en una noche de verano en la que los termómetros marcaban 20 grados a las 21.00 horas y soplaba una ligera brisa. La ciudad gritó los goles a coro con cientos de personas y se abrazó al vecino, sin conocerlo, para festejar que la selección ha pasado otra ronda.