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Mundial 2026

De la Fuente no le teme a Francia: "Nos sentimos capaces de ganarle a cualquiera"

El seleccionador nacional afronta con optimismo el cruce ante Les Bleus. "Es injusto que Merino no sea titular", confiesa

Dani Fernández
Dani Fernández
11/07/2026 00:21
De la Fuente durante el partido ante Bélgica
De la Fuente durante el partido ante Bélgica
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Los cambios volvieron a darle la razón a Luis de la Fuente. Fabián Ruiz, única novedad en el once, estrenó el marcador y Mikel Merino fue de nuevo salvador de todo un país y apareció para impartir justicia.

El seleccionador tuvo palabras de elogio para el centrocampista del Arsenal, convertido ya en el héroe habitual desde el banquillo. “Es injusto que Mikel no juegue de titular, pero este equipo es así. Todos serían titulares en cualquier selección, pero solo pueden jugar once. Todos entienden ese rol. Lo importante es que, cuando salen, siempre cumplen con lo que tienen que hacer”, explicó el seleccionador, destacando la implicación de todos los futbolistas de la plantilla.

Sobre el cambio de Fabián por Pedri en la alineación, De la Fuente aclaró que respondió únicamente a una cuestión táctica. “Pedri lo está haciendo muy bien. Simplemente buscábamos otro perfil diferente. Fabián también tiene mucho control del juego, pero son futbolistas distintos. Abarca más campo en defensa y tiene más llegada. Hoy necesitábamos precisamente eso. Tú haces un planteamiento, pero el fútbol a veces te da o te quita la razón. Mikel ha hecho un gran trabajo para que, cuando entrase Pedri, el equipo estuviera en las mejores condiciones”, analizó.

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Pese a la dificultad del próximo compromiso, el técnico se mostró convencido de las posibilidades de España. “Es un partido muy importante, pero nosotros nos sentimos capaces de ganarle a cualquiera”, aseguró, ya con la vista puesta en la semifinal del martes a las 21.00 horas frente a Francia.

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