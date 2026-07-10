Crónica | La puntualidad de Mikel Merino tumba a Bélgica para meter a España en semifinales (2-1)

Mikel Merino celebra su gol en el España-Bélgica EFE

Continúa España avanzando con paso firme en la Copa del Mundo después de vencer a Bélgica (2-1) para plantarse en semifinales. De nuevo en un partido cerrado de esos que desprenden aroma al torneo de 2010, todas las jugadas de 50% cayeron del lado español. Probablemente no siempre por casualidad.

Nunca es sencillo ganar un torneo corto. Menos todavía un gran torneo como es la Copa del Mundo. Y se pueden buscar muchas teorías sobre el motivo, pero la realidad es que la respuesta es muy sencilla. El fútbol es un deporte caprichoso como pocos. Pocas formas mejores hay para explicar que España no se fuera al descanso venciendo ante Bélgica, que al igual el combinado nacional también había ido creciendo poco a poco en el torneo hasta encontrarse una versión fiable.

No está a la altura de la que a día de hoy puede mostrar el equipo que dirige Luis de la Fuente, en todo caso, especialmente cuando sus mejores piezas están inspiradas. El triángulo formado por Rodri, Dani Olmo y Lamine Yamal completó una primera media hora notable en la que la Roja metió a su rival en el área de Courtois. El extremo del Barça, que poco a poco va pareciéndose al del día a día en LaLiga después de recuperarse de su lesión, volvió a capitalizar toda la atención de los adversarios, que se quedan hipnotizados mirando el balón cada vez que entra en contacto con sus botas. Lejos de querer enfrentarse solo contra el mundo, Lamine sabe aprovecharlo para encontrar ventajas con sus compañeros, como en la ocasión que abrió el marcador del SoFi. Hasta tres defensas belgas se quedaron petrificados esperando el próximo movimiento del zurdo, que fue tan sencillo como eficaz. Con un toque sutil lanzó a Pedro Porro, que encontró a Dani Olmo solo en el punto de penalti. Courtois logró detener el primer disparo, pero Fabián Ruiz apareció listo como siempre para mandarla a guardar.

El centrocampista del PSG fue la gran novedad del combinado nacional, ganándose el puesto por un Pedri al que le está costando arrancar. Rudi García volvió a mover el once también, tirando de galones después del ajetreo ante Estados Unidos para confiar de nuevo en De Bruyne y Doku. Aunque el gran responsable de que Bélgica haya acelerado en el torneo es De Ketelaere, que desde el puesto de nueve está convirtiéndose en una de las revelaciones. Suyo fue el tanto del empate al borde del descanso en una jugada que mostró por primera vez desde que arrancó la cita las costuras de un Cubarsi cuyo rendimiento estaba siendo estelar. El central culé despejó mal y permitió que por primera vez los ‘diablos rojos’ pudieran encerrar a España en el borde del área. Castagne puso un caramelo y ahí de nuevo salió Cubarsi en la foto al llegar tarde para frenar el cabezazo del atacante de la Atalanta, que rompía el cerrojo de Unai Simón.

Apagón

La reanudación empezó con susto belga en una de las pocas veces que Doku decidió bien en el último tercio. Un espejismo que dio pie a un nuevo asedio de España. Pero si antes había sido Lamine el que había elevado a la selección, en el segundo tiempo fue el equipo el que puso a su estrella en disposición de decidir. Y no pudo. El extremo se quedó pronto sin fuerzas ni ideas para pasar a desperdiciar todas las ventajas generadas por un colectivo en el que la entrada de Pedri potenció todavía más a un Dani Olmo que nunca tenía rivales cerca.

La selección se encontró entonces con una de esas jugadas incontrolables que los campeones suelen tener de su lado. El lunes Portugal perdió a Nuno Mendes. En esta ocasión fue Courtois el que tuvo que pedir el cambio antes de tiempo. El portero del Real Madrid se fue al banquillo entre lágrimas. Puede que por el dolor, puede que por tener que abandonar una cita de este calibre. O, quizá, porque sabía lo que podía venírsele encima a su equipo si el rival exigía a su sustituto. Ese contratiempo acabaría siendo decisivo. En la enésima posesión eterna española, Pau Cubarsi se atrevió a disparar de lejos y Lammens hizo algo que a Thibaut no se le recuerda ni en sus peores días. El meta dejó muerto el remate del central y ahí apareció Mikel Merino, por segunda vez en unos días, para convertirse en héroe en el primer balón que tocaba y permitirle a España seguir soñando con la segunda estrella.