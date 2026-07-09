Los campeones, mitad dentro, mitad fuera una edición más

Lamine Yamal celebra el primer gol de España ante Arabia Saudí, este domingo en Atlanta EFE/LAVANDEIRA JR.

Cuatro campeonas del mundo entre las ocho mejores. Una constante que se repite por cuarta vez consecutiva, en la cuarta edición desde que España se convirtió en el cuarto equipo en levantar la Copa Mundial de la FIFA.

Francia (campeona en 1998 y 2018), Inglaterra (1966), Argentina (1978, 1986 y 2022) y España (2010) jugarán los cuartos de final del torneo de Estados Unidos, México y Canadá, reducido ya desde el miércoles al primero de ellos, donde se jugarán los ocho encuentros definitivos. No estarán Italia (1934, 1938, 1982 y 2006), Alemania (1954, 1974, 1990 y 2014), Brasil (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002) y Uruguay (1930 y 1950). En las tres ediciones anteriores se dio la misma circunstancia, aunque con intercambio de protagonistas.

El Mundial de 2014 fue el primero jugado con ocho campeones del mundo. Todos, además, lograron la clasificación para la fase final disputada en Brasil. Italia, Inglaterra y España cayeron en la fase de grupos, mientras que Uruguay lo hizo en octavos de final. En cuartos de final estuvieron Alemania –que acabó ganando el título–, Argentina –que perdió la final ante los germanos–, Brasil –humillada por los alemanes en semifinales– y Francia, que también cayó a manos de la Mannschaft en cuartos.

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Rusia 2018 dejó la segunda estrella para los galos, que se deshicieron de Uruguay en unos cuartos de final en los que la Canarinha cedió ante Bélgica. Los ingleses se dejaron sus ilusiones en semifinales frente a Croacia. Fuera de los ocho mejores se quedaron España y Argentina –ambas en octavos de final, contra Rusia y Francia, respectivamente–, Alemania –KO en la fase de grupos– e Italia, en la primera de sus tres ausencias consecutivas de la fase final.

El extraño Mundial en pleno mes de diciembre de 2022 dejó una final con dos entonces bicampeones, como la Albiceleste y Les Bleus. En la antepenúltima ronda finalizó el camino de Brasil –al perder con Croacia en la tanda de penaltis– e Inglaterra, derrotada por los franceses. Antes se fueron a casa España –en octavos, también desde los once metros, contra Marruecos–, Alemania y Uruguay –eliminadas en la fase de grupos– y la ausente Italia.

No es un hecho aislado, ya que solamente en dos ediciones todas las selecciones que habían sido campeonas del mundo alcanzaron un puesto entre los ocho mejores. Ocurrió en 1950 con las dos que habían ganado hasta entonces, Uruguay –campeona– e Italia –séptima– y se repitió en 1970, cuando cinco países ya habían conquistado el Mundial: Brasil (campeona), Italia (finalista), Alemania, Uruguay (semifinalistas) e Inglaterra (cuartofinalista).

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Desde aquel Mundial de México, el mayor porcentaje de campeones en cuartos de final se dio en el torneo de 2006, en el que seis de los entonces siete campeones –España aún no lo había sido y Australia venció a Uruguay en la repesca intercontinental–, el 85,7%, llegaron a la antepenúltima eliminatoria: Italia (campeona), Francia (subcampeona), Alemania (semifinalista), Brasil, Argentina e Inglaterra (semifinalistas).

En el polo opuesto, el 33% (uno de tres) de 1958 y 1962 y, más recientemente, el 42,9% de 2002 (3 de 7), cuando solo se colaron en el top 8 Brasil, Alemania e Inglaterra.