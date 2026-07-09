Las cinco grandes ligas aportan 8 de cada 10 jugadores a los cuartos de final

Mikel Merino y Dani Olmo militan en Arsenal y Barcelona, dos de los equipos que más jugadores aportan EFE

Jugadores buenos, con calidad, con técnica y con físico, los hay desde hace tiempo en cada rincón del mundo. Muchas selecciones disponen de algunos de ellos, también, gracias a la emigración. Futbolistas formados e incluso ya nacidos en las naciones punteras del fútbol que escogen defender a la tierra de sus antepasados o de su infancia. Hemos visto hacer buen fútbol a Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, RD Congo o Egipto. Y nos ha emocionado la capacidad de lucha y resistencia de selecciones como Cabo Verde o Paraguay. Pero ya están de vacaciones. Porque los jugadores que, además de tener calidad, técnica y físico, alcanzan un nivel extremo de competitividad, habitan prácticamente todos el mismo lugar: las principales ligas europeas.

Ese es el resumen que se extrae de los datos de las plantillas de los ocho cuartofinalistas del Mundial 2026, donde a nivel de ligas manda Inglaterra con varios cuerpos de ventaja y a nivel de clubes se asoman dos españoles, Atlético de Madrid y Barcelona, para compartir el escalón más alto del podio con el Arsenal.

De los 208 futbolistas que quedan con opciones de levantar la Copa del Mundo el próximo domingo 19 en Nueva York, 65 (el 31,3%) militan en clubes ingleses. Les sigue a cierta distancia, con 40 jugadores (19,2%) el fútbol español, que aventaja al francés (26, el equivalente a una plantilla completa, el 12,5%) y al italiano y al alemán, con 21 (el 10,1%) cada uno. La suma nos lleva a que el 83,2% de los cuartofinalistas juega en las cinco grandes Ligas, cuando al inicio del campeonato suponían el 44% de los futbolistas de las 48 selecciones participantes.

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Un total de 15 campeonatos se reparten a los 35 futbolistas restantes, el 16,8%. Los siguientes están a años luz de Alemania e Italia. Son el portugués y el belga, con cinco jugadores (2,4%) cada uno. Especial mención para Arabia Saudí y Estados Unidos, que han pasado de 50 jugadores al inicio de la Copa del Mundo a 4 (el inglés Ivan Toney, los marroquíes Marwane Saadane y Bono y el francés Théo Hernández) y 2 (los argentinos Leo Messi y Rodrigo De Paul, respectivamente. Ambas naciones pasan del 4% al 1,9% de los jugadores.

Los clubes ingleses duplican su presencia porcentual. Pasan de tener el 16,4% de los 1.248 jugadores del Mundial al 31,3% de los cuartofinalistas. De 205 futbolistas de 1.248 a 65 de 208. España supera esa proporción, ya que ha perdido por el camino mundialista a poco más de la mitad de los 85 futbolistas (6,8%) que proporcionó al torneo. Los 40 cuartofinalistas de clubes de LaLiga triplican el porcentaje inicial, elevándolo hasta el 19,2%.

Otro dato demoledor de la Premier League. Nada menos que 19 de los 20 equipos de la última temporada tiene al menos un cuartofinalista en Estados Unidos. Solo falla el descendido West Ham. El Arsenal lidera la aportación con 10 futbolistas, seguido de Manchester City (8), Aston Villa (7), Crystal Palace (6), Chelsea (5), Manchester United y Fulham (4), Tottenham Hotspur (3), Brentford, Liverpool, Newcastle, Nottingham Forest y Sunderland (2). Bournemouth, Brighton, Burnley, Everton, Leeds y Wolverhampton aportan uno por cabeza. Por si no fuera suficiente, incluso comparecen dos jugadores del Championship, la segunda división: los noruegos Sondre Langaas (Derby County) y Egil Selvik (Watford).

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El Arsenal lidera la tabla inglesa y la general, aunque compartida con dos clubes españoles: el Atlético de Madrid y el Barcelona. Los Gunners han perdido a 5 jugadores (los brasileños Gabriel Magalhaes y Gabriel Martinelli, el alemán Kai Havertz, el ecuatoriano Piero Hincapié y el sueco Viktor Gyökeres), pero aporta a diez hombres a los cuartos de final. Son un belga (Leandro Trossard), tres españoles (David Raya, Mikel Merino y Martín Zubimendi), un francés (William Saliba), un noruego (Martin Odegaard) y cuatro ingleses (Declan Rice, Bukayo Saka, Noni Madueke y Eberechi Eze).

El Atlético inició el Mundial con 12 jugadores y sobreviven 10. Solo han caído el mexicano Obed Vargas y el uruguayo José María Giménez. Su presencia en cuartos está con Argentina (Juan Musso, Julián Álvarez, Nico González, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Nahuel Molina), España (Marc Pubill, Marcos Llorente y Álex Baena) y Noruega (Alexander Sorloth). El Barça, como el Arsenal, ha visto caer a 5 jugadores: el brasileño Raphinha, el neerlandés Frenkie de Jong, el egipcio Hamza Abdelkarim, el uruguayo Ronald Araújo y el luso Joao Cancelo. Su decena de cuartofinalistas son españoles (Eric García, Ferran, Gavi, Dani Olmo, Joan García, Lamine Yamal, Pedri y Cubarsí), el francés Jules Koundé y el inglés Marcus Rashford.

Por detrás de Gunners, colchoneros y culés se sitúa el Manchester City, con 8 jugadores, aunque se presentó con 19, la mayor cifra de un mismo club al comienzo del Mundial. Con 7 está el París Saint-Germain, que ha perdido a 9 representantes, y con 6, la mitad de los que empezaron, figura el Crystal Palace. También la mitad (5 de los 10) conservan el Real Madrid y el Milan. Otro club francés sorprende con su aportación de 5 futbolistas: el Estrasburgo.

En la parte contraria aparece el Galatasaray, que arrancó la Copa del Mundo con 11 futbolistas y ya no cuenta con ninguno. También se ha quedado a cero el Slavia Praga, que empezó con 10. A los jugadores del Borussia Dortmund tampoco les ha ido demasiado bien, pues de los 11 que comenzaron solo queda vivo el portero suizo Gregor Kobel. También es reseñable el batacazo de los hombres de dos grandes clubes. El Liverpool mantiene a 2 futbolistas (el francés Ibrahima Konaté y el argentino Alexis Mac Allister) de los 10 con que empezó y el Bayern Múnich solamente tiene en liza a 3 (los galos Dayot Upamecano y Michael Olise y el inglés Harry Kane) de los 17 que le convirtieron en el segundo club con más representación en la Copa del Mundo.

Inglaterra, España, Francia, Alemania e Italia. Las mejores ligas del mundo, las más competitivas, son las principales protagonistas de las plantillas de los ocho últimos supervivientes en la pugna por levantar la vigésimo tercera Copa del Mundo.