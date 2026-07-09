Europa vuelve a mandar

La selección inglesa, uno de los equipos europeos que sigue vivo en el Mundial

Una vez más, Europa lo ha vuelto a hacer. El fútbol del Viejo Continente, de las naciones donde nació y empezó a evolucionar. El fútbol de las grandes ligas de la actualidad. En definitiva, el fútbol más competitivo del mundo. Ese es el fútbol predominante en las instancias finales y decisivas de la Copa del Mundo. Una vez más.

Seis seleciones europeas competirán en cuartos de final, por solamente una sudamericana y una africana. El 75% de los cuartofinalistas son europeos. España, Francia, Inglaterra (tres campeonas que suman cuatro coronas mundiales y tres de los cinco países de las grandes ligas), Bélgica, Noruega y Suiza frente a Argentina y Marruecos. Solamente cuatro ediciones (1934, 1958, 1982 y 1994) vieron a más selecciones europeas en cuartos de final.

La gran excepción es 1934. El primer Mundial en suelo europeo tuvo un pleno del Viejo Continente en cuartos de final. Aunque lo cierto es que aquel fue un torneo poco mundial, ya que de los 16 participantes solo cuatro (Egipto, Estados Unidos, Argentina y Brasil) llegaron de fuera de Europa. Todos cayeron en octavos de final, ante Hungría, Italia, Suecia y España, respectivamente.

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En el debut mundialista de Pelé, fue precisamente Brasil, la campeona, la única que se coló entre Gales, Francia, Irlanda del Norte, Suecia, Unión Soviética, Alemania Federal y Yugoslavia. En la Copa de Naranjito, aunque no hubo unos cuartos de final como tales –la segunda fase fueron cuatro grupos de tres equipos, para un total de doce–, los cuatro semifinalistas y los cuatro mejores eliminados fueron Polonia, Italia (campeona), Alemania Federal, Francia, Inglaterra, Unión Soviética, Austria y, de nuevo, Brasil como invitada. En la anterior edición celebrada en Estados Unidos, la Canarinha fue otra vez la excepción –y, como en 1958, fue campeona–, junto a Rumanía, Suecia, Países Bajos, Bulgaria, Alemania, Italia y España.

Hasta que España bordó su estrella en Sudáfrica, existía una certeza. En los Mundiales disputados fuera del Viejo Continente ningún combinado europeo había sido capaz de levantar el trofeo. Es más, pese a la victoria española en 2010, aquella edición supuso la participación más pobre de Europa en cuanto al top 8. Solamente tres selecciones alcanzaron los cuartos de final, por cuatro sudamericanas y una africana. Eso sí, la final fue territorio europeo, entre España y Países Bajos. Ese hecho se había producido en la primera edición, en 1930, aunque con dos asteriscos: no hubo cuartos de final como tales y apenas compitieron cuatro selecciones europeas de las trece participantes. Con cuatro equipos de la Conmebol, las de 1930 y 2010 son las dos únicas ediciones en que América del Sur superó en número de cuartofinalistas a Europa.

Sin embargo, desde Sudáfrica, Europa ha remontado el vuelo. Pese a la caída en barrena de Italia. Pese a la crisis de identidad de Alemania. Pese a las eliminaciones de España en los primeros cruces. Brasil 2014 fue de nuevo otro gran momento para los sudamericanos, que alcanzaron el penúltimo escalón con tres combinados, por los cuatro de Europa. Eso sí, el título también voló a Europa, a Alemania. En Rusia 2018, Europa volvió a colar al 75% de los cuartofinalistas: Francia (que dejó el trofeo en el Viejo Continente una vez más), Bélgica, Rusia, Croacia, Suecia e Inglaterra. En Catar 2022 los europeos volvieron a ser mayoría, con cinco representantes (Países Bajos, Croacia, Inglaterra, Francia y Portugal).

Europa suma 127 de las 184 plazas entre los ocho primeros en la historia de la Copa del Mundo, lo que supone un 69% de todos los cuartofinalistas. Sudamérica, con 44 (23,9%), es la siguiente. Los de la Concacaf han alcanzado los cuartos de final en seis oportunidades (3,3%) y los equipos africanos en cinco (2,7%), mientras que los dos cupos restantes corresponden a Asia (1,1%).

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Nada menos que 27 selecciones europeas han estado en alguna ocasión en el top 8 mundialista. Son Alemania Federal/Alemania (17 veces), Inglaterra (13), Francia (11), Italia (10), Países Bajos, Yugoslavia y Suecia (7), España, Hungría y Unión Soviética/Rusia (6), Suiza (5), Bélgica, Checoslovaquia y Austria (4), Croacia, Portugal y Polonia (3), Rumanía (2), Bulgaria, Turquía, Noruega, Dinamarca, Irlanda, Irlanda del Norte, Ucrania, Gales y Alemania Democrática (1). De las diez que conforman la Conmebol, siete se han colado al menos una vez entre los ocho mejores. Lo han hecho Brasil (en 19 ocasiones), Argentina (12), Uruguay (7), Chile y Perú (2), Paraguay y Colombia (1). África lo consiguió gracias a Camerún (1990), Senegal (2002), Ghana (2010) y Marruecos (2022 y 2026). La confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe lo hizo con Estados Unidos (1930 y 2002), Cuba (1938), México (1970 y 1986) y Costa Rica (2014). Asia solamente pisó el antepenúltimo escalón hacia la gloria de la mano de Corea del Norte (1966) y Corea del Sur (2002).

Pese a la tan cacareada globalización, los (supuestos) progresos de las principales naciones africanas, americanas y asiáticas, a la hora de la verdad el Mundial sigue copado, como casi siempre, por los países que han dado forma al fútbol más competitivo, el europeo.