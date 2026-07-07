María Pita volverá a vibrar con la selección: pantalla gigante para seguir el España-Bélgica

Pantalla gigante en Riazor para ver a España durante la Eurocopa 2024 Patricia G. Fraga

La selección española volverá a reunir a los aficionados coruñeses en María Pita. El Concello de A Coruña instalará una pantalla gigante en la plaza para que la ciudad pueda seguir en directo el partido de cuartos de final del Mundial ante Bélgica, previsto para las 21.00 horas. La iniciativa llega después de la clasificación del combinado dirigido por Luis de la Fuente ante Portugal, con un gol de Mikel Merino cuando el partido ya parecía encarrilado a decidirse en la prórroga.

La alcaldesa, Inés Rey, anunció la iniciativa este martes a través de sus redes sociales, donde invitó a la ciudadanía a llenar la plaza para animar a la selección. "Este venres toca volver a María Pita para animar á nosa selección no Mundial. Haberá pantalla xigante na praza para que toda A Coruña poida gozar do partido España-Bélxica. Imos todos e todas a polas semifinais", publicó en X, antes Twitter.

Será una nueva oportunidad para que los aficionados vivan de forma conjunta un encuentro decisivo para el combinado nacional, que busca su billete para semifinales ante una Bélgica que llegará a la cita tras golear a Estados Unidos por 1-4.