Crónica | Mikel Merino vale unos cuartos (0-1)

Mikel Merino celebra el gol del triunfo de España ante Portugal EFE

España ya está en cuartos de final después de un partido igualado en el que durante 90 minutos fue mejor que Portugal a los puntos, justicia que se cobró cuando pasaban apenas unos segundos del tiempo reglamentario. Mikel Merino fue el héroe de otro final épico para la colección de la Roja.

En muchas ocasiones no es necesario que los entrenadores digan nada para saber lo que esperan de un partido. Basta con mirar las alineaciones elegidas, especialmente en encuentros en los que salir vencedor al final de los 90 minutos, 120 o la tanda de penaltis, es la única alternativa a irte a casa. Así fue como ya una hora antes de que el balón echara a rodar en Texas, todos sabían que España iba a ir a por el partido y que Portugal trataría de decidir si hacerlo o no durante el transcurso del mismo. Roberto Martínez volvió a dejar a Rafael Leao en el banquillo después de ser capital en el duelo con Croacia y apostó por devolverle la titularidad a Joan Felix. Seguramente esperando que siempre hay tiempo para medidas desesperadas.

Mientras, Luis de la Fuente optó por el once que dejó ante Austria la mejor imagen de la selección en todo el torneo, apostando por juntar por dentro a Pedri y Dani Olmo mientras, como en una isla, la fuerza gravitatoria del duelo entre Nuno Mendes y Lamine Yamal atraía todos los focos a la banda derecha. Fue precisamente la combinación entre los dos primeros la que estuvo a punto de romper el marcador pocos minutos después del saque inicial. Un toque de genio de Olmo dejó a Oyarzabal solo delante de Diogo Costa. Demasiado solo, debió pensar el pichichi nacional, que falló una de esas ocasiones que rara vez se le escapan cuando lleva puesta la camiseta de España.

Fue simplemente el acierto en los últimos metros lo que le faltó al equipo español, que dio continuidad a la eliminatoria anterior completando una buena primera parte en la que fue capaz de generar peligro y al mismo tiempo controló de forma notable las salidas lusas a la contra. Lamine y Baena tuvieron otra gran ocasión en la que de nuevo exigieron a Diogo Costa. Y de nuevo el meta volvió a dar la razón a todos los que se sorprenden de que el Oporto no haya ingresado un dineral por él todavía.

Todo lo bueno que salía de Portugal era de las botas de Nuno Mendes. A veces con cabalgadas, otras con envíos en largo más propios de los quartercbacks que suelen ejercer de inquilinos habituales en el imponente AT&T Stadium. El lateral izquierdo del PSG es un muro inabarcable en defensa y una fuerza de la naturaleza cada vez que pisa campo rival. Por supuesto, de sus botas salió la mejor ocasión portuguesa antes del descanso. Un zapatazo al que, entre el compromiso y la inconsciencia, Pedro Porro puso la cabeza para desviar el balón lo justo para que en lugar de al fondo de la red se estrellara en el larguero.

Puntual Merino

Portugal estaba cómoda defendiendo, sabiendo que tenía la bala ganadora con Nuno secando a Lamine. Pero a veces es suficiente con que el atacante tenga éxito una vez. Fue lo que sucedió cuando el extremo del Barça se fue por primera vez de su par. La jugada no terminó en gol, pero sí con la rotura de una musculatura que parecía blindada. Entró Semedo para sustituirlo. Se parece a Mendes solo en la nacionalidad. España empezó a crecer a partir de la liberación del propio Lamine, que sin estar lo suficientemente lúcido para regatear, sí lo estuvo para encontrar ventajas continuas con el pase a la espalda de la defensa lusa.

Fue entonces momento para que los entrenadores movieran piezas. Roberto Martínez tiró de su bala de plata con Leao, pero el plan se quedó a medias ante la falta de un escudero que dividiera la atención por ese costado. Luis de la Fuente recurrió a la fórmula de la Eurocopa hace dos años. Ferran Torres, Fabian Ruiz y Mikel Merino. Y ahí, cuando el encuentro parecía abocado a la prórroga sin que ninguno encontrara el camino al gol, el futbolista del Arsenal volvió a aparecer puntual como lo había hecho ante Alemania. También en el último minuto, en esta ocasión sin necesidad de tiempo extra, sabiendo que cuando no eres más rápido que nadie sí tienes que ser el más listo. Sacó rápido una falta en el centro del campo y se fue raudo hacia el área, donde lo encontró Ferran con un pase de mago para que el vasco sentenciase a los vecinos.