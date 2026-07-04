Un doblete de Ounahi ante Canadá mete a Marruecos en cuartos de final (0-3)

Ounahi celebra su primer gol contra Canadá Carlos Ramírez

La selección de Marruecos tiró de pegada este sábado para salir ganadora de un duelo muy complicado ante Canadá y, con dos goles de Azzedine Ounahi y uno de Soufiane Rahimi en la segunda mitad, ganó 3-0 en el NRG Stadium de Houston para volar a los cuartos de final del Mundial, en el que espera a la ganadora del Francia-Paraguay.

Un gol del centrocampista del Girona Ounahi originado en una jugada a balón parado dibujada por el seleccionador Mohamed Ouahbi desequilibró un partido en el que Canadá, en su primera participación en un octavo de final mundialista, había sido superior.

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Pero Marruecos, semifinalista en Catar, ya aprendió a jugar, y a ganar, como un grande. Con capacidad de sufrir, con un Yassine Bonou siempre decisivo en la portería, con una defensa sólida y con pegada a la hora de castigar en las escasas oportunidades creadas.

Lo tenía perdido en dieciseisavos de final ante Países Bajos y lo ganó en la tanda de penaltis. Este sábado sufría al descanso tras quedarse sin Ismael Saibari por lesión y lo volvió a sacar adelante con doblete de Ounahi, un centrocampista que solo había anotado dos dianas en este 2026, y con diana final de Rahimi.

"Va a ser el partido más complicado de nuestro Mundial, y raramente me equivoco", había advertido Mohamed Ouahbi en la rueda de prensa de la víspera. Y aunque el resultado no lo reflejó, el campo le dio la razón, de sobra.

Porque Canadá saltó al terreno de juego a competir no solo con alta concentración, sino con más agresividad que Marruecos. Feroz en los balones divididos, sin miedo a los choques físicos y con hambre de gol.

De las paradas de Bono al gol de Ounahi

Fue mérito de Bono si Canadá no rompió la igualdad en la primera mitad. El exportero del Sevilla firmó una intervención salvadora en el 10 ante un remate cruzado de Tani Oluwaseyi y sostuvo a una Marruecos que no creó peligro alguno ofensivamente. Le costó igualar el ritmo canadiense y la lesión de su baluarte ofensivo, Saibari, complicó aún más su trabajo.

Casi sorprendido por el nivel físico impuesto por Canadá, Marruecos mostró su frustración. Regresó a los vestuarios con 0-0 en el luminoso y hasta cuatro jugadores amonestados, entre ellos un Achraf Hakimi que quedó involucrado en una tangana al borde del descanso.

Canadá 0-3 Marruecos

Canadá: Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Bombito, Laryea (Shaffelburg, m.78); Buchanan (Nelson, m.87), Eustaquio, Sigur (Osorio, m.87), Ahmed (P. David, m.78); J. David, Oluwaseyi (Larin, m.63).

Marruecos: Bounou; Hakimi, Diop (Saadane, m.87), Halhal, Mazraoui; Bouaddi (Amrabat, m.87), El Aynaoui; Brahim, Ounahi (El Mourabet, m.87), El Khannouss (Talbi, m.63); Saibari (Rahimi (m.22).

Goles: 0-1, m.50: Ounahi. 0-2, m.82: Ounahi. 0-3, m.90+8: Rahimi.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra). Amonestó a los canadienses De Fougerolles, Laryea, J. David y Larin; y a los marroquíes Hakimi, Halhal, Ounahi y El Khannouss.

Incidencias: Partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026 disputado en el estadio Houston (Houston, EEUU) ante 68.777 espectadores.